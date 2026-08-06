A kiváló felszereltségnek köszönhetően az újonnan kifejlesztett, optimalizált légáramlású szívógerendával és a szintén újratervezett, a durva szennyeződések felszedésére szolgáló, integrált seprőfunkcióval ellátott hengerkefefejjel a B 260 RI Combo + R 120 felülős padlósúroló kiváló tisztítási eredményeket biztosít. A gép átfogó felszereltségével is lenyűgöz, többek között 2 kopásmentes EC-turbinával, a 260 literes tisztavíz-tartály időtakarékos Auto Fill funkciójával, a kézi tartályöblítő rendszerével és a Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel. A nagyobb mennyiségű durva szennyeződésekhez külön elősöprő egység, finom por szűrők, oldalkefe és munkafény szintén rendelkezésre állnak. A B 260 RI Combo + R 120 kifejezetten a kemény ipari alkalmazásokhoz készült, amit például a durva szennyeződésekhez, rozsdamentes acélból készült kosár és a masszív lölhárítők is bizonyítanak. Az akár 10 km/h haladási sebesség és a 120 cm-es munkaszélesség lehetővé teszi, hogy a nagy területet rövid idő alatt teljesítse. A maximális biztonságot a kormányszög-érzékelő biztosítja, amely túl nagy sebesség esetén fékezéssel lassítja a gépet. Opcióként egy nagyon erős 36 V/630 Ah-s akkumulátor is rendelhető.