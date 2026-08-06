Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75

Megbízható B 110 R motoros súrolószárító 180 Ah lítium-vas-foszfát akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel, oldalsó súrolóasztallal és DOSE mosószer-adagoló rendszerrel.

Alapfelszereltségként egy 180 Ah-s, gyors és közbenső töltési képességgel rendelkező lítium akkumulátorral van felszerelve, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, és a beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően bármikor feltölthető, a B 110 R Bp Pack súrolószárítónk nagy területteljesítményével, megbízhatóságával és kiváló TCO-értékeivel lenyűgöző. A gép óránként akár 5100 négyzetmétert is megtisztít a két 110 literes tartálynak és a seprőegységgel ellátott hengerkefefejnek és a 75 centiméteres szélességnek köszönhetően. Az idő- és költségkímélő, szerelt oldalsó súrolóasztal további 10 centiméterrel megnöveli a munkaszélességet, lehetővé téve a szélekig történő tisztítást, akár még a polcok alatt is. A kiterjedt felszereltséghez tartozik még az automata tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás, a DOSE mosószer adagoló rendszer és az integrált KIK kulcsrendszer az egyéni hozzáférési jogok hozzárendeléséhez. Végül, de nem utolsósorban, a B 110 R lenyűgözi a könnyű kezelhetőséget, mind az innovatív EASY Operation kapcsolóval, mind a 30 nyelven elérhető, nagy színes kijelzővel.

Jellemzők és előnyök
Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
  • Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást.
  • Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket.
  • Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
  • Az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszer hosszabb élettartam.
  • Rövid és közbenső töltés lehetséges az akkumulátor károsodása nélkül.
  • Kevesebb akkumulátorcsere, alacsonyabb költségek, kevesebb állásidő.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 5100
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3600
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 25,6 / 180
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Akkumulátortöltési idő (h) 5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (kg) 75
Fordulószélesség folyosón (mm) 1750
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 396,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalsó súrolóelem
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek