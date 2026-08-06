Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/100 Classic
HD 9/100-4 Cage Classic ultra magasnyomású tisztító: 1000 bar üzemi nyomással, 900 l óránkénti vízszállítással, valamint bypass szórópisztollyal. A legmakacsabb piszkot is eltávolítja.
Ideális univerzális használatra az építőiparban és az iparban: sokoldalúan felhasználható HD 9/100-4 Cage Classic ultra magasnyomású tisztítónk az UHP kompakt kategóriából. A készülék legfontosabb része a szélsőségesen nagyteljesítményű WOMA ipari magasnyomású szivattyú nagy volumetrikus hatásfokkal. Bypass szórópisztollyal felszerelve a HD 9/100-4 készülék 1000 bar üzemi nyomást nyújt, óránként 900 liter vizet szállít, ezáltal a legmakacsabb szennyeződéseket is megbízhatóan és gyorsan eltávolítja.
Jellemzők és előnyök
Nagyteljesítményű ipari magasnyomású szivattyúDugattyú keményfémből a hosszú élettartamért. Szervizbarát felépítés a kopóalkatrészek, mint szelepek, tömítések vagy dugattyúk egyszerű cseréjéhez. Központi szelepes kivitel a nagy volumetrikus hatásfokért.
Kényelmes WOMA szórópisztolyErgonomikus fogantyú és csekély súly a felhasználóbarát kezelhetőséghez. Fáradságmentes munkavégzés a csökkentett elszívóerőnek köszönhetően.
Hosszú élettartamú és robusztusAlacsony üzemeltetési és szervizköltségek Megelőzi a hirtelen lökést a felhasználó felé, mivel a szórópisztoly meghúzásakor a nyomás lassan növekszik.
Nagy mobilitás
- A nagy kerekek csakúgy, mint az optimális súlypont - mérete ellenére - nagymértékű mobilitást biztosítanak a gépnek.
- A praktikus emelőszem egyszerű szállítást tesz lehetővé, még durva terepen is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkanyomás (bar/MPa)
|1000 / 100
|Átfolyási sebesség (l / h)
|980
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|45
|Üzemanyag
|Elektromos
|Motor teljesítménye (kW)
|35
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|380 - 415
|Frekvencia (Hz)
|50
|Pumpa típusa
|Forgattyús tengely
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|378
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|392
|Csomagolási súly (kg)
|395,5
|Méretek (H × Sz × M) ( )
|1395 x 789 x 1088
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: UHP ultra magasnyomású szórópisztoly (Dump Gun)
- Rozsdamentes acél szórószár: 750 mm
- Lapos fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
- Biztonsági szelep
- Üzemóra-számláló
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Alkalmazási területek
- Építőipar
- Ipar
- Szállítás