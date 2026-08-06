A B 300 RI Bp zéró emissziós kombinált gép nagy felületek mélytisztítására és karbantartó tisztítására alkalmas. A nagy, 36 V/805 Ah-s ólom-savas akkumulátor már benne van. A jobb oldalra szerelt ütközésvédelmi, rugós oldalsó súrológép nemcsak a munkaszélességet kb. 1300 milliméter, de a falak széléig és a sarkokig is lehetővé teszi a tisztítást. Egy második oldalsó súrolóasztal bármikor utólag felszerelhető. A két nagy hengerkefe, a 300 literes víztartály és a széles és hajlított gumibetét időtakarékos és hatékony seprést és súrolóporszívózást tesz lehetővé egyetlen műveletben, akár 14 000 m²/h területteljesítmény mellett. A magas konténer ürítő funkció segítségével a kezelő ezután nagyon egyszerűen és kényelmesen elhelyezheti az összegyűjtött hulladékot. Ráadásul tömör acélvázának köszönhetően a B 300 RI Bp keményebb alkalmazásokhoz is alkalmas. A párosított KTL és porbevonat biztosítja a legjobb rozsdaállóságot.