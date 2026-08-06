Súroló-szívógép B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
Kärcher B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120 felülős súroló-szívógép (120 cm). Ez a modell a Kärcher súrológép-kínálatának abszolút csúcsát képviseli, amely a maximális munkaszélességet a legmodernebb akkumulátortechnológiával ötvözi.
Kärcher B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120 felülős súroló-szívógép (120 cm). Ez a robusztus ipari óriás a 260 literes tartálykapacitást és a 120 cm-es munkaszélességet ötvözi a legmodernebb lítium-ion technológiával. A gép legfőbb technikai előnye az 525 Ah-s lítium akkumulátor és a gyorstöltő, amely folyamatos rendelkezésre állást biztosít a legintenzívebb, többműszakos munkarendben is. Az újonnan kifejlesztett, integrált seprőfunkcióval ellátott hengerkefés súrolófej szükségtelenné teszi az előzetes takarítást, míg a két kopásmentes EC turbina és az optimalizált légáramlású szívógerenda tökéletes szárazságot hagy maga után. A biztonságos, 10 km/h-s munkavégzést kormányszög-szenzor felügyeli, amely kanyarokban automatikusan lassítja a gépet és szabályozza a vízmennyiséget. A DOSE vegyszeradagolóval, Auto-Fill funkcióval, valamint teljes biztonsági világítással (munkalámpa, kék fény) felszerelt berendezés a hatékonyság abszolút csúcsát képviseli.
Jellemzők és előnyök
Újonnan kifejlesztett hengerkefefej
- Sokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését.
- A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők.
- Kiváló tisztítási eredmények.
10 km/órás menetsebesség
- Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett.
- A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik.
- Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Alapkivitelben két turbinát tartalmaz
- Kiváló porszívózási eredmény minden felületen.
- Kopásmentes Ec turbinák.
- Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerenda
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (cm)
|120
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1420
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1420
|Szívás munkaszélessége (cm)
|134
|Friss-/szennyezettvíz-tartály ( )
|260 / 260
|Hulladéktartály (l)
|32
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 12000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m²)
|8400
|Akkumulátor (V)
|36
|Menetsebesség (km/h)
|max. 10
|Emelkedési képesség (%)
|max. 15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1250
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|150 / 210
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|212
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Megengedett össztömeg (kg)
|1840
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|1005
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Gyorstöltő
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Állítható kormány
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.