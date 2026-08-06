Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF

Robusztus és kompakt gép tartós fém/alumínium alkatrészekkel. Kiegészítő felszerelés: AGM akkumulátor, DOSE rendszer, automatikus feltöltés, automatikus öblítés és O51 körkörös kefefej.

A B 50 W Bp súrolószárító lenyűgözi a kompakt kialakítását az optimalizált láthatóság és manőverezhetőség érdekében. A fém kefefej és az öntött alumínium gumibetét tartósságot és kiváló szívóképességet biztosít még texturált felületeken és szűk sarkokban is. A „Machine Connect” alkalmazás speciális beállításokat és információs lehetőségeket kínál okostelefonon keresztül. A 115 Ah kapacitású AGM akkumulátor hosszú üzemidőt tesz lehetővé. Az alacsony vibrációjú O51 orbitális kefefej biztosítja a legjobb tisztítási eredményeket a karbantartás és a mélytisztítás során. Az univerzális töltőtömlő segítségével a friss víz könnyen feltölthető bármely csapból. Akár 25 százalékkal alacsonyabb vízfogyasztással, mint a hagyományos tárcsás kefefejekkel, valamint a vegyszermentes tisztítás lehetőségével, mércét állít a fenntarthatóság szempontjából. Az új DOSE rendszer biztosítja a mosószerek pontos adagolását. Az automatikus öblítés funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály tisztítását anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne, a frissvíztartály pedig egyszerűen feltölthető az automatikus leállítás funkcióval rendelkező automatikus feltöltési funkcióval.

Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gép
  • Jó kilátás és kiváló manőverezőképesség.
  • Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
  • Funkciók és információk kibővített köre.
  • Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
  • A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
  • Robusztus és strapabíró alkatrészek.
  • Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
  • Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
  • Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
Egytárcsás O51 orbitális kefefej
  • Első osztályú mechanikus tisztítási teljesítmény.
  • Akár 40%-kal rövidebb tisztítási idő/25%-kal alacsonyabb vízfogyasztás, mint a tárcsás kefefejeknél.
  • Tisztítás vegyszerek nélkül/csupaszítás.
Eco!Flow rendszer
  • Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
  • Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Új, integrált "DOSE" tisztítószer-adagoló rendszer
  • Pontos tisztítószer-adagolás.
  • Egyenletesen jó tisztítási eredmények és hatékony költségmegtakarítás.
  • A tisztítószerek érintkezésmentes cseréje a zárt körfolyamatú rendszernek köszönhetően.
Automatikus tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
  • Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
  • A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
  • Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 3060
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1840
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) max. 6
Kefefordulatszám (fordulat) 20
Kefenyomás (kg) 36
Fordulószélesség folyosón (mm) 1400
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,5
Zajszint (dB (A)) 65
Megengedett össztömeg (kg) 245
Súly tartozékok nélkül (kg) 181
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1380 x 610 x 1082

A csomag tartalma

  • Akkumulátor
  • Akkumulátortöltő
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • DOSE
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • körkörös kefefej
  • applikációval történő működtetés
  • Auto-Fill
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
  • Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
  • Ideális karbantartási takarításokhoz és köztes tisztításokhoz, pl. középületekben
Tartozékok
Tisztítószerek