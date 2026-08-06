A Kärcher legerősebb középkategóriás forróvizes magasnyomású tisztítójaként a HDS 10/21-4 MXA automata tömlődobos és integrált Ultra Guard HP tömlővel minden tekintetben lenyűgöző. A tömlőtekercs lehetővé teszi a 20 méter hosszú, teflonbevonatú tömlő akár 45°-os szögben történő feltekerését és letekerését, és a szokásos beállítási időt is alig több mint 50 százalékkal lerövidíti. Ezenkívül a robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú, a kis fordulatszámú, vízhűtéses, 4 pólusú villanymotor, az optimalizált égéstechnika és a gazdaságos eco!efficiency üzemmód maximális teljesítményt és gazdaságos üzemeltetést biztosít. A felhasználók az intelligens ergonómiát is élvezhetik az energiatakarékos EASY!Force Advanced HP kioldópisztoly 1050 milliméteres szórópisztollyal és szervovezérléssel, valamint az egyszerű, 1 kapcsolóval történő működtetés és a tartozéktárolás számos lehetősége révén. A rendkívül könnyen karbantartható gép emellett 2 mosószertartályával, szabadalmaztatott fúvóka-technológiájával, bevált biztonságtechnikájával és az időtakarékos EASY!Lock gyorstoldó rögzítőelemekkel is kiemelkedik a tömegből.