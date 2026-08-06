Súroló-szívógép B 300 R I D + SB jobb

A súroló-szívógép és a seprőgép erőteljes kombinációja: ez a dízelüzemű B 300 R I Diesel felülős kombinált súroló-szívógép. Oldalsó keféjével egészen a falak és a szélek mentén történő tisztításra is alkalmas.

A B 300 R I Diesel oldalsó kefével felszerelt, felülős kombinált súroló-szívógép a masszív acélváznak és a rugalmas meghajtási technikának köszönhetően ideális a legkeményebb munkák elvégzésére is. Ez a gép hatékony, kényelmes, könnyen kezelhető, és hosszú munkaintervallumokat biztosít a karbantartás és a nagy felületek mélytisztítása során, valamint lehetővé teszi a söprést, a súrolást és a porszívózást egyetlen menetben. A 300 literes víztartály, az extra nagy hengerkefe, a kiváló hatékonyságú szívóerő, valamint a tartály kényelmes magasürítése is biztosítja az alapos és időtakarékos tisztítást, valamint a tartály magasürítésének köszönhetően a hulladék kényelmes kiürítését is. Az oldalsó kefe - amely a gép jobb oldalán rugóval van rögzítve az esetleges ütközési sérülések elkerülése érdekében - kb. 1350 mm-re növeli a munkaszélességet, így egészen a falak és a szélek mentén is lehetővé teszi a tisztítást. A B 300 R I Diesel területi teljesítménye óránként akár 16 550 m² is lehet.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 300 R I D + SB jobb: Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
Dupla hatékonyság A munkaidőt a felére csökkenti Nem szükséges előseprés
Súroló-szívógép B 300 R I D + SB jobb: A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
Komfortos kezelés Nincs közvetlen kapcsolat a szeméttel A szennyeződéstartály egyszerűen üríthető
Súroló-szívógép B 300 R I D + SB jobb: Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
A munkaszélesség 1755 milliméterre növelhető Felületteljesítmény akár 16.000 m2/h felett Megvédi a gépet és a tárgyakat is
Magasított vezetőülés
  • Jó rálátás a tisztítandó felületre
  • Könnyű kezelés
Masszív acél csőkeret
  • Robusztus gép, makacsabb szennyeződésekhez is alkalmas
Íves szívógerenda
  • Rendkívül jó felszívás még a szűk kanyarokban is
Takarékos, dízel robbanómotor
  • Hosszabb, megszakítás nélküli működési idő.
  • Független tisztítás
  • Flexibilis tisztítás
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Kefék munkaszélessége (mm) 1045 - 1400
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1755
Szívás munkaszélessége (mm) 1440
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 300 / 300
Hulladéktartály (l) 180
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 16550
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 12400
Akkumulátor típusa Indítóakkumulátor
Akkumulátor (V/Ah) 12 / 80
Emelkedési képesség (%) 12
Kefefordulatszám (fordulat) 460
Kefenyomás (kg) 25 - 150
Vízfogyasztás (l/min) max. 12
Zajszint (dB (A)) 92
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2490 x 1570 x 1860

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Seprőfunkció
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép B 300 R I D + SB jobb
Súroló-szívógép B 300 R I D + SB jobb
Súroló-szívógép B 300 R I D + SB jobb
Súroló-szívógép B 300 R I D + SB jobb

Videók

Alkalmazási területek
  • Parkolóházak
  • Nyílt csarnokokban, külső raktárakban, rakodóhelyeken és építkezéseken történő használatra is
  • Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe
  • Ideális logisztikai műveletekhez is, például raktárak tisztításához.
  • Kiskereskedelem
Tartozékok
Tisztítószerek