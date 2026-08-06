A Kärcher HDS 9/20-4 M melegvizes magasnyomású tisztítógépe a legmagasabb tisztítási minőséget a legjobb ergonómiával és felhasználóbarátsággal ötvözi. A kiváló minőségű alkatrészek és rendszerek, mint például a robusztus 3 dugattyús axiálszivattyú kerámia dugattyúval, az alacsony fordulatszámú, vízhűtéses, 4 pólusú villanymotor, az optimalizált égéstechnika és a gazdaságos eco!efficiency üzemmód biztonságos és gazdaságos működést biztosítanak. Az innovatív EASY!Force Advanced HP pisztoly szervovezérléssel és 1050 milliméter hosszú, szabadalmaztatott fúvóka-technológiával ellátott rozsdamentes acél szórószár szintén az alapfelszereltség része, segítve a könnyed, fáradtságmentes és ergonomikus munkavégzést. A középkategóriás gép emellett 2 tisztítószer-tartállyal, intuitív, 1 kapcsolóval történő működtetéssel, ergonomikus tartozéktárolással, időtakarékos EASY!Lock gyorsrögzítővel és kifinomult mobilitási koncepcióval is lenyűgöz. A következetesen alkalmazott biztonságtechnika vízszűrővel, biztonsági szelepekkel és SDS-tömlővel a különösen karbantartásbarát HDS 9/20-4 M készüléket is megbízhatóan védi a károsodástól.