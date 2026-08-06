Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Megbízható B 110 R motoros súrolószárító 180 Ah lítium-vas-foszfát akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel, oldalsó súrolóasztallal és DOSE mosószer-adagoló rendszerrel.
Alapfelszereltségként egy 180 Ah-s, gyors és közbenső töltési képességgel rendelkező lítium akkumulátorral van felszerelve, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, és a beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően bármikor feltölthető, a B 110 R Bp Pack súrolószárítónk nagy területteljesítményével, megbízhatóságával és kiváló TCO-értékeivel lenyűgöző. A gép óránként akár 5100 négyzetmétert is megtisztít a két 110 literes tartálynak és a seprőegységgel ellátott hengerkefefejnek és a 75 centiméteres szélességnek köszönhetően. Az idő- és költségkímélő, szerelt oldalsó súrolóasztal további 10 centiméterrel megnöveli a munkaszélességet, lehetővé téve a szélekig történő tisztítást, akár még a polcok alatt is. A kiterjedt felszereltséghez tartozik még az automata tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás, a DOSE mosószer adagoló rendszer és az integrált KIK kulcsrendszer az egyéni hozzáférési jogok hozzárendeléséhez. Végül, de nem utolsósorban, a B 110 R lenyűgözi a könnyű kezelhetőséget, mind az innovatív EASY Operation kapcsolóval, mind a 30 nyelven elérhető, nagy színes kijelzővel.
Jellemzők és előnyök
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
- Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást.
- Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket.
- Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
- Az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszer hosszabb élettartam.
- Rövid és közbenső töltés lehetséges az akkumulátor károsodása nélkül.
- Kevesebb akkumulátorcsere, alacsonyabb költségek, kevesebb állásidő.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 5100
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3600
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,6 / 180
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|396,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.