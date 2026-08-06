Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M

Rendkívül felhasználóbarát középkategóriás melegvizes magasnyomású tisztító robusztus 3 dugattyús axiálszivattyúval, vízhűtéses 4 pólusú villanymotorral és 2 tisztítószer-tartállyal.

A Kärcher HDS 9/20-4 M melegvizes magasnyomású tisztítógépe a legmagasabb tisztítási minőséget a legjobb ergonómiával és felhasználóbarátsággal ötvözi. A kiváló minőségű alkatrészek és rendszerek, mint például a robusztus 3 dugattyús axiálszivattyú kerámia dugattyúval, az alacsony fordulatszámú, vízhűtéses, 4 pólusú villanymotor, az optimalizált égéstechnika és a gazdaságos eco!efficiency üzemmód biztonságos és gazdaságos működést biztosítanak. Az innovatív EASY!Force Advanced HP pisztoly szervovezérléssel és 1050 milliméter hosszú, szabadalmaztatott fúvóka-technológiával ellátott rozsdamentes acél szórószár szintén az alapfelszereltség része, segítve a könnyed, fáradtságmentes és ergonomikus munkavégzést. A középkategóriás gép emellett 2 tisztítószer-tartállyal, intuitív, 1 kapcsolóval történő működtetéssel, ergonomikus tartozéktárolással, időtakarékos EASY!Lock gyorsrögzítővel és kifinomult mobilitási koncepcióval is lenyűgöz. A következetesen alkalmazott biztonságtechnika vízszűrővel, biztonsági szelepekkel és SDS-tömlővel a különösen karbantartásbarát HDS 9/20-4 M készüléket is megbízhatóan védi a károsodástól.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M: Nagy hatékonyság
Nagy hatékonyság
Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál. Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M: Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez. A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható. Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M: Maximális hatékonyság
Maximális hatékonyság
Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával. Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Üzembiztonság
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
  • A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
  • Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.
  • Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Tisztítószer-adagolás
  • Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
  • Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
  • Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
  • Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 450 - 900
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 155
Csatlakozási teljesítmény (kW) 7
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 6,5
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 5,2
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 155,2
Csomagolási súly (kg) 165,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1330 x 750 x 1060

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: 20 + 10 literes tartály
  • ANTI!Twist
  • A tisztítószer, a vízkő elleni védelem és az üzemanyag tartályai kívülről tölthetők
  • Kezelőpanel fénykijelzővel
  • Nyomáslekapcsolás
  • Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
  • 2 tisztítószertartály
  • Szárazonfutás elleni védelem
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M

Videók

Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
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