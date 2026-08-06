Kärcher B 260 RI Bp+630Ah+Dose+SB+Safe kit+R100 felülős súroló-szívógép. Ez a robusztus ipari berendezés a legkeményebb körülményekre lett tervezve, 260 literes tartálykapacitással és 10 km/h menetsebességgel. A gép legfőbb technikai előnye az új fejlesztésű, 100 cm munkaszélességű hengerkefés súrolófej és az optimalizált integrált seprőfunkció, amely feleslegessé teszi az előzetes seprést és megvédi a szívógerendát az elakadástól. A két kopásmentes EC turbina és az újratervezett légáramlás-technológia kiemelkedő szívóteljesítményt garantál. A biztonságról kormányszög-szenzor gondoskodik, amely kanyarokban automatikusan lassítja a gépet és optimalizálja a vízmennyiséget, míg a felszereltség részét képező munkalámpa, kék fény (blue spotlight) és biztonsági öv a munkavédelmet szolgálja. A gép DOSE vegyszeradagolóval, Auto-Fill funkcióval és egy hatalmas, 630 Ah-s akkumulátorral biztosítja a maximális hatékonyságot és fenntarthatóságot.