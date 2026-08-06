Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55

Kompakt B 50 W Bp tolós súroló-és szárítógép nedves padlótisztításhoz. Felszerelve 115 Ah AGM akkumulátorral és R 55 kefefejjel és szívórúddal, amely robusztus öntött alumíniumból készült.

Az akkumulátoros B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a megfelelő padlótisztításra ipari környezetben. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást és könnyebb manőverezést is biztosít. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja, a tökéletes tisztítás érdekében, mely kiterjed a szűk területekre. Az R 55 tisztítófej beépített seprő funkcióval optimális tisztaságot és tiszta padlófelületet biztosít - akár különleges felületeken is. A beépített 115 Ah teljesítményű AGM akkumulátor hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gyorskapcsoló funkció csökkenti a fölösleges töltési időt és a kényszerű üzemszüneteket. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítást és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az automatikus öblítő funkció felel a víz érintésmentes eltávolításáért, automata utántöltő funkció tölti fel a tartályt megfelelő szintig. Az univerzális utántöltő segítségével bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni. Mindezek mellett az összetett beállítások elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkciónál.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Rendkívül kompakt gép
Rendkívül kompakt gép
Jó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
Funkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
Robusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
  • Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
  • Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
R 55 kéthengeres kefefej
  • Nagy érintkezési nyomás és kefegyorsaság.
  • Kiváló tisztítási eredmények, beleértve a mélytisztítási feladatokat és a strukturált padlókat is.
  • Integrált elősöprési funkció.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 550
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 3600
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2160
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 115
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 10
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) max. 6
Kefefordulatszám (fordulat) 965
Kefenyomás (kg/g / cm²) 15,5 / 63
Fordulószélesség folyosón (mm) 1400
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,6
Zajszint (dB (A)) 65
Megengedett össztömeg (kg) 235
Súly tartozékok nélkül (kg) 171
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1284 x 663 x 1082

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátortöltő
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • FACT
  • Seprőfunkció
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
  • applikációval történő működtetés
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+R55

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
  • Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
  • Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél
Tartozékok
Tisztítószerek