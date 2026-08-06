Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA
A 4 pólusú, vízhűtéses villanymotorral és automata tömlőtekercselővel ellátott forróvizes magasnyomású tisztítógép ügyesen ötvözi a felhasználóbarát kényelmet a maximális teljesítménnyel.
A Kärcher legerősebb középkategóriás forróvizes magasnyomású tisztítójaként a HDS 10/21-4 MXA automata tömlődobos és integrált Ultra Guard HP tömlővel minden tekintetben lenyűgöző. A tömlőtekercs lehetővé teszi a 20 méter hosszú, teflonbevonatú tömlő akár 45°-os szögben történő feltekerését és letekerését, és a szokásos beállítási időt is alig több mint 50 százalékkal lerövidíti. Ezenkívül a robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú, a kis fordulatszámú, vízhűtéses, 4 pólusú villanymotor, az optimalizált égéstechnika és a gazdaságos eco!efficiency üzemmód maximális teljesítményt és gazdaságos üzemeltetést biztosít. A felhasználók az intelligens ergonómiát is élvezhetik az energiatakarékos EASY!Force Advanced HP kioldópisztoly 1050 milliméteres szórópisztollyal és szervovezérléssel, valamint az egyszerű, 1 kapcsolóval történő működtetés és a tartozéktárolás számos lehetősége révén. A rendkívül könnyen karbantartható gép emellett 2 mosószertartályával, szabadalmaztatott fúvóka-technológiájával, bevált biztonságtechnikájával és az időtakarékos EASY!Lock gyorstoldó rögzítőelemekkel is kiemelkedik a tömegből.
Jellemzők és előnyök
Automatikus tömlődob
- Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal.
- Automatikus tömlőtekercs a 20 méteres nagynyomású tömlő kényelmes és biztonságos tárolásához.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Nagy hatékonyság
- Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
- Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Maximális hatékonyság
- Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia.
- 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával.
- Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
- Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.
- Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Tisztítószer-adagolás
- Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
- Adagolószelep biztosítja az alacsony felhasználást.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. nyomás (bar)
|250
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|7,3
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|5,8
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|25
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|172,6
|Csomagolási súly (kg)
|184,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1330 x 750 x 1210
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Tisztítószer funkció: 20 + 10 literes tartály
- Beépített automatikus tömlődob
- ANTI!Twist
- A tisztítószer, a vízkő elleni védelem és az üzemanyag tartályai kívülről tölthetők
- Kezelőpanel fénykijelzővel
- Nyomáslekapcsolás
- Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
- 2 tisztítószertartály
- Szárazonfutás elleni védelem
Videók
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
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