Ideális univerzális használatra az építőiparban és az iparban: sokoldalúan felhasználható HD 9/100-4 Cage Classic ultra magasnyomású tisztítónk az UHP kompakt kategóriából. A készülék legfontosabb része a szélsőségesen nagyteljesítményű WOMA ipari magasnyomású szivattyú nagy volumetrikus hatásfokkal. Bypass szórópisztollyal felszerelve a HD 9/100-4 készülék 1000 bar üzemi nyomást nyújt, óránként 900 liter vizet szállít, ezáltal a legmakacsabb szennyeződéseket is megbízhatóan és gyorsan eltávolítja.