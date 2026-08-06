A B 50 W Bp kompakt padlósúroló különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumöntvényből készült - a kiváló szívóhatás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. Az integrált seprőfunkciókkal ellátott R 55 kefefej megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és a tiszta padlót. 80 Ah-s lítium-ion akkumulátor hajtja a gyalogkíséretű gépet, amely hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gép kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít még a különösen szűk helyeken is. A kerékmeghajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer a tisztítószerek pontos adagolását is segíti - ezzel pénzt és erőforrásokat takarít meg Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a koszosvíz-tartály érintkezésmentes tisztítását. Az univerzális tömlő és az automatikus feltöltési rendszer megkönnyíti a tisztavíz-tartály egyszerű feltöltését bármely csapnál, beépített stop funkcióval. Emellett a "Machine connect" alkalmazásnak köszönhetően a fejlett beállítások és információk könnyen elérhetők okostelefonról.