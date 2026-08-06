Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép nedves padlótisztításhoz strapabíró és tartós alumínium alkatrészekkel, 90 Ah Li-Ion akkumulátorral és D 51 egytárcsás kefefejjel.
A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a hatékony padlótisztításhoz, miközben strapabíró megjelenéssel is büszkélkedhet. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja - a tökéletes tisztítás érdekében, mely a szűk, berendezett területekre is kiterjed. A D 51 egytárcsás tisztítófej megbízható módon biztosít optimális tisztaságot és tiszta padlófelületet. A 90 Ah Lítium-ion akkumulátor táplálja a gép mögötti hajtószerkezetet, mely hosszú üzemidőt biztosít. Az univerzális utántöltővel bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni a tartályt. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást ad, valamint könnyebb manőverezést is. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítási folyamatot és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Mindezek mellett az összetett beállítások és információk könnyedén elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkción keresztül.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gépJó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazásFunkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készültRobusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 51 egytárcsás kefefej
- Csendes és energiatakarékos.
- Tisztítás munkaidőben, hosszú akkumulátor-üzemidővel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3060
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1840
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,6 / 90
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|140
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|29 / 32
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,5
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|245
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|158,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1367 x 609 x 1082
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- applikációval történő működtetés
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél