A B 50 W Bp kompakt súrolószárító különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a facsaró hosszú élettartamú öntött alumíniumból készült - a kiváló szívás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 60 tárcsás kefefej integrált seprőfunkcióval megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és a tiszta padlót. A 80 Ah lítium-ion akkumulátor a járóképes gépet energiával látja el, és hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A járóképes gép kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít a szűk helyeken. A kerékhajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer a tisztítószerek pontos adagolását is segíti - ezzel pénzt és erőforrásokat takarít meg. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintkezésmentes tisztítását, az automatikus feltöltési rendszer pedig a frissvíztartály egyszerű feltöltését automatikus vízleállító funkcióval. A friss víz az univerzális töltőtömlővel bármelyik csapnál könnyen feltölthető. Emellett a fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással.