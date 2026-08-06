Az akkumulátoros B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a megfelelő padlótisztításra ipari környezetben. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást és könnyebb manőverezést is biztosít. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja, a tökéletes tisztítás érdekében, mely kiterjed a szűk területekre. Az R 55 tisztítófej beépített seprő funkcióval optimális tisztaságot és tiszta padlófelületet biztosít - akár különleges felületeken is. A beépített 115 Ah teljesítményű AGM akkumulátor hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gyorskapcsoló funkció csökkenti a fölösleges töltési időt és a kényszerű üzemszüneteket. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítást és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az automatikus öblítő funkció felel a víz érintésmentes eltávolításáért, automata utántöltő funkció tölti fel a tartályt megfelelő szintig. Az univerzális utántöltő segítségével bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni. Mindezek mellett az összetett beállítások elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkciónál.