Súroló-szívógép B 300 R I Bp Pack + SSD right
Környezetbarát tisztítás egyetlen műveletben: A zéró károsanyag-kibocsátású B300 RI Bp 300 literes friss és koszos vizes tartállyal egyszerre seper és súrol. Tart. az akkumulátort és töltőt.
A B 300 RI Bp zéró emissziós kombinált gép nagy felületek mélytisztítására és karbantartó tisztítására alkalmas. A nagy, 36 V/805 Ah-s ólom-savas akkumulátor már benne van. A jobb oldalra szerelt ütközésvédelmi, rugós oldalsó súrológép nemcsak a munkaszélességet kb. 1300 milliméter, de a falak széléig és a sarkokig is lehetővé teszi a tisztítást. Egy második oldalsó súrolóasztal bármikor utólag felszerelhető. A két nagy hengerkefe, a 300 literes víztartály és a széles és hajlított gumibetét időtakarékos és hatékony seprést és súrolóporszívózást tesz lehetővé egyetlen műveletben, akár 14 000 m²/h területteljesítmény mellett. A magas konténer ürítő funkció segítségével a kezelő ezután nagyon egyszerűen és kényelmesen elhelyezheti az összegyűjtött hulladékot. Ráadásul tömör acélvázának köszönhetően a B 300 RI Bp keményebb alkalmazásokhoz is alkalmas. A párosított KTL és porbevonat biztosítja a legjobb rozsdaállóságot.
Jellemzők és előnyök
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
- Dupla hatékonyság
- A munkaidőt a felére csökkenti
- Nem szükséges előseprés
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
- Komfortos kezelés
- Nincs közvetlen kapcsolat a szeméttel
- A szennyeződéstartály egyszerűen üríthető
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
- A munkaszélesség 1755 milliméterre növelhető
- Megvédi a gépet és a tárgyakat is
- Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú.
Nulla kibocsátású akkumulátor meghajtó
- Csendes takarítás.
- Védi az egészséget és a környezetet.
- Akár 40 000 m² egy akkumulátortöltéssel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|1045 - 1350
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1755
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1440
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|300 / 300
|Hulladéktartály (l)
|180
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 14000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|10500
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 805
|Akkumulátor üzemideje (h)
|kb. 4
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 11
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Kefefordulatszám (fordulat)
|460
|Kefenyomás (kg)
|25 - 150
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 12
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
Alkalmazási területek
- Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
- Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe