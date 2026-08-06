A Kärcher 90. évfordulója: a B 50 W Bp Anniversary Edition fekete súrolószárító rendkívül robusztus kialakításával lenyűgöző. A kefefej és a gumibetét tartós öntött alumíniumból készül. Az R55 kefefej megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és tiszta padlót. A 80 Ah-s lítium-ion akkumulátor táplálja a mögöttes gépet, és hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gyorstöltés funkció csökkenti a szükségtelen töltési időket és a hosszú állásidőket. A mögöttes gép kompakt kialakítása jobb áttekintést és manőverezhetőséget biztosít. A kerékhajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer a mosószerek precíz adagolásában is segít – pénzt takarít meg és erőforrásokat takarít meg. Az automatikus öblítés funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintésmentes tisztítását. A frissvíz-tartály a kényelem érdekében bármelyik csapnál feltölthető. Ezenkívül a speciális beállítások és információk okostelefonról is könnyen elérhetők a „Machine connect” alkalmazásnak köszönhetően. Az Anniversary Edition szállítási terjedelme hat darab 2,5 literes CA 50 C mosószeres kannát is tartalmaz.