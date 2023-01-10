A padlótisztítás új generációja

A B 50 W kézi irányítású súroló-szívógép ideális társ a padlók gyors és hatékony nedves tisztításához. Felváltja elődjét, a B 40 W-t, és magában foglalja a már megszokott, megbízható Kärcher minőséget és a legmodernebb tisztítási technológiát kínálja. A B 50 W új mércét állít fel, átdolgozott kialakításával akár 3600 négyzetméteres felületen is kifogástalan tisztítási eredményeket biztosít. A gép áramellátása választható karbantartást nem igénylő zselés/AGM akkumulátorokkal, illetve lítium ion akkumulátorokkal. A D 60 kefefej megnövelt, akár 60 centiméteres munkaszélességének köszönhetően a gép gyors sebességnél is egyenletesen jó eredményeket biztosít.

Takarítás csendben: a B 50 W tökéletes társ az igazi profiknak. A padló pillanatok alatt tiszta lesz. Könnyen működtethető. Csendes és hatékony.

A strapabíró anyagokból készült súroló-szívógép nagy felületi nyomást biztosít a legjobb tisztítási eredmények érdekében. A szívógerenda és a háromféle kefefej öntött alumíniumból készül – készen állva a legkeményebb kihívásokra. A szívógerenda parabolaalakja megbízható szívást garantál még a strukturált felületeken és a kanyarokban is, ami a csúszásveszély minimalizálása mellett csökkenti az időigényes utómunka szükségességét is.

Könnyű súrolás-szívás

A súroló-szívógép kezelése teljesen magától értetődő. Az EASY Operation gombnak köszönhetően a súroló-szívógép indítása és működtetése nem is lehetne egyszerűbb - időt és fáradságot takarítva meg a tisztítási folyamat során. A hibázás kockázata hosszú távon minimálisra csökken, és nincs szükség időigényes betanításra.

Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a súroló-szívógép eltérő magasságú felhasználók számára egyaránt alkalmas – bonyolult állítgatás nélkül. Használata könnyed és kényelmes, csökkenti a gépkezelő fizikai terhelését.