Súroló-szívógép B 260 R I Combo + D 100
Akkumulátoros kombinált felülős padlósúroló B 260 RI Combo + D 100 seprőegységgel, tárcsakefével (100 cm munkaszélesség) és eco!efficiency üzemmóddal. Akár 10 000 m²/h területteljesítménnyel.
Nincs hosszadalmas elősöprés: A B 260 RI Combo + D 100 akkumulátoros kombinált felülős padlósúroló egy seprőegységgel, finom por szűrőkkel és 100 centiméter munkaszélességű tárcsakefével van felszerelve. Az átfogó alapfelszereltséggel és a nagyon robusztus alkatrészekkel, mint például a masszív lökhárítók vagy a durva szennyeződésekhez a rozsdamentes acélból készült kosár, a gépet kifejezetten az ipari környezetben történő nehéz alkalmazásokhoz tervezték. A két kopásmentes EC-turbina és az újonnan kifejlesztett, optimalizált légáramlással rendelkező szívógerenda biztosítja a kiváló szívóhatást. A nagy, akár 10 km/h-s haladási sebesség, a 260 literes tartályok és a továbbfejlesztett tárcsakefefej 100 cm-es munkaszélessége nagy területteljesítményt tesz lehetővé. Túl gyors kanyarodás esetén egy kormányszög-érzékelő gondoskodik a maximális biztonságról, és fékezéssel lassítja a gépet. Opcionális felszerelésként többek között a Dose tisztítószer-adagoló rendszer is megrendelhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|1000
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1180
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1140
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|260 / 260
|Hulladéktartály (l)
|60
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|10000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|7000
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 630
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|140
|Kefenyomás (g / cm²)
|35
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|2950
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 8900
|Megengedett össztömeg (kg)
|2020
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|1855
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2950 x 1330 x 2170
A csomag tartalma
- Oldalkefe
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Beépített seprőberendezés
- Állítható kormány
- Seprőfunkció
- Seprő-szívóegység (beépített oldalkefével)
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
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