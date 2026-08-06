Súroló-szívógép B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
Kompakt B 50 W Bp tolós súrolószárító nedves padlótisztításhoz robusztus és tartós alumínium alkatrészekkel, D 60 tárcsás kefefejjel és nagy teljesítményű 115 Ah AGM akkumulátorral.
Az akkumulátoros B 50 W Bp súrolószárító ideális a hatékony padlótisztításhoz ipari környezetben. A kompakt kialakítás jobb áttekinthetőséget és kiváló manőverezhetőséget biztosít még a nehezen hozzáférhető helyeken is. A járóképes gép robusztus kialakítással büszkélkedhet, a kefefej és a facsaró tartós öntött alumíniumból készült. A parabolikus facsaró tökéletes szívást biztosít, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 60 tárcsás kefefej alapos és erőteljes tisztítást tesz lehetővé. A nagy teljesítményű AGM akkumulátor 115 Ah teljesítményt nyújt a hosszú üzemidő érdekében. A kerékhajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a felhasználók fizikai megterhelését. A fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintkezésmentes tisztítását, az automatikus feltöltési rendszer pedig az édesvíztartály egyszerű feltöltését automatikus vízleállító funkcióval. Az univerzális töltőtömlővel a friss víz bármelyik csapnál könnyen feltölthető.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gépJó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazásFunkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készültRobusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 60 dupla tárcsás kefefej
- Nagy és hatékony munkaszélesség.
- Jobb termelékenység és gyorsabb tisztítás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|600
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3600
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2160
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 115
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 10
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|150
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|25 / 25
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,6
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|241
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|175
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1280 x 636 x 1082
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- applikációval történő működtetés
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél