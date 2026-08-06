Súroló-szívógép B 50 W Bp +O51+Rinse+AF

Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gép
  • Jó kilátás és kiváló manőverezőképesség.
  • Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
  • Funkciók és információk kibővített köre.
  • Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
  • A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
  • Robusztus és strapabíró alkatrészek.
  • Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
  • Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
  • Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
  • A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
  • Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Automatikus tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
  • Nincs fröccsenés.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 3060
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1840
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) max. 6
Kefefordulatszám (fordulat) 20
Kefenyomás (kg) 36
Fordulószélesség folyosón (mm) 1400
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,5
Zajszint (dB (A)) 65
Megengedett össztömeg (kg) 245
Súly tartozékok nélkül (kg) 109
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1380 x 610 x 1082

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • körkörös kefefej
  • applikációval történő működtetés
  • Auto-Fill
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Súroló-szívógép B 50 W Bp +O51+Rinse+AF

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
  • Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
  • Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél
Tartozékok
Tisztítószerek