Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic

HD 9/100-4 Cage Classic ultra magasnyomású tisztító: 1000 bar üzemi nyomással, 900 l óránkénti vízszállítással, valamint bypass szórópisztollyal. A legmakacsabb piszkot is eltávolítja.

Ideális univerzális használatra az építőiparban és az iparban: sokoldalúan felhasználható HD 9/100-4 Cage Classic ultra magasnyomású tisztítónk az UHP kompakt kategóriából. A készülék legfontosabb része a szélsőségesen nagyteljesítményű WOMA ipari magasnyomású szivattyú nagy volumetrikus hatásfokkal. Bypass szórópisztollyal felszerelve a HD 9/100-4 készülék 1000 bar üzemi nyomást nyújt, óránként 900 liter vizet szállít, ezáltal a legmakacsabb szennyeződéseket is megbízhatóan és gyorsan eltávolítja.

Jellemzők és előnyök
Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic: Nagyteljesítményű ipari magasnyomású szivattyú
Nagyteljesítményű ipari magasnyomású szivattyú
Dugattyú keményfémből a hosszú élettartamért. Szervizbarát felépítés a kopóalkatrészek, mint szelepek, tömítések vagy dugattyúk egyszerű cseréjéhez. Központi szelepes kivitel a nagy volumetrikus hatásfokért.
Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic: Kényelmes WOMA szórópisztoly
Kényelmes WOMA szórópisztoly
Ergonomikus fogantyú és csekély súly a felhasználóbarát kezelhetőséghez. Fáradságmentes munkavégzés a csökkentett elszívóerőnek köszönhetően.
Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek Megelőzi a hirtelen lökést a felhasználó felé, mivel a szórópisztoly meghúzásakor a nyomás lassan növekszik.
Nagy mobilitás
  • A nagy kerekek csakúgy, mint az optimális súlypont - mérete ellenére - nagymértékű mobilitást biztosítanak a gépnek.
  • A praktikus emelőszem egyszerű szállítást tesz lehetővé, még durva terepen is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkanyomás (bar/MPa) 1000 / 100
Átfolyási sebesség (l / h) 980
Bemeneti hőmérséklet (°C) 45
Üzemanyag Elektromos
Motor teljesítménye (kW) 35
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 380 - 415
Frekvencia (Hz) 50
Pumpa típusa Forgattyús tengely
Súly tartozékok nélkül (kg) 378
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 392
Csomagolási súly (kg) 395,5
Méretek (H × Sz × M) ( ) 1395 x 789 x 1088

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: UHP ultra magasnyomású szórópisztoly (Dump Gun)
  • Rozsdamentes acél szórószár: 750 mm
  • Lapos fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
  • Biztonsági szelep
  • Üzemóra-számláló
Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic
Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic
Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic
Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic
Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic

Videók

Alkalmazási területek
  • Építőipar
  • Ipar
  • Szállítás
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