Kärcher B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120 felülős súroló-szívógép (120 cm). Ez a robusztus ipari óriás a 260 literes tartálykapacitást és a 120 cm-es munkaszélességet ötvözi a legmodernebb lítium-ion technológiával. A gép legfőbb technikai előnye az 525 Ah-s lítium akkumulátor és a gyorstöltő, amely folyamatos rendelkezésre állást biztosít a legintenzívebb, többműszakos munkarendben is. Az újonnan kifejlesztett, integrált seprőfunkcióval ellátott hengerkefés súrolófej szükségtelenné teszi az előzetes takarítást, míg a két kopásmentes EC turbina és az optimalizált légáramlású szívógerenda tökéletes szárazságot hagy maga után. A biztonságos, 10 km/h-s munkavégzést kormányszög-szenzor felügyeli, amely kanyarokban automatikusan lassítja a gépet és szabályozza a vízmennyiséget. A DOSE vegyszeradagolóval, Auto-Fill funkcióval, valamint teljes biztonsági világítással (munkalámpa, kék fény) felszerelt berendezés a hatékonyság abszolút csúcsát képviseli.