Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 100
B 260 RI Combo + R 100: A kombinált felülős padlósúroló akkumulátorral működik, hengerkefés technológiával és seprőegységgel van felszerelve, és 100 cm-es munkaszélességgel rendelkezik.
Erőteljes, akkumulátoros, kiválóan felszerelt: A B 260 RI Combo + R 100 kombinált felülős padlósúroló egy praktikus seprőegységgel rendelkezik, amely megspórolja a hosszadalmas elősöprést. A finom por szűrők automata tisztítási funkcióval, az időtakarékos Auto Fill funkció, a kézi tartályöblítő rendszer, valamint a munkafény mind az alapfelszereltséghez tartozik. A robusztus gép a masszív lökhárítókkal vagy a durva szennyeződések számára a rozsdamentes acélból készült kosárral, ideális a nehéz ipari környezetben történő alkalmazásokra. A két kopásmentes EC-turbina és az újonnan kifejlesztett, optimalizált légáramlással rendelkező szívógerenda biztosítja a kiváló szívási eredményeket. A nagy, akár 10 km/h-s haladási sebesség, a 260 literes tartályok és a továbbfejlesztett tárcsakefefej 100 cm-es munkaszélessége jelentős területteljesítményt tesz lehetővé. Túl gyors kanyarodás esetén egy kormányszög-érzékelő gondoskodik a maximális biztonságról, és fékezéssel lassítja a gépet. Az erőforrás-barát Dose tisztítószer-adagoló, a védőtető, valamint a nagyon erős 36 V/630 Ah akkumulátorok teszik teljessé az opcionális felszereltséget.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|1000
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1180
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1140
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|260 / 260
|Hulladéktartály (l)
|26 / 60
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|10000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|7000
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 630
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|600 - 1200
|Kefenyomás (g / cm²)
|260
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|2950
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 8900
|Megengedett össztömeg (kg)
|2020
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|1855
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2950 x 1330 x 2170
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Beépített seprőberendezés
- Állítható kormány
- Seprőfunkció
- Seprő-szívóegység (beépített oldalkefével)
- Hosszú élettartamú motor
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
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