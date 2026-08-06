Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 100

B 260 RI Combo + R 100: A kombinált felülős padlósúroló akkumulátorral működik, hengerkefés technológiával és seprőegységgel van felszerelve, és 100 cm-es munkaszélességgel rendelkezik.

Erőteljes, akkumulátoros, kiválóan felszerelt: A B 260 RI Combo + R 100 kombinált felülős padlósúroló egy praktikus seprőegységgel rendelkezik, amely megspórolja a hosszadalmas elősöprést. A finom por szűrők automata tisztítási funkcióval, az időtakarékos Auto Fill funkció, a kézi tartályöblítő rendszer, valamint a munkafény mind az alapfelszereltséghez tartozik. A robusztus gép a masszív lökhárítókkal vagy a durva szennyeződések számára a rozsdamentes acélból készült kosárral, ideális a nehéz ipari környezetben történő alkalmazásokra. A két kopásmentes EC-turbina és az újonnan kifejlesztett, optimalizált légáramlással rendelkező szívógerenda biztosítja a kiváló szívási eredményeket. A nagy, akár 10 km/h-s haladási sebesség, a 260 literes tartályok és a továbbfejlesztett tárcsakefefej 100 cm-es munkaszélessége jelentős területteljesítményt tesz lehetővé. Túl gyors kanyarodás esetén egy kormányszög-érzékelő gondoskodik a maximális biztonságról, és fékezéssel lassítja a gépet. Az erőforrás-barát Dose tisztítószer-adagoló, a védőtető, valamint a nagyon erős 36 V/630 Ah akkumulátorok teszik teljessé az opcionális felszereltséget.

Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1180
Szívás munkaszélessége (mm) 1140
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 260 / 260
Hulladéktartály (l) 26 / 60
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 10000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 7000
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 630
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 600 - 1200
Kefenyomás (g / cm²) 260
Fordulószélesség folyosón (cm) 2950
Vízfogyasztás (l/min) max. 9
Zajszint (dB (A)) 73
Felvételi teljesítmény (W) ig 8900
Megengedett össztömeg (kg) 2020
Súly tartozékok nélkül (kg) 1855
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2950 x 1330 x 2170

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Beépített seprőberendezés
  • Állítható kormány
  • Seprőfunkció
  • Seprő-szívóegység (beépített oldalkefével)
  • Hosszú élettartamú motor
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 100
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 100

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