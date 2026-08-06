Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
Masszív, 100 cm-es hengerkefe, beépített oldalkefék, 260 literes tartály és 10 km/h-s menetsebesség: 260 RI Bp felülős padlósúroló gép nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz.
Kiterjedt alapfelszereltségével és igen masszív elemeivel az akkumulátoros B 260 RI Bp padlósúroló gép különösen lenyűgöző teljesítményt nyújt az ipari felhasználás nagyon nehéz körülményei között. Rendelkezik automatikus víztöltési funkcióval a 260 literes frissvíztartály hatékony feltöltéséhez, egy kézi tartályöblítő rendszerrel, a "Dose" tisztítószer-adagoló rendszerrel, amely erőforrást takarít meg, munkafényekkel és felszerelt oldalkefékkel. Az optimalizált, beépített seprési funkciónak köszönhetően a teljesen új fejlesztésű hengerkefefej megspórolja nekünk az időigényes kézi előseprést, miközben csökkenti a szívógerenda eltömődésének esélyét. A szívógerenda szintén új fejlesztésű, légáramláshoz optimalizált, és két kopásmentes Ec turbinával működik a kiváló szívási eredmények érdekében. Az akár 10 km/órás menetsebesség és a 100 cm-es munkaszélesség nagy felületteljesítményt biztosít. Ha a kanyarokat túl gyorsan veszik be, a kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt, és fékezve lassítja a gépet. Ugyanakkor a vízelosztást is automatikusan optimalizálja kanyarodás közben.
Jellemzők és előnyök
Újonnan kifejlesztett hengerkefefejSokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését. A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők. Kiváló tisztítási eredmények.
10 km/órás menetsebességNagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Alapkivitelben két turbinát tartalmazKiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerenda
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (cm)
|100
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1220
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1220
|Szívás munkaszélessége (cm)
|114
|Friss-/szennyezettvíz-tartály ( )
|260 / 260
|Hulladéktartály (l)
|26
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 10000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m²)
|7000
|Akkumulátor (V)
|36
|Menetsebesség (km/h)
|max. 10
|Emelkedési képesség (%)
|max. 15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1250
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|150 / 210
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|212
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Megengedett össztömeg (kg)
|1840
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|678
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Állítható kormány
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.