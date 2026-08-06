Kärcher B 260 RI Bp+630Ah+Dose+SB+Safe kit+R120 felülős súroló-szívógép (120 cm). Ez a robusztus ipari berendezés a legkeményebb körülményekre lett tervezve, ahol a 260 literes tartálykapacitás és a 120 cm-es munkaszélesség rekordméretű felületi teljesítményt tesz lehetővé. A gép legfőbb technikai előnye az újonnan kifejlesztett hengerkefés súrolófej és az optimalizált, integrált seprőfunkció, amely feleslegessé teszi az időigényes előzetes seprést. A két kopásmentes EC turbina és az újratervezett légáramlás-technológia kiemelkedő szívóteljesítményt nyújt, míg a kormányszög-szenzor kanyarokban automatikusan lassítja a gépet és optimalizálja a vízmennyiséget a maximális biztonság érdekében. A gép 630 Ah-s akkumulátorral, DOSE vegyszeradagolóval, Auto-Fill funkcióval, valamint munkalámpával és kék fénnyel felszerelve garantálja a hatékony és biztonságos munkavégzést a legnagyobb ipari létesítményekben is.