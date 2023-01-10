B 50 W kézi irányítású súroló-szívógép
Ugyanaz a kiváló minőség, új technológia.
B 50 W kézi irányítású súroló-szívógép a padlók hatékony nedves tisztításához. Választható lítiumion-akkumulátorral, sebességérzékeny vízadagolással, hengerkefefejjel vagy tárcsakefe-fejjel. Kézi irányítású súroló-szívógép a kifogástalanul tiszta padlókhoz 3600 m²-ig. Elérhető ólom vagy akár lítium ion akkumulátorral is. A gép ideális gyors és hatékony mélytisztításhoz vagy karbantartó tisztításhoz egyaránt. Könnyű kezelhetőség, ergonomikus kialakítás és széleskörű funkcionalitás, valamint okostelefonos alkalmazáson keresztül elérhető információk. Masszív kefefejek és öntött alumíniumból készült szívógerendák.
A padlótisztítás új generációja
A B 50 W kézi irányítású súroló-szívógép ideális társ a padlók gyors és hatékony nedves tisztításához. Felváltja elődjét, a B 40 W-t, és magában foglalja a már megszokott, megbízható Kärcher minőséget és a legmodernebb tisztítási technológiát kínálja. A B 50 W új mércét állít fel, átdolgozott kialakításával akár 3600 négyzetméteres felületen is kifogástalan tisztítási eredményeket biztosít. A gép áramellátása választható karbantartást nem igénylő zselés/AGM akkumulátorokkal, illetve lítium ion akkumulátorokkal. A D 60 kefefej megnövelt, akár 60 centiméteres munkaszélességének köszönhetően a gép gyors sebességnél is egyenletesen jó eredményeket biztosít.
Takarítás csendben: a B 50 W tökéletes társ az igazi profiknak. A padló pillanatok alatt tiszta lesz. Könnyen működtethető. Csendes és hatékony.
A strapabíró anyagokból készült súroló-szívógép nagy felületi nyomást biztosít a legjobb tisztítási eredmények érdekében. A szívógerenda és a háromféle kefefej öntött alumíniumból készül – készen állva a legkeményebb kihívásokra. A szívógerenda parabolaalakja megbízható szívást garantál még a strukturált felületeken és a kanyarokban is, ami a csúszásveszély minimalizálása mellett csökkenti az időigényes utómunka szükségességét is.
Könnyű súrolás-szívás
A súroló-szívógép kezelése teljesen magától értetődő. Az EASY Operation gombnak köszönhetően a súroló-szívógép indítása és működtetése nem is lehetne egyszerűbb - időt és fáradságot takarítva meg a tisztítási folyamat során. A hibázás kockázata hosszú távon minimálisra csökken, és nincs szükség időigényes betanításra.
Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a súroló-szívógép eltérő magasságú felhasználók számára egyaránt alkalmas – bonyolult állítgatás nélkül. Használata könnyed és kényelmes, csökkenti a gépkezelő fizikai terhelését.
Íme egy gyors ízelítő a gép legfontosabb előnyeiből:
- Kemény és rugalmas padlóburkolatokhoz egyaránt alkalmas
- Három alumínium kefefej választható: D51, D60 és R55
- Parabolaalakú alumínium szívógerenda
- Egyszerű használat az EASY Operation gombbal
- Intuitív és ergonomikus kialakítás
- Bluetooth-csatlakozási felület az extra okostelefon-funkciókhoz
- Választható lítiumion-akkumulátorral (gyorstöltővel is kapható) vagy karbantartást nem igénylő zselés/AGM akkumulátorral
- DOSE: automatikus tisztítószeradagolás az erőforrásmegtakarítás érdekében
- Sebességfüggő vízadagolás
- Auto-Fill: automatikus frissvíz-feltöltés
- Auto-Rinse: a szennyezettvíz-tartály automatikus tisztítása
- Nagy felületi nyomás az optimális tisztítási eredmény érdekében
- 50 literes tartálytérfogat
TISZTA MUNKA – MINDEN ÉRTELEMBEN
Újragondolt takarítás
A B 50 W bármikor csatlakozhat a „Kärcher Machine Connect” okostelefon-alkalmazáshoz Bluetoothon keresztül. Néhány a számos digitális funkciók közül: KIK-beállítások, tisztítási paraméterek kezelése, hozzáférés a gépadatokhoz – például a hátralévő üzemidőhöz, az akkumulátor állapotához, a hibaüzenetekhez, hasznos videókhoz és egyéb praktikus funkciókhoz.
Tárcsa vagy henger? Ön dönt
Minden tisztítási munkának megvannak a maga speciális szempontjai. A B 50 W gépekkel Ön mindig jól felszerelt és bevetésre kész, bármilyen feladatról legyen is szó. A súroló-szívógép többféle konfigurációban kapható. Az egyéni igényeknek megfelelően felszerelhető hengerkefével vagy tárcsakefével (külön meghajtótárcsával), és három különböző kefefejváltozat választható: D51, D60 és R55. Hatékony turbinája zárt, és speciálisan kialakított légáramlással rendelkezik, hogy a gép csendes legyen, így nappali takarításra is alkalmas.
A megfelelő akkumulátor – kompromisszumok nélkül
A B 50 W karbantartást nem igénylő zselés/AGM-akkumulátorokkal vagy 80 Ah-s lítiumion-akkumulátorokkal is működtethető. Praktikus extra szolgáltatásként a lítiumion-akkumulátorokhoz gyorstöltési funkció is rendelkezésre áll, amely 2 óra alatt képes az akkumulátor teljes feltöltésére.
Gazdaságos adagolás – a költséghatékony tisztításért
Egyes modellek ECO!Flow rendszerrel rendelkeznek, amely a tisztítóoldatot a gép sebességének függvényében adagolja. Ez biztosítja, hogy minden négyzetméterre azonos mennyiségű tisztítóoldat kerüljön, így egyenletesen oszlik el a padlón – a lehető legjobb tisztítási eredmény érdekében. Megakadályozza továbbá a tisztítóoldat túladagolását, így takarékoskodva a tisztítási erőforrásokkal és megakadályozva a víz pazarlását. Ráadásul a praktikus Machine Connect alkalmazással valós időben nyomon követhető a friss víz töltöttségi szintje is.
Bármilyen felületen otthonosan mozog
A kézi irányítású súroló-szívógép elemében van mindenütt, ahol súrolnivaló padlót talál. Legyen szó kemény vagy rugalmas padlóról, a strapabíró B 50 W bármilyen közepes méretű felületet lesikál. A használt kefefej típusától függően tökéletes lehet mélytisztításhoz és karbantartó tisztításhoz is, minden olyan padlón, ahol gyors és hatékony tisztításra van szükség. Még nehéz terepen, például strukturált felületeken vagy szűk kanyarokban is csúcsteljesítményű tisztítást és szívást végez.
Semmi sem lehetetlen. A gép ugyanolyan hatékonyan tisztítja a kemény padlókat (pl. kerámiát, porcelánt, betont) és a kőpadlókat (pl. márványt, terrazzót, gránitot, mészkövet), mint a rugalmas padlóburkolatokat (pl. vinilt, PVC-t, linóleumot, epoxigyantát és a többit).