Gazdaságos működés, robusztus felépítés, hatékony tisztítás: a B 300 R I LPG oldalsó súrolófelülettel ellátott felülős kombinált súroló-szívógépünk akár 16 550 m²/h területi teljesítménnyel nyújt lenyűgöző eredményeket, ami ideális választássá teszi ezt a készüléket a nagy felületek mély- és karbantartó tisztításához. Az oldalsó súrolófelület - amely az esetleges ütközési sérülések elkerülésének érdekében rugózva van felszerelve a gép jobb oldalára - jelentős méretű, kb. 1300 mm-es munkaszélességgel rendelkezik. Lehetővé teszi a tisztítást egészen a falak és a szélek mentén, és az extra nagy hengerkefével, a 300 literes víztartállyal, valamint a széles és ívelt gumibetét által biztosított kiváló szívóerővel együtt időtakarékos súrolást, porszívózást és söprést tesz lehetővé, mindezt egyetlen menetben. A gazdaságos meghajtás és a nagyméretű tartály hosszú és megszakítás nélküli működést biztosít, míg az olyan funkciók, mint például a hulladék kiürítésekor a tartály kényelmes magasürítése is megkönnyítik a kezelő dolgát.