Kärcher B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100 felülős súroló-szívógép. Ez a nehézipari környezetre tervezett csúcsmodell a 260 literes tartálykapacitást ötvözi a legmodernebb akkumulátortechnológiával. A gép legfőbb technikai előnye az 525 Ah-s lítium-ion akkumulátor és a hozzá tartozó gyorstöltő, amely extrém hosszú üzemidőt és minimális állásidőt garantál. Az újonnan kifejlesztett, 100 cm munkaszélességű hengerkefés súrolófej optimalizált seprőfunkciója szükségtelenné teszi az előzetes takarítást, míg a két kopásmentes EC turbina és az újratervezett szívógerenda tökéletes felszívást biztosít. A biztonságos, 10 km/h-s munkavégzést kormányszög-szenzor támogatja, amely kanyarokban automatikusan lassítja a gépet és szabályozza a vízmennyiséget. A DOSE vegyszeradagolóval, Auto-Fill funkcióval, munkalámpával és kék fénnyel felszerelt berendezés a leghatékonyabb megoldás a nagyüzemi ipari padlótisztításhoz.