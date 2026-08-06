A beépített, 20 méter hosszú, teflonbevonatú Ultra Guard HP tömlővel ellátott automata tömlődobnak köszönhetően a HDS 9/20-4 MXA melegvizes nmagasnyomású tisztító maximális felhasználói kényelemmel és rövid beállítási idővel nyűgöz le. A tömlődob lehetővé teszi a tömlő akár 45°-os szögben történő feltekerését és letekerését, és több mint 50 százalékkal csökkenti a szokásos beállítási időt. A kiváló minőségű alkatrészek és rendszerek, mint például a vízhűtéses 4 pólusú villanymotor, a robusztus 3 dugattyús axiálszivattyú kerámia dugattyúval, az optimalizált égéstechnika és a gazdaságos eco!efficiency üzemmód megbízhatóan biztosítják a gazdaságos és biztonságos működést. Az innovatív EASY!Force Advanced HP pisztoly servo controllal és 1050 milliméteres szórószárral a fáradtságmentes tisztítási munka is lehetővé válik. A Kärcher középkategóriás, karbantartásbarát gépe emellett 2 tisztítószer-tartályával, átfogó biztonságtechnikájával, szabadalmaztatott fúvóka-technológiájával, nagyfokú mobilitásával, intuitív kezelésével, időtakarékos EASY!Lock gyorsrögzítőivel és a tartozékok kifinomult tárolási lehetőségeivel tűnik ki a tömegből.