Az újonnan kifejlesztett, légáramláshoz optimalizált szívógerenda kiváló teljesítménye és az újratervezett, durva szennyeződések felszedésére alkalmas beépített seprőfunkcióval rendelkező hengerkefefej garantálja, hogy a B 260 RI Bp padlósúroló a legjobb tisztítási eredményt nyújtsa – mindezt előseprés nélkül. A gép két kopásmentes Ec turbinával, a 260 literes frissvíztartály időhatékony automatikus víztöltési funkciójával, kézi tartályöblítő rendszerrel, oldalkefékkel, munkafénnyel és "Dose" tisztítószer-adagoló rendszerrel van felszerelve. Kifejezetten a legkeményebb ipari felhasználásra tervezték, ahogy azt a rozsdamentes acél szennykosár és a tömör terelőhengerek is mutatják. Az akár 10 km/h-s menetsebesség és a 120 cm-es munkaszélesség gyors felületteljesítményt tesz lehetővé. A vízelosztást automatikusan optimalizálja a rendszer kanyarodáskor. A kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt azáltal, hogy fékezéssel lassítja a gépet, ha a sebesség túl nagy.