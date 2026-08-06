A B 50 W Bp súrolószárító lenyűgözi a kompakt kialakítását az optimalizált láthatóság és manőverezhetőség érdekében. A fém kefefej és az öntött alumínium gumibetét tartósságot és kiváló szívóképességet biztosít még texturált felületeken és szűk sarkokban is. A „Machine Connect” alkalmazás speciális beállításokat és információs lehetőségeket kínál okostelefonon keresztül. A 115 Ah kapacitású AGM akkumulátor hosszú üzemidőt tesz lehetővé. Az alacsony vibrációjú O51 orbitális kefefej biztosítja a legjobb tisztítási eredményeket a karbantartás és a mélytisztítás során. Az univerzális töltőtömlő segítségével a friss víz könnyen feltölthető bármely csapból. Akár 25 százalékkal alacsonyabb vízfogyasztással, mint a hagyományos tárcsás kefefejekkel, valamint a vegyszermentes tisztítás lehetőségével, mércét állít a fenntarthatóság szempontjából. Az új DOSE rendszer biztosítja a mosószerek pontos adagolását. Az automatikus öblítés funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály tisztítását anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne, a frissvíztartály pedig egyszerűen feltölthető az automatikus leállítás funkcióval rendelkező automatikus feltöltési funkcióval.