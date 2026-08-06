Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
A B 110 R motoros súrolószárító 180 Ah lítium-vas-foszfát akkumulátorával, integrált akkumulátortöltőjével, időtakarékos oldalsó súrolójával és DOSE mosószer-adagoló rendszerével nyűgöz le.
A B 110 R Bp Pack motoros súrolószárító a kiterjedt felszereltséget nagyon jó TCO értékekkel kombinálja. Ez a benne található számos újításnak köszönhető – mint például az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez, a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás és a DOSE mosószer-adagoló rendszer. A hosszú tisztítási műveleteket és az óránkénti 5100 négyzetméteres területteljesítményt a szabványos 180 Ah-s lítium-ion akkumulátor, a 110 literes tartály és a 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefefej kombinációja teszi lehetővé, amely az idő- és költségkímélő felszerelt oldalsó súrolófelületet akár 10 centiméterrel is meghosszabbítja. bizonyos esetekben polcok. A beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően a tartós akkumulátor, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, közbenső töltés bármikor lehetséges. A KIK kulcsrendszer a hozzáférési jogok egyedi hozzárendeléséhez és az EASY Operation kapcsolóval és a színes kijelzővel történő egyszerű kezeléshez teszi teljessé a lenyűgöző általános kialakítást.
Jellemzők és előnyök
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
- Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást.
- Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket.
- Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
- Az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszer hosszabb élettartam.
- Rövid és közbenső töltés lehetséges az akkumulátor károsodása nélkül.
- Kevesebb akkumulátorcsere, alacsonyabb költségek, kevesebb állásidő.
A sebességtől függő vízadagolás
- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 5100
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3600
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,6 / 180
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|380,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.