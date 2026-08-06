A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális ipari padlótisztításhoz, valamint strapabíró megjelenéssel is rendelkezik. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja, ami tökéletes szívást nyújt a megfelelő tisztítás érdekében, és a szűk, berendezett területekre is kiterjed. Az R 55 tisztítófej beépített seprő funkcióval optimális tisztaságot és tiszta padlófelületet biztosít. A 115 Ah AGM akkumulátor táplálja a gép mögötti hajtószerkezetet, hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást és könnyebb manőverezést is biztosít. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítást és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az automatikus öblítő funkció segít a víz érintésmentes eltávolításában, míg az automata utántöltő funkció tölti fel a tartályt a megfelelő szintig. Az univerzális utántöltővel bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni. Az összetett beállítások elérhetők és irányíthatók okostelefonon kereszül az "eszköz csatlakoztatása" funkciónál.