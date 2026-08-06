Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Robusztus és kompakt gép tartós fém/alumínium alkatrészekkel. Kiegészítő felszerelés: AGM akkumulátor, DOSE rendszer, automatikus feltöltés, automatikus öblítés és O51 körkörös kefefej.
A B 50 W Bp súrolószárító lenyűgözi a kompakt kialakítását az optimalizált láthatóság és manőverezhetőség érdekében. A fém kefefej és az öntött alumínium gumibetét tartósságot és kiváló szívóképességet biztosít még texturált felületeken és szűk sarkokban is. A „Machine Connect” alkalmazás speciális beállításokat és információs lehetőségeket kínál okostelefonon keresztül. A 115 Ah kapacitású AGM akkumulátor hosszú üzemidőt tesz lehetővé. Az alacsony vibrációjú O51 orbitális kefefej biztosítja a legjobb tisztítási eredményeket a karbantartás és a mélytisztítás során. Az univerzális töltőtömlő segítségével a friss víz könnyen feltölthető bármely csapból. Akár 25 százalékkal alacsonyabb vízfogyasztással, mint a hagyományos tárcsás kefefejekkel, valamint a vegyszermentes tisztítás lehetőségével, mércét állít a fenntarthatóság szempontjából. Az új DOSE rendszer biztosítja a mosószerek pontos adagolását. Az automatikus öblítés funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály tisztítását anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne, a frissvíztartály pedig egyszerűen feltölthető az automatikus leállítás funkcióval rendelkező automatikus feltöltési funkcióval.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gép
- Jó kilátás és kiváló manőverezőképesség.
- Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
- Funkciók és információk kibővített köre.
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
- Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
Egytárcsás O51 orbitális kefefej
- Első osztályú mechanikus tisztítási teljesítmény.
- Akár 40%-kal rövidebb tisztítási idő/25%-kal alacsonyabb vízfogyasztás, mint a tárcsás kefefejeknél.
- Tisztítás vegyszerek nélkül/csupaszítás.
Eco!Flow rendszer
- Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Új, integrált "DOSE" tisztítószer-adagoló rendszer
- Pontos tisztítószer-adagolás.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények és hatékony költségmegtakarítás.
- A tisztítószerek érintkezésmentes cseréje a zárt körfolyamatú rendszernek köszönhetően.
Automatikus tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
- Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
- A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
- Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3060
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1840
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|20
|Kefenyomás (kg)
|36
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,5
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|245
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|181
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1380 x 610 x 1082
A csomag tartalma
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- DOSE
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- körkörös kefefej
- applikációval történő működtetés
- Auto-Fill
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Ideális karbantartási takarításokhoz és köztes tisztításokhoz, pl. középületekben