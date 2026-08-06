Kiterjedt alapfelszereltségével és igen masszív elemeivel az akkumulátoros B 260 RI Bp padlósúroló gép különösen lenyűgöző teljesítményt nyújt az ipari felhasználás nagyon nehéz körülményei között. Rendelkezik automatikus víztöltési funkcióval a 260 literes frissvíztartály hatékony feltöltéséhez, egy kézi tartályöblítő rendszerrel, a "Dose" tisztítószer-adagoló rendszerrel, amely erőforrást takarít meg, munkafényekkel és felszerelt oldalkefékkel. Az optimalizált, beépített seprési funkciónak köszönhetően a teljesen új fejlesztésű hengerkefefej megspórolja nekünk az időigényes kézi előseprést, miközben csökkenti a szívógerenda eltömődésének esélyét. A szívógerenda szintén új fejlesztésű, légáramláshoz optimalizált, és két kopásmentes Ec turbinával működik a kiváló szívási eredmények érdekében. Az akár 10 km/órás menetsebesség és a 100 cm-es munkaszélesség nagy felületteljesítményt biztosít. Ha a kanyarokat túl gyorsan veszik be, a kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt, és fékezve lassítja a gépet. Ugyanakkor a vízelosztást is automatikusan optimalizálja kanyarodás közben.