Kärcher HDS 10/21-4 MXA eB melegvizes magasnyomású mosó. Ez a középkategória legerősebb modellje, amely az integrált automatikus tömlődobbal és a 20 méteres, teflonbevonatú Ultra Guard magasnyomású tömlővel több mint 50%-kal rövidíti le a felkészülési időt. A gép legfőbb technikai előnye a vízhűtéses, 4 pólusú elektromos motor és a kerámiadugattyús axiálszivattyú, amely az optimalizált égőfej-technológiával és a takarékos eco!efficiency üzemmóddal együtt maximális teljesítményt és gazdaságos üzemet garantál. A csomag részét képezi a forradalmi eco!Booster kiegészítő a hatékonyabb felülettisztításért. A munkavégzést az EASY!Force Advanced pisztoly, a Servo Control szabályozás és a gyors EASY!Lock csatlakozók teszik ergonomikussá. A két tisztítószer-tartály, a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és az átfogó biztonsági rendszerek biztosítják, hogy ez a gép a legmagasabb professzionális elvárásoknak is megfeleljen.