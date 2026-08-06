A B 110 R Bp Pack motoros súrolószárító a kiterjedt felszereltséget nagyon jó TCO értékekkel kombinálja. Ez a benne található számos újításnak köszönhető – mint például az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez, a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás és a DOSE mosószer-adagoló rendszer. A hosszú tisztítási műveleteket és az óránkénti 5100 négyzetméteres területteljesítményt a szabványos 180 Ah-s lítium-ion akkumulátor, a 110 literes tartály és a 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefefej kombinációja teszi lehetővé, amely az idő- és költségkímélő felszerelt oldalsó súrolófelületet akár 10 centiméterrel is meghosszabbítja. bizonyos esetekben polcok. A beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően a tartós akkumulátor, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, közbenső töltés bármikor lehetséges. A KIK kulcsrendszer a hozzáférési jogok egyedi hozzárendeléséhez és az EASY Operation kapcsolóval és a színes kijelzővel történő egyszerű kezeléshez teszi teljessé a lenyűgöző általános kialakítást.