Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 M
Rendkívül felhasználóbarát középkategóriás melegvizes magasnyomású tisztító robusztus 3 dugattyús axiálszivattyúval, vízhűtéses 4 pólusú villanymotorral és 2 tisztítószer-tartállyal.
A Kärcher HDS 9/20-4 M melegvizes magasnyomású tisztítógépe a legmagasabb tisztítási minőséget a legjobb ergonómiával és felhasználóbarátsággal ötvözi. A kiváló minőségű alkatrészek és rendszerek, mint például a robusztus 3 dugattyús axiálszivattyú kerámia dugattyúval, az alacsony fordulatszámú, vízhűtéses, 4 pólusú villanymotor, az optimalizált égéstechnika és a gazdaságos eco!efficiency üzemmód biztonságos és gazdaságos működést biztosítanak. Az innovatív EASY!Force Advanced HP pisztoly szervovezérléssel és 1050 milliméter hosszú, szabadalmaztatott fúvóka-technológiával ellátott rozsdamentes acél szórószár szintén az alapfelszereltség része, segítve a könnyed, fáradtságmentes és ergonomikus munkavégzést. A középkategóriás gép emellett 2 tisztítószer-tartállyal, intuitív, 1 kapcsolóval történő működtetéssel, ergonomikus tartozéktárolással, időtakarékos EASY!Lock gyorsrögzítővel és kifinomult mobilitási koncepcióval is lenyűgöz. A következetesen alkalmazott biztonságtechnika vízszűrővel, biztonsági szelepekkel és SDS-tömlővel a különösen karbantartásbarát HDS 9/20-4 M készüléket is megbízhatóan védi a károsodástól.
Jellemzők és előnyök
Nagy hatékonyságAz ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál. Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióvalEASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez. A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható. Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Maximális hatékonyságRendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával. Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
- Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.
- Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Tisztítószer-adagolás
- Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450 - 900
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|7
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|6,5
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|5,2
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|25
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|155,2
|Csomagolási súly (kg)
|165,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1330 x 750 x 1060
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Tisztítószer funkció: 20 + 10 literes tartály
- ANTI!Twist
- A tisztítószer, a vízkő elleni védelem és az üzemanyag tartályai kívülről tölthetők
- Kezelőpanel fénykijelzővel
- Nyomáslekapcsolás
- Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
- 2 tisztítószertartály
- Szárazonfutás elleni védelem
Videók
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
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