Súroló-szívógép B 300 R I D + SB jobb
A súroló-szívógép és a seprőgép erőteljes kombinációja: ez a dízelüzemű B 300 R I Diesel felülős kombinált súroló-szívógép. Oldalsó keféjével egészen a falak és a szélek mentén történő tisztításra is alkalmas.
A B 300 R I Diesel oldalsó kefével felszerelt, felülős kombinált súroló-szívógép a masszív acélváznak és a rugalmas meghajtási technikának köszönhetően ideális a legkeményebb munkák elvégzésére is. Ez a gép hatékony, kényelmes, könnyen kezelhető, és hosszú munkaintervallumokat biztosít a karbantartás és a nagy felületek mélytisztítása során, valamint lehetővé teszi a söprést, a súrolást és a porszívózást egyetlen menetben. A 300 literes víztartály, az extra nagy hengerkefe, a kiváló hatékonyságú szívóerő, valamint a tartály kényelmes magasürítése is biztosítja az alapos és időtakarékos tisztítást, valamint a tartály magasürítésének köszönhetően a hulladék kényelmes kiürítését is. Az oldalsó kefe - amely a gép jobb oldalán rugóval van rögzítve az esetleges ütközési sérülések elkerülése érdekében - kb. 1350 mm-re növeli a munkaszélességet, így egészen a falak és a szélek mentén is lehetővé teszi a tisztítást. A B 300 R I Diesel területi teljesítménye óránként akár 16 550 m² is lehet.
Jellemzők és előnyök
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetbenDupla hatékonyság A munkaidőt a felére csökkenti Nem szükséges előseprés
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthetőKomfortos kezelés Nincs közvetlen kapcsolat a szeméttel A szennyeződéstartály egyszerűen üríthető
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalánA munkaszélesség 1755 milliméterre növelhető Felületteljesítmény akár 16.000 m2/h felett Megvédi a gépet és a tárgyakat is
Magasított vezetőülés
- Jó rálátás a tisztítandó felületre
- Könnyű kezelés
Masszív acél csőkeret
- Robusztus gép, makacsabb szennyeződésekhez is alkalmas
Íves szívógerenda
- Rendkívül jó felszívás még a szűk kanyarokban is
Takarékos, dízel robbanómotor
- Hosszabb, megszakítás nélküli működési idő.
- Független tisztítás
- Flexibilis tisztítás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Kefék munkaszélessége (mm)
|1045 - 1400
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1755
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1440
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|300 / 300
|Hulladéktartály (l)
|180
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|16550
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|12400
|Akkumulátor típusa
|Indítóakkumulátor
|Akkumulátor (V/Ah)
|12 / 80
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Kefefordulatszám (fordulat)
|460
|Kefenyomás (kg)
|25 - 150
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 12
|Zajszint (dB (A))
|92
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Seprőfunkció
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Parkolóházak
- Nyílt csarnokokban, külső raktárakban, rakodóhelyeken és építkezéseken történő használatra is
- Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe
- Ideális logisztikai műveletekhez is, például raktárak tisztításához.
- Kiskereskedelem