Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 120
Kifinomult hengerkefés technológia 120 cm munkaszélességgel és seprőegységgel, akkumulátoros, 10 km/h sebességű B 260 RI Combo + R 120 kombinált felülős padlósúroló.
A kiváló felszereltségnek köszönhetően az újonnan kifejlesztett, optimalizált légáramlású szívógerendával és a szintén újratervezett, a durva szennyeződések felszedésére szolgáló, integrált seprőfunkcióval ellátott hengerkefefejjel a B 260 RI Combo + R 120 felülős padlósúroló kiváló tisztítási eredményeket biztosít. A gép átfogó felszereltségével is lenyűgöz, többek között 2 kopásmentes EC-turbinával, a 260 literes tisztavíz-tartály időtakarékos Auto Fill funkciójával, a kézi tartályöblítő rendszerével és a Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel. A nagyobb mennyiségű durva szennyeződésekhez külön elősöprő egység, finom por szűrők, oldalkefe és munkafény szintén rendelkezésre állnak. A B 260 RI Combo + R 120 kifejezetten a kemény ipari alkalmazásokhoz készült, amit például a durva szennyeződésekhez, rozsdamentes acélból készült kosár és a masszív lölhárítők is bizonyítanak. Az akár 10 km/h haladási sebesség és a 120 cm-es munkaszélesség lehetővé teszi, hogy a nagy területet rövid idő alatt teljesítse. A maximális biztonságot a kormányszög-érzékelő biztosítja, amely túl nagy sebesség esetén fékezéssel lassítja a gépet. Opcióként egy nagyon erős 36 V/630 Ah-s akkumulátor is rendelhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|1200
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1340
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1340
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|260 / 260
|Hulladéktartály (l)
|32 / 60
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|12000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|8400
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 630
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|600 - 1200
|Kefenyomás (g / cm²)
|230
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|2950
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 8900
|Megengedett össztömeg (kg)
|2020
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|1855
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2950 x 1330 x 2170
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Beépített seprőberendezés
- Állítható kormány
- Seprőfunkció
- Seprő-szívóegység (beépített oldalkefével)
- Hosszú élettartamú motor
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
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