Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Kompakt B 50 W Bp tolós súroló-és szárítógép nedves padlótisztításhoz. Felszerelve 115 Ah AGM akkumulátorral és R 55 kefefejjel és szívórúddal, amely robusztus öntött alumíniumból készült.
Az akkumulátoros B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a megfelelő padlótisztításra ipari környezetben. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást és könnyebb manőverezést is biztosít. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja, a tökéletes tisztítás érdekében, mely kiterjed a szűk területekre. Az R 55 tisztítófej beépített seprő funkcióval optimális tisztaságot és tiszta padlófelületet biztosít - akár különleges felületeken is. A beépített 115 Ah teljesítményű AGM akkumulátor hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gyorskapcsoló funkció csökkenti a fölösleges töltési időt és a kényszerű üzemszüneteket. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítást és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az automatikus öblítő funkció felel a víz érintésmentes eltávolításáért, automata utántöltő funkció tölti fel a tartályt megfelelő szintig. Az univerzális utántöltő segítségével bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni. Mindezek mellett az összetett beállítások elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkciónál.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gépJó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazásFunkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készültRobusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
R 55 kéthengeres kefefej
- Nagy érintkezési nyomás és kefegyorsaság.
- Kiváló tisztítási eredmények, beleértve a mélytisztítási feladatokat és a strukturált padlókat is.
- Integrált elősöprési funkció.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|550
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3600
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2160
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 115
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 10
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|965
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|15,5 / 63
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,6
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|235
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|171
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1284 x 663 x 1082
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- FACT
- Seprőfunkció
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- applikációval történő működtetés
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél