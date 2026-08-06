Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB

Masszív, 100 cm-es hengerkefe, beépített oldalkefék, 260 literes tartály és 10 km/h-s menetsebesség: 260 RI Bp felülős padlósúroló gép nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz.

Kiterjedt alapfelszereltségével és igen masszív elemeivel az akkumulátoros B 260 RI Bp padlósúroló gép különösen lenyűgöző teljesítményt nyújt az ipari felhasználás nagyon nehéz körülményei között. Rendelkezik automatikus víztöltési funkcióval a 260 literes frissvíztartály hatékony feltöltéséhez, egy kézi tartályöblítő rendszerrel, a "Dose" tisztítószer-adagoló rendszerrel, amely erőforrást takarít meg, munkafényekkel és felszerelt oldalkefékkel. Az optimalizált, beépített seprési funkciónak köszönhetően a teljesen új fejlesztésű hengerkefefej megspórolja nekünk az időigényes kézi előseprést, miközben csökkenti a szívógerenda eltömődésének esélyét. A szívógerenda szintén új fejlesztésű, légáramláshoz optimalizált, és két kopásmentes Ec turbinával működik a kiváló szívási eredmények érdekében. Az akár 10 km/órás menetsebesség és a 100 cm-es munkaszélesség nagy felületteljesítményt biztosít. Ha a kanyarokat túl gyorsan veszik be, a kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt, és fékezve lassítja a gépet. Ugyanakkor a vízelosztást is automatikusan optimalizálja kanyarodás közben.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB: Újonnan kifejlesztett hengerkefefej
Újonnan kifejlesztett hengerkefefej
Sokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését. A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők. Kiváló tisztítási eredmények.
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB: 10 km/órás menetsebesség
10 km/órás menetsebesség
Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB: Alapkivitelben két turbinát tartalmaz
Alapkivitelben két turbinát tartalmaz
Kiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerenda
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (cm) 100
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1220
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1220
Szívás munkaszélessége (cm) 114
Friss-/szennyezettvíz-tartály ( ) 260 / 260
Hulladéktartály (l) 26
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 10000
Felületi teljesítmény, tényleges (m²) 7000
Akkumulátor (V) 36
Menetsebesség (km/h) max. 10
Emelkedési képesség (%) max. 15
Kefefordulatszám (fordulat) 1250
Kefenyomás (kg/g / cm²) 150 / 210
Fordulószélesség folyosón (cm) 212
Vízfogyasztás (l/min) max. 9
Zajszint (dB (A)) 73
Megengedett össztömeg (kg) 1840
Súly tartozékok nélkül (kg) 678
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2000 x 1180 x 1570

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Állítható kormány
  • Seprőfunkció
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB

Videók

Alkalmazási területek
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
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