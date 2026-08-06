A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a hatékony padlótisztításhoz, miközben strapabíró megjelenéssel is büszkélkedhet. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja - a tökéletes tisztítás érdekében, mely a szűk területekre is kiterjed. A D 51 egytárcsás tisztítófej megbízható módon biztosít optimális tisztaságot és tiszta padlófelületet. A 90 Ah Lítium-ion akkumulátor táplálja a gép mögötti hajtószerkezetet, mely hosszú üzemidőt biztosít. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást ad, valamint könnyebb manőverezést is. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítási folyamatot és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az automatikus öblítő funkció segít a szennyezett víz érintésmentes eltávolításában, míg az automata utántöltő funkció egyszerűen feltölti a tartályt megfelelő szintig tiszta vízzel. Az univerzális utántöltővel bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni a tartályt. Mindezek mellett az összetett beállítások és információk könnyedén elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkción keresztül.