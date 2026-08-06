A B 300 R I Diesel oldalsó kefével felszerelt, felülős kombinált súroló-szívógép a masszív acélváznak és a rugalmas meghajtási technikának köszönhetően ideális a legkeményebb munkák elvégzésére is. Ez a gép hatékony, kényelmes, könnyen kezelhető, és hosszú munkaintervallumokat biztosít a karbantartás és a nagy felületek mélytisztítása során, valamint lehetővé teszi a söprést, a súrolást és a porszívózást egyetlen menetben. A 300 literes víztartály, az extra nagy hengerkefe, a kiváló hatékonyságú szívóerő, valamint a tartály kényelmes magasürítése is biztosítja az alapos és időtakarékos tisztítást, valamint a tartály magasürítésének köszönhetően a hulladék kényelmes kiürítését is. Az oldalsó kefe - amely a gép jobb oldalán rugóval van rögzítve az esetleges ütközési sérülések elkerülése érdekében - kb. 1350 mm-re növeli a munkaszélességet, így egészen a falak és a szélek mentén is lehetővé teszi a tisztítást. A B 300 R I Diesel területi teljesítménye óránként akár 16 550 m² is lehet.