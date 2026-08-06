Erőteljes, akkumulátoros, kiválóan felszerelt: A B 260 RI Combo + R 100 kombinált felülős padlósúroló egy praktikus seprőegységgel rendelkezik, amely megspórolja a hosszadalmas elősöprést. A finom por szűrők automata tisztítási funkcióval, az időtakarékos Auto Fill funkció, a kézi tartályöblítő rendszer, valamint a munkafény mind az alapfelszereltséghez tartozik. A robusztus gép a masszív lökhárítókkal vagy a durva szennyeződések számára a rozsdamentes acélból készült kosárral, ideális a nehéz ipari környezetben történő alkalmazásokra. A két kopásmentes EC-turbina és az újonnan kifejlesztett, optimalizált légáramlással rendelkező szívógerenda biztosítja a kiváló szívási eredményeket. A nagy, akár 10 km/h-s haladási sebesség, a 260 literes tartályok és a továbbfejlesztett tárcsakefefej 100 cm-es munkaszélessége jelentős területteljesítményt tesz lehetővé. Túl gyors kanyarodás esetén egy kormányszög-érzékelő gondoskodik a maximális biztonságról, és fékezéssel lassítja a gépet. Az erőforrás-barát Dose tisztítószer-adagoló, a védőtető, valamint a nagyon erős 36 V/630 Ah akkumulátorok teszik teljessé az opcionális felszereltséget.