Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SSD jobb
A környezetbarát, folyékony gázzal működő meghajtás és a gép jobb oldalára szerelt oldalsó súrolófelület jellemző felszereltségei a B 300 R I LPG felülős kombinált súroló-szívógépünknek. Óránként akár 16 550 m²-t is képes megtisztítani.
Gazdaságos működés, robusztus felépítés, hatékony tisztítás: a B 300 R I LPG oldalsó súrolófelülettel ellátott felülős kombinált súroló-szívógépünk akár 16 550 m²/h területi teljesítménnyel nyújt lenyűgöző eredményeket, ami ideális választássá teszi ezt a készüléket a nagy felületek mély- és karbantartó tisztításához. Az oldalsó súrolófelület - amely az esetleges ütközési sérülések elkerülésének érdekében rugózva van felszerelve a gép jobb oldalára - jelentős méretű, kb. 1300 mm-es munkaszélességgel rendelkezik. Lehetővé teszi a tisztítást egészen a falak és a szélek mentén, és az extra nagy hengerkefével, a 300 literes víztartállyal, valamint a széles és ívelt gumibetét által biztosított kiváló szívóerővel együtt időtakarékos súrolást, porszívózást és söprést tesz lehetővé, mindezt egyetlen menetben. A gazdaságos meghajtás és a nagyméretű tartály hosszú és megszakítás nélküli működést biztosít, míg az olyan funkciók, mint például a hulladék kiürítésekor a tartály kényelmes magasürítése is megkönnyítik a kezelő dolgát.
Jellemzők és előnyök
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetbenDupla hatékonyság A munkaidőt a felére csökkenti Nem szükséges előseprés
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthetőKomfortos kezelés Nincs közvetlen kapcsolat a szeméttel A szennyeződéstartály egyszerűen üríthető
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalánA munkaszélesség 1755 milliméterre növelhető Felületteljesítmény akár 16.000 m2/h felett Megvédi a gépet és a tárgyakat is
Magasított vezetőülés
- Jó rálátás a tisztítandó felületre
- Könnyű kezelés
Masszív acél csőkeret
- Robusztus gép, makacsabb szennyeződésekhez is alkalmas
Íves szívógerenda
- Rendkívül jó felszívás még a szűk kanyarokban is
Takarékos, az LPG folyékony gázüzemmel
- Hosszabb, megszakítás nélküli működési idő.
- Belső területeken is használható
- Független tisztítás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|PB-gáz
|Kefék munkaszélessége (mm/ )
|1045 / 1350
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1755
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1440
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|300 / 300
|Hulladéktartály (l)
|180
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|16550
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|12400
|Akkumulátor típusa
|Indítóakkumulátor
|Akkumulátor (V/Ah)
|12 / 80
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Kefefordulatszám (fordulat)
|460
|Kefenyomás (kg)
|25 - 150
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 12
|Zajszint (dB (A))
|87
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|1794
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2720 x 1720 x 2050
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Seprőfunkció
- 2 tartályos rendszer
Videók