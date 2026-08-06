Felhasználóbarát és megbízható a nagyteljesítményű tisztításhoz és a legjobb TCO-értékekhez: a B110R Bp Pack súrolószárítónk lenyűgözően széles választékkal rendelkezik alapfelszereltségként a maximális költséghatékonyság érdekében. A szállítási terjedelem tartalmaz egy 180 Ah-s lítium-ion akkumulátort gyors és közbenső töltési képességgel, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, valamint egy akkumulátortöltőt. Számos intelligens funkcióval is rendelkezik – mint például az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez, a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás és a DOSE mosószer-adagoló rendszer. A 75 centiméteres munkaszélességű hengerkefefej praktikus seprő funkcióval és két 110 literes tartállyal együtt akár 5100 négyzetméter/óra területteljesítményt biztosít. Végül, de nem utolsósorban az egyéni hozzáférési jogok hozzárendelésére szolgáló intelligens KIK kulcsrendszer és a gép nagyon egyszerű kezelése az EASY Operation kapcsolón keresztül, valamint a 30 nyelven elérhető nagyméretű színes kijelző maximális biztonságot és kényelmet biztosít.