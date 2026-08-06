Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB

Kärcher HDS 10/21-4 MXA eB professzionális melegvizes magasnyomású mosó automata tömlődobbal és eco!Boosterrel. Ez a csúcskategóriás berendezés mesteri módon ötvözi a felhasználóbarát kényelmet a maximális tisztítási teljesítménnyel.

Kärcher HDS 10/21-4 MXA eB melegvizes magasnyomású mosó. Ez a középkategória legerősebb modellje, amely az integrált automatikus tömlődobbal és a 20 méteres, teflonbevonatú Ultra Guard magasnyomású tömlővel több mint 50%-kal rövidíti le a felkészülési időt. A gép legfőbb technikai előnye a vízhűtéses, 4 pólusú elektromos motor és a kerámiadugattyús axiálszivattyú, amely az optimalizált égőfej-technológiával és a takarékos eco!efficiency üzemmóddal együtt maximális teljesítményt és gazdaságos üzemet garantál. A csomag részét képezi a forradalmi eco!Booster kiegészítő a hatékonyabb felülettisztításért. A munkavégzést az EASY!Force Advanced pisztoly, a Servo Control szabályozás és a gyors EASY!Lock csatlakozók teszik ergonomikussá. A két tisztítószer-tartály, a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és az átfogó biztonsági rendszerek biztosítják, hogy ez a gép a legmagasabb professzionális elvárásoknak is megfeleljen.

Jellemzők és előnyök
Automatikus tömlődob
  • Karcálló és sima Ultra Guard HD tömlő Teflon® bevonattal.
  • Automatikus tömlőtekercs a 20 méteres nagynyomású tömlő kényelmes és biztonságos tárolásához.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Nagy hatékonyság
  • Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
  • Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Maximális hatékonyság
  • Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia.
  • 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával.
  • Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Üzembiztonság
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
  • A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
  • Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.
  • Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Tisztítószer-adagolás
  • Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
  • Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
  • Adagolószelep biztosítja az alacsony felhasználást.
Mobilitási koncepció
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
  • Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
  • Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Max. nyomás (bar) 250
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 155
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 7,3
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 5,8
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 169,1
Csomagolási súly (kg) 181,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1330 x 750 x 1210

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: 20 + 10 literes tartály
  • Beépített automatikus tömlődob
  • ANTI!Twist
  • A tisztítószer, a vízkő elleni védelem és az üzemanyag tartályai kívülről tölthetők
  • Kezelőpanel fénykijelzővel
  • Nyomáslekapcsolás
  • Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
  • 2 tisztítószertartály
  • Szárazonfutás elleni védelem
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 MXA eB
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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