Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 120

Kifinomult hengerkefés technológia 120 cm munkaszélességgel és seprőegységgel, akkumulátoros, 10 km/h sebességű B 260 RI Combo + R 120 kombinált felülős padlósúroló.

A kiváló felszereltségnek köszönhetően az újonnan kifejlesztett, optimalizált légáramlású szívógerendával és a szintén újratervezett, a durva szennyeződések felszedésére szolgáló, integrált seprőfunkcióval ellátott hengerkefefejjel a B 260 RI Combo + R 120 felülős padlósúroló kiváló tisztítási eredményeket biztosít. A gép átfogó felszereltségével is lenyűgöz, többek között 2 kopásmentes EC-turbinával, a 260 literes tisztavíz-tartály időtakarékos Auto Fill funkciójával, a kézi tartályöblítő rendszerével és a Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel. A nagyobb mennyiségű durva szennyeződésekhez külön elősöprő egység, finom por szűrők, oldalkefe és munkafény szintén rendelkezésre állnak. A B 260 RI Combo + R 120 kifejezetten a kemény ipari alkalmazásokhoz készült, amit például a durva szennyeződésekhez, rozsdamentes acélból készült kosár és a masszív lölhárítők is bizonyítanak. Az akár 10 km/h haladási sebesség és a 120 cm-es munkaszélesség lehetővé teszi, hogy a nagy területet rövid idő alatt teljesítse. A maximális biztonságot a kormányszög-érzékelő biztosítja, amely túl nagy sebesség esetén fékezéssel lassítja a gépet. Opcióként egy nagyon erős 36 V/630 Ah-s akkumulátor is rendelhető.

Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 1200
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1340
Szívás munkaszélessége (mm) 1340
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 260 / 260
Hulladéktartály (l) 32 / 60
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 12000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 8400
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 630
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 600 - 1200
Kefenyomás (g / cm²) 230
Fordulószélesség folyosón (cm) 2950
Vízfogyasztás (l/min) max. 9
Zajszint (dB (A)) 73
Felvételi teljesítmény (W) ig 8900
Megengedett össztömeg (kg) 2020
Súly tartozékok nélkül (kg) 1855
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2950 x 1330 x 2170

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Beépített seprőberendezés
  • Állítható kormány
  • Seprőfunkció
  • Seprő-szívóegység (beépített oldalkefével)
  • Hosszú élettartamú motor
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 120
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 120
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 120
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 120
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 120
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 120
Súroló-szívógép B 260 R I Combo + R 120

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