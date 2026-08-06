Az akkumulátoros B 50 W Bp súrolószárító ideális a hatékony padlótisztításhoz ipari környezetben. A kompakt kialakítás jobb áttekinthetőséget és kiváló manőverezhetőséget biztosít még a nehezen hozzáférhető helyeken is. A járóképes gép robusztus kialakítással büszkélkedhet, a kefefej és a facsaró tartós öntött alumíniumból készült. A parabolikus facsaró tökéletes szívást biztosít, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 60 tárcsás kefefej alapos és erőteljes tisztítást tesz lehetővé. A nagy teljesítményű AGM akkumulátor 115 Ah teljesítményt nyújt a hosszú üzemidő érdekében. A kerékhajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a felhasználók fizikai megterhelését. A fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintkezésmentes tisztítását, az automatikus feltöltési rendszer pedig az édesvíztartály egyszerű feltöltését automatikus vízleállító funkcióval. Az univerzális töltőtömlővel a friss víz bármelyik csapnál könnyen feltölthető.