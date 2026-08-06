Súroló-szívógép B 300 R I Bp Pack + SSD right

Környezetbarát tisztítás egyetlen műveletben: A zéró károsanyag-kibocsátású B300 RI Bp 300 literes friss és koszos vizes tartállyal egyszerre seper és súrol. Tart. az akkumulátort és töltőt.

A B 300 RI Bp zéró emissziós kombinált gép nagy felületek mélytisztítására és karbantartó tisztítására alkalmas. A nagy, 36 V/805 Ah-s ólom-savas akkumulátor már benne van. A jobb oldalra szerelt ütközésvédelmi, rugós oldalsó súrológép nemcsak a munkaszélességet kb. 1300 milliméter, de a falak széléig és a sarkokig is lehetővé teszi a tisztítást. Egy második oldalsó súrolóasztal bármikor utólag felszerelhető. A két nagy hengerkefe, a 300 literes víztartály és a széles és hajlított gumibetét időtakarékos és hatékony seprést és súrolóporszívózást tesz lehetővé egyetlen műveletben, akár 14 000 m²/h területteljesítmény mellett. A magas konténer ürítő funkció segítségével a kezelő ezután nagyon egyszerűen és kényelmesen elhelyezheti az összegyűjtött hulladékot. Ráadásul tömör acélvázának köszönhetően a B 300 RI Bp keményebb alkalmazásokhoz is alkalmas. A párosított KTL és porbevonat biztosítja a legjobb rozsdaállóságot.

Jellemzők és előnyök
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
  • Dupla hatékonyság
  • A munkaidőt a felére csökkenti
  • Nem szükséges előseprés
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
  • Komfortos kezelés
  • Nincs közvetlen kapcsolat a szeméttel
  • A szennyeződéstartály egyszerűen üríthető
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
  • A munkaszélesség 1755 milliméterre növelhető
  • Megvédi a gépet és a tárgyakat is
  • Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú.
Nulla kibocsátású akkumulátor meghajtó
  • Csendes takarítás.
  • Védi az egészséget és a környezetet.
  • Akár 40 000 m² egy akkumulátortöltéssel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 1045 - 1350
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1755
Szívás munkaszélessége (mm) 1440
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 300 / 300
Hulladéktartály (l) 180
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 14000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 10500
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 805
Akkumulátor üzemideje (h) kb. 4
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 11
Emelkedési képesség (%) 12
Kefefordulatszám (fordulat) 460
Kefenyomás (kg) 25 - 150
Vízfogyasztás (l/min) max. 12

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalsó súrolóelem

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Seprőfunkció
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
Súroló-szívógép B 300 R I Bp Pack + SSD right
Súroló-szívógép B 300 R I Bp Pack + SSD right
Súroló-szívógép B 300 R I Bp Pack + SSD right
Alkalmazási területek
  • Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
  • Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe
Tartozékok
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