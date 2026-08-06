Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SSD jobb

A környezetbarát, folyékony gázzal működő meghajtás és a gép jobb oldalára szerelt oldalsó súrolófelület jellemző felszereltségei a B 300 R I LPG felülős kombinált súroló-szívógépünknek. Óránként akár 16 550 m²-t is képes megtisztítani.

Gazdaságos működés, robusztus felépítés, hatékony tisztítás: a B 300 R I LPG oldalsó súrolófelülettel ellátott felülős kombinált súroló-szívógépünk akár 16 550 m²/h területi teljesítménnyel nyújt lenyűgöző eredményeket, ami ideális választássá teszi ezt a készüléket a nagy felületek mély- és karbantartó tisztításához. Az oldalsó súrolófelület - amely az esetleges ütközési sérülések elkerülésének érdekében rugózva van felszerelve a gép jobb oldalára - jelentős méretű, kb. 1300 mm-es munkaszélességgel rendelkezik. Lehetővé teszi a tisztítást egészen a falak és a szélek mentén, és az extra nagy hengerkefével, a 300 literes víztartállyal, valamint a széles és ívelt gumibetét által biztosított kiváló szívóerővel együtt időtakarékos súrolást, porszívózást és söprést tesz lehetővé, mindezt egyetlen menetben. A gazdaságos meghajtás és a nagyméretű tartály hosszú és megszakítás nélküli működést biztosít, míg az olyan funkciók, mint például a hulladék kiürítésekor a tartály kényelmes magasürítése is megkönnyítik a kezelő dolgát.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SSD jobb: Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
Dupla hatékonyság A munkaidőt a felére csökkenti Nem szükséges előseprés
Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SSD jobb: A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
Komfortos kezelés Nincs közvetlen kapcsolat a szeméttel A szennyeződéstartály egyszerűen üríthető
Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SSD jobb: Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
A munkaszélesség 1755 milliméterre növelhető Felületteljesítmény akár 16.000 m2/h felett Megvédi a gépet és a tárgyakat is
Magasított vezetőülés
  • Jó rálátás a tisztítandó felületre
  • Könnyű kezelés
Masszív acél csőkeret
  • Robusztus gép, makacsabb szennyeződésekhez is alkalmas
Íves szívógerenda
  • Rendkívül jó felszívás még a szűk kanyarokban is
Takarékos, az LPG folyékony gázüzemmel
  • Hosszabb, megszakítás nélküli működési idő.
  • Belső területeken is használható
  • Független tisztítás
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja PB-gáz
Kefék munkaszélessége (mm/ ) 1045 / 1350
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1755
Szívás munkaszélessége (mm) 1440
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 300 / 300
Hulladéktartály (l) 180
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 16550
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 12400
Akkumulátor típusa Indítóakkumulátor
Akkumulátor (V/Ah) 12 / 80
Emelkedési képesség (%) 12
Kefefordulatszám (fordulat) 460
Kefenyomás (kg) 25 - 150
Vízfogyasztás (l/min) max. 12
Zajszint (dB (A)) 87
Súly tartozékok nélkül (kg) 1794
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2720 x 1720 x 2050

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Seprőfunkció
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SSD jobb
Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SSD jobb
Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SSD jobb
Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SSD jobb

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