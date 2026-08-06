Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA

A 4 pólusú, vízhűtéses villanymotorral és automata tömlőtekercselővel ellátott forróvizes magasnyomású tisztítógép ügyesen ötvözi a felhasználóbarát kényelmet a maximális teljesítménnyel.

A Kärcher legerősebb középkategóriás forróvizes magasnyomású tisztítójaként a HDS 10/21-4 MXA automata tömlődobos és integrált Ultra Guard HP tömlővel minden tekintetben lenyűgöző. A tömlőtekercs lehetővé teszi a 20 méter hosszú, teflonbevonatú tömlő akár 45°-os szögben történő feltekerését és letekerését, és a szokásos beállítási időt is alig több mint 50 százalékkal lerövidíti. Ezenkívül a robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú, a kis fordulatszámú, vízhűtéses, 4 pólusú villanymotor, az optimalizált égéstechnika és a gazdaságos eco!efficiency üzemmód maximális teljesítményt és gazdaságos üzemeltetést biztosít. A felhasználók az intelligens ergonómiát is élvezhetik az energiatakarékos EASY!Force Advanced HP kioldópisztoly 1050 milliméteres szórópisztollyal és szervovezérléssel, valamint az egyszerű, 1 kapcsolóval történő működtetés és a tartozéktárolás számos lehetősége révén. A rendkívül könnyen karbantartható gép emellett 2 mosószertartályával, szabadalmaztatott fúvóka-technológiájával, bevált biztonságtechnikájával és az időtakarékos EASY!Lock gyorstoldó rögzítőelemekkel is kiemelkedik a tömegből.

Jellemzők és előnyök
Automatikus tömlődob
  • Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal.
  • Automatikus tömlőtekercs a 20 méteres nagynyomású tömlő kényelmes és biztonságos tárolásához.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Nagy hatékonyság
  • Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
  • Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Maximális hatékonyság
  • Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia.
  • 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával.
  • Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Üzembiztonság
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
  • A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
  • Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.
  • Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Tisztítószer-adagolás
  • Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
  • Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
  • Adagolószelep biztosítja az alacsony felhasználást.
Mobilitási koncepció
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
  • Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
  • Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Max. nyomás (bar) 250
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 155
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 7,3
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 5,8
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 172,6
Csomagolási súly (kg) 184,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1330 x 750 x 1210

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: 20 + 10 literes tartály
  • Beépített automatikus tömlődob
  • ANTI!Twist
  • A tisztítószer, a vízkő elleni védelem és az üzemanyag tartályai kívülről tölthetők
  • Kezelőpanel fénykijelzővel
  • Nyomáslekapcsolás
  • Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
  • 2 tisztítószertartály
  • Szárazonfutás elleni védelem
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA

Videók

Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
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