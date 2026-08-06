Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill

B 50 W Bp kompakt padlósúroló nedves padlótisztításhoz robusztus alumínium alkatrészekkel, adagolórendszerrel, tartálytisztítással, R 55 kefefejjel és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkcióval.

A B 50 W Bp kompakt padlósúroló ideális a hatékony padlótisztításhoz, és különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumöntvényből készült - a kiváló szívóhatás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A beépített seprőfunkcióval ellátott R 55 kefefej megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és a tiszta padlót. A gyalogkíséretű gép kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít még a különösen szűk helyeken is. A kerékmeghajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer is segít a tisztítószerek pontos adagolásában - ezzel pénzt takarít meg és kíméli az erőforrásokat. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a koszosvíz-tartály érintkezésmentes tisztítását, az automatikus feltöltési rendszer pedig a tisztavíz-tartály egyszerű feltöltését automatikus vízleállító funkcióval. A friss víz az univerzális töltőtömlővel bármelyik csapnál könnyen feltölthető. Emellett a fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Rendkívül kompakt gép
Rendkívül kompakt gép
Jó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
Funkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
Robusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
  • Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
  • Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
R 55 kéthengeres kefefej
  • Nagy érintkezési nyomás és kefegyorsaság.
  • Kiváló tisztítási eredmények, beleértve a mélytisztítási feladatokat és a strukturált padlókat is.
  • Integrált elősöprési funkció.
Eco!Flow rendszer
  • Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
  • Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Automatikus tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
  • Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
  • A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
  • Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 550
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 3300
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1980
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) max. 6
Kefefordulatszám (fordulat) 965
Kefenyomás (kg/g / cm²) 15,5 / 63
Fordulószélesség folyosón (mm) 1400
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,6
Zajszint (dB (A)) 65
Súly tartozékok nélkül (kg) 94
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1284 x 663 x 1082

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátortöltő
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • FACT
  • DOSE
  • Seprőfunkció
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • applikációval történő működtetés
  • Auto-Fill
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • sebességfüggő vízadagolással
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
  • Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
  • Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél
Tartozékok
Tisztítószerek