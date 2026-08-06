Alapfelszereltségként egy 180 Ah-s, gyors és közbenső töltési képességgel rendelkező lítium akkumulátorral van felszerelve, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, és a beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően bármikor feltölthető, a B 110 R Bp Pack súrolószárítónk nagy területteljesítményével, megbízhatóságával és kiváló TCO-értékeivel lenyűgöző. A gép óránként akár 5100 négyzetmétert is megtisztít a két 110 literes tartálynak és a seprőegységgel ellátott hengerkefefejnek és a 75 centiméteres szélességnek köszönhetően. Az idő- és költségkímélő, szerelt oldalsó súrolóasztal további 10 centiméterrel megnöveli a munkaszélességet, lehetővé téve a szélekig történő tisztítást, akár még a polcok alatt is. A kiterjedt felszereltséghez tartozik még az automata tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás, a DOSE mosószer adagoló rendszer és az integrált KIK kulcsrendszer az egyéni hozzáférési jogok hozzárendeléséhez. Végül, de nem utolsósorban, a B 110 R lenyűgözi a könnyű kezelhetőséget, mind az innovatív EASY Operation kapcsolóval, mind a 30 nyelven elérhető, nagy színes kijelzővel.