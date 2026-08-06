Súroló-szívógép B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Nagy területteljesítmény a 10 km/h menetsebességnek, a 120 cm-es hengerkefefejnek és a 260 literes tartályoknak köszönhetően: a B 260 RI Bp ráülős padlósúroló gép nehéz ipari alkalmazásokhoz.
Az újonnan kifejlesztett, légáramláshoz optimalizált szívógerenda kiváló teljesítménye és az újratervezett, durva szennyeződések felszedésére alkalmas beépített seprőfunkcióval rendelkező hengerkefefej garantálja, hogy a B 260 RI Bp padlósúroló a legjobb tisztítási eredményt nyújtsa – mindezt előseprés nélkül. A gép két kopásmentes Ec turbinával, a 260 literes frissvíztartály időhatékony automatikus víztöltési funkciójával, kézi tartályöblítő rendszerrel, oldalkefékkel, munkafénnyel és "Dose" tisztítószer-adagoló rendszerrel van felszerelve. Kifejezetten a legkeményebb ipari felhasználásra tervezték, ahogy azt a rozsdamentes acél szennykosár és a tömör terelőhengerek is mutatják. Az akár 10 km/h-s menetsebesség és a 120 cm-es munkaszélesség gyors felületteljesítményt tesz lehetővé. A vízelosztást automatikusan optimalizálja a rendszer kanyarodáskor. A kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt azáltal, hogy fékezéssel lassítja a gépet, ha a sebesség túl nagy.
Jellemzők és előnyök
Újonnan kifejlesztett hengerkefefejSokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését. A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők. Kiváló tisztítási eredmények.
10 km/órás menetsebességNagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Alapkivitelben két turbinát tartalmazKiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerenda
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (cm)
|120
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1420
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1420
|Szívás munkaszélessége (cm)
|114
|Friss-/szennyezettvíz-tartály ( )
|260 / 260
|Hulladéktartály (l)
|32
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 12000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m²)
|8400
|Akkumulátor (V)
|36
|Menetsebesség (km/h)
|max. 10
|Emelkedési képesség (%)
|max. 15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1250
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|150 / 168
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|212
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Megengedett össztömeg (kg)
|1840
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|696
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Állítható kormány
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.