Súroló-szívógép B 50 W Anniversary Edition
B 50 W Anniversary Edition kompakt súrolószárító fekete színben, alumínium gumibetéttel, 80 Ah-s Li-Ion Battery, gyorstöltővel, adagolórendszerrel, R55 kefefejjel és automatikus funkcióval.
A Kärcher 90. évfordulója: a B 50 W Bp Anniversary Edition fekete súrolószárító rendkívül robusztus kialakításával lenyűgöző. A kefefej és a gumibetét tartós öntött alumíniumból készül. Az R55 kefefej megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és tiszta padlót. A 80 Ah-s lítium-ion akkumulátor táplálja a mögöttes gépet, és hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gyorstöltés funkció csökkenti a szükségtelen töltési időket és a hosszú állásidőket. A mögöttes gép kompakt kialakítása jobb áttekintést és manőverezhetőséget biztosít. A kerékhajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer a mosószerek precíz adagolásában is segít – pénzt takarít meg és erőforrásokat takarít meg. Az automatikus öblítés funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintésmentes tisztítását. A frissvíz-tartály a kényelem érdekében bármelyik csapnál feltölthető. Ezenkívül a speciális beállítások és információk okostelefonról is könnyen elérhetők a „Machine connect” alkalmazásnak köszönhetően. Az Anniversary Edition szállítási terjedelme hat darab 2,5 literes CA 50 C mosószeres kannát is tartalmaz.
Jellemzők és előnyök
50 A gyorstöltő lítium-ion akkumulátorokhoz
- Mindössze két óra alatt teljesen feltöltődik.
- A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
- Funkciók és információk kibővített köre.
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
- Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
R 55 kéthengeres kefefej
- Nagy érintkezési nyomás és kefegyorsaság.
- Kiváló tisztítási eredmények, beleértve a mélytisztítási feladatokat és a strukturált padlókat is.
- Integrált elősöprési funkció.
Eco!Flow rendszer
- Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Új, integrált "DOSE" tisztítószer-adagoló rendszer
- Pontos tisztítószer-adagolás.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények és hatékony költségmegtakarítás.
- A tisztítószerek érintkezésmentes cseréje a zárt körfolyamatú rendszernek köszönhetően.
Automatikus tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
- Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
- A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
- Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|550
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3300
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1980
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,6 / 90
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|965
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|15,5 / 63
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,6
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|235
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|163,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1284 x 663 x 1082
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Gyorstöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- FACT
- DOSE
- Seprőfunkció
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- applikációval történő működtetés
- Auto-Fill
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- sebességfüggő vízadagolással
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél