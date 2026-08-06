Ennek a súroló-szárítónak a kompakt kialakítása jobb láthatóságot és manőverezhetőséget biztosít. Erős kialakításával lenyűgöző, tartós fém kefefejjel és fröccsöntött alumínium gumibetéttel, amely kiváló szívóképességet tesz lehetővé texturált felületeken és szűk sarkokban is. Az okostelefonról könnyen kezelhető beállítások és információk speciális beállításai. Az univerzális töltőtömlő segítségével bármely csapból egyszerűen feltölthető a friss víz. Az O51 körkörös kefefej alacsony vibrációjú, és garantálja a legjobb eredményt a karbantartó tisztítás és a mélytisztítás során. A hagyományos tárcsás kefefejekhez képest akár 25 százalékkal kisebb vízfogyasztással vagy a vegyszermentes tisztítás lehetőségével a gép vezető szerepet tölt be az erőforrás-takarékosság terén. A 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít. Az új DOSE rendszerrel a mosószer precízen adagolható, az automatikus öblítés funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintésmentes tisztítását, az automatikus töltőrendszer pedig az automatikus leállítás funkcióval megkönnyíti a frissvíztartály feltöltését.