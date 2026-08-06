Nincs hosszadalmas elősöprés: A B 260 RI Combo + D 100 akkumulátoros kombinált felülős padlósúroló egy seprőegységgel, finom por szűrőkkel és 100 centiméter munkaszélességű tárcsakefével van felszerelve. Az átfogó alapfelszereltséggel és a nagyon robusztus alkatrészekkel, mint például a masszív lökhárítók vagy a durva szennyeződésekhez a rozsdamentes acélból készült kosár, a gépet kifejezetten az ipari környezetben történő nehéz alkalmazásokhoz tervezték. A két kopásmentes EC-turbina és az újonnan kifejlesztett, optimalizált légáramlással rendelkező szívógerenda biztosítja a kiváló szívóhatást. A nagy, akár 10 km/h-s haladási sebesség, a 260 literes tartályok és a továbbfejlesztett tárcsakefefej 100 cm-es munkaszélessége nagy területteljesítményt tesz lehetővé. Túl gyors kanyarodás esetén egy kormányszög-érzékelő gondoskodik a maximális biztonságról, és fékezéssel lassítja a gépet. Opcionális felszerelésként többek között a Dose tisztítószer-adagoló rendszer is megrendelhető.