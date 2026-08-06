Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75

A B 110 R motoros súrolószárító 180 Ah lítium-vas-foszfát akkumulátorával, integrált akkumulátortöltőjével, időtakarékos oldalsó súrolójával és DOSE mosószer-adagoló rendszerével nyűgöz le.

A B 110 R Bp Pack motoros súrolószárító a kiterjedt felszereltséget nagyon jó TCO értékekkel kombinálja. Ez a benne található számos újításnak köszönhető – mint például az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez, a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás és a DOSE mosószer-adagoló rendszer. A hosszú tisztítási műveleteket és az óránkénti 5100 négyzetméteres területteljesítményt a szabványos 180 Ah-s lítium-ion akkumulátor, a 110 literes tartály és a 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefefej kombinációja teszi lehetővé, amely az idő- és költségkímélő felszerelt oldalsó súrolófelületet akár 10 centiméterrel is meghosszabbítja. bizonyos esetekben polcok. A beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően a tartós akkumulátor, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, közbenső töltés bármikor lehetséges. A KIK kulcsrendszer a hozzáférési jogok egyedi hozzárendeléséhez és az EASY Operation kapcsolóval és a színes kijelzővel történő egyszerű kezeléshez teszi teljessé a lenyűgöző általános kialakítást.

Jellemzők és előnyök
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
  • Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást.
  • Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket.
  • Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
  • Az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszer hosszabb élettartam.
  • Rövid és közbenső töltés lehetséges az akkumulátor károsodása nélkül.
  • Kevesebb akkumulátorcsere, alacsonyabb költségek, kevesebb állásidő.
A sebességtől függő vízadagolás
  • Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
  • A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
  • Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 5100
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3600
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 25,6 / 180
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Akkumulátortöltési idő (h) 5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 75
Fordulószélesség folyosón (mm) 1750
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 380,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalsó súrolóelem
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek