A B 300 RI Bp zéró kibocsátású kombinált gép nagy felületek mélytisztítására és karbantartó tisztítására alkalmas. A jobb oldalra szerelt, ütközésvédett, rugós oldalsó kefe nemcsak a munkaszélességet növeli kb. 1350 milliméterre, hanem a falak széléig és a sarkokig is lehetővé teszi a munkavégzést. Egy második oldalkefe bármikor utólag felszerelhető. A két nagy görgős kefe, a 300 literes víztartály és a széles és hajlított gumibetét időtakarékos és hatékony seprést és súrolóporszívózást tesz lehetővé egyetlen műveletben, akár 14 000 m²/h területteljesítmény mellett. A magas konténer ürítő funkció segítségével a kezelő ezután nagyon egyszerűen és kényelmesen elhelyezheti az összegyűjtött hulladékot. Ráadásul tömör acélvázának köszönhetően a B 300 RI Bp keményebb alkalmazásokhoz is alkalmas. A párosított KTL és porbevonat biztosítja a legjobb rozsdaállóságot.