Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
Kompakt és robusztus: B 50 W Bp súrológép alumínium alkatrészekkel és 90 Ah Li-Ion akkumulátorral. Tartalmaz DOSE rendszert, tartálytisztítót, automatikus feltöltést és O51 kör kefefejet.
Ennek a súroló-szárítónak a kompakt kialakítása jobb láthatóságot és manőverezhetőséget biztosít. Erős kialakításával lenyűgöző, tartós fém kefefejjel és fröccsöntött alumínium gumibetéttel, amely kiváló szívóképességet tesz lehetővé texturált felületeken és szűk sarkokban is. Az okostelefonról könnyen kezelhető beállítások és információk speciális beállításai. Az univerzális töltőtömlő segítségével bármely csapból egyszerűen feltölthető a friss víz. Az O51 körkörös kefefej alacsony vibrációjú, és garantálja a legjobb eredményt a karbantartó tisztítás és a mélytisztítás során. A hagyományos tárcsás kefefejekhez képest akár 25 százalékkal kisebb vízfogyasztással vagy a vegyszermentes tisztítás lehetőségével a gép vezető szerepet tölt be az erőforrás-takarékosság terén. A 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít. Az új DOSE rendszerrel a mosószer precízen adagolható, az automatikus öblítés funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintésmentes tisztítását, az automatikus töltőrendszer pedig az automatikus leállítás funkcióval megkönnyíti a frissvíztartály feltöltését.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gép
- Jó kilátás és kiváló manőverezőképesség.
- Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
Egytárcsás O51 orbitális kefefej
- Kiváló mechanikai tisztítási teljesítmény.
- Akár 40%-kal kevesebb tisztítási idő/25%-kal alacsonyabb vízfogyasztás, mint a tárcsás kefefejeknél.
- Tisztítás vegyszerek nélkül/csupaszítás.
Eco!Flow rendszer
- Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Új, integrált "DOSE" tisztítószer-adagoló rendszer
- Pontos tisztítószer-adagolás.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények és hatékony költségmegtakarítás.
- A tisztítószerek érintkezésmentes cseréje a zárt körfolyamatú rendszernek köszönhetően.
Automatikus tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
- Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
- A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
- Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3060
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1840
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,6 / 90
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|20
|Kefenyomás (kg)
|36
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,5
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|245
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|179
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1380 x 610 x 1082
A csomag tartalma
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- DOSE
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- körkörös kefefej
- applikációval történő működtetés
- Auto-Fill
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél