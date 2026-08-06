Súroló-szívógép B 260 R I Combo + D 100

Akkumulátoros kombinált felülős padlósúroló B 260 RI Combo + D 100 seprőegységgel, tárcsakefével (100 cm munkaszélesség) és eco!efficiency üzemmóddal. Akár 10 000 m²/h területteljesítménnyel.

Nincs hosszadalmas elősöprés: A B 260 RI Combo + D 100 akkumulátoros kombinált felülős padlósúroló egy seprőegységgel, finom por szűrőkkel és 100 centiméter munkaszélességű tárcsakefével van felszerelve. Az átfogó alapfelszereltséggel és a nagyon robusztus alkatrészekkel, mint például a masszív lökhárítók vagy a durva szennyeződésekhez a rozsdamentes acélból készült kosár, a gépet kifejezetten az ipari környezetben történő nehéz alkalmazásokhoz tervezték. A két kopásmentes EC-turbina és az újonnan kifejlesztett, optimalizált légáramlással rendelkező szívógerenda biztosítja a kiváló szívóhatást. A nagy, akár 10 km/h-s haladási sebesség, a 260 literes tartályok és a továbbfejlesztett tárcsakefefej 100 cm-es munkaszélessége nagy területteljesítményt tesz lehetővé. Túl gyors kanyarodás esetén egy kormányszög-érzékelő gondoskodik a maximális biztonságról, és fékezéssel lassítja a gépet. Opcionális felszerelésként többek között a Dose tisztítószer-adagoló rendszer is megrendelhető.

Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1180
Szívás munkaszélessége (mm) 1140
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 260 / 260
Hulladéktartály (l) 60
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 10000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 7000
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 630
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 140
Kefenyomás (g / cm²) 35
Fordulószélesség folyosón (cm) 2950
Vízfogyasztás (l/min) max. 9
Zajszint (dB (A)) 73
Felvételi teljesítmény (W) ig 8900
Megengedett össztömeg (kg) 2020
Súly tartozékok nélkül (kg) 1855
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2950 x 1330 x 2170

A csomag tartalma

  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Beépített seprőberendezés
  • Állítható kormány
  • Seprőfunkció
  • Seprő-szívóegység (beépített oldalkefével)
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + D 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + D 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + D 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + D 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + D 100

Videók

Tartozékok
Tisztítószerek