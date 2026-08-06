Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
B 50 W Bp kompakt súrolószárító robusztus alumínium alkatrészekkel, 90 Ah Li-Ion akkumulátorral, gyorstöltési funkcióval, adagolórendszerrel, D 60 tárcsás kefefejjel és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkcióval.
A B 50 W Bp kompakt súrolószárító különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a facsaró hosszú élettartamú öntött alumíniumból készült - a kiváló szívás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 60 tárcsás kefefej integrált seprőfunkcióval megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és a tiszta padlót. A 90 Ah lítium-ion akkumulátor a járóképes gépet energiával látja el, és hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gyorstöltési funkció csökkenti a felesleges töltési időt és a hosszú állásidőt. A sétahátú súrolószárító kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít. A kerékhajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer is segít a tisztítószerek pontos adagolásában - ezzel pénzt takarít meg és kíméli az erőforrásokat. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintkezésmentes tisztítását. Az univerzális tömlő és az automatikus feltöltési rendszer megkönnyíti a frissvíztartály egyszerű feltöltését bármely csapnál. Emellett a fejlett beállítások és információk könnyen elérhetők okostelefonjáról a "Machine connect" alkalmazásnak köszönhetően.
Jellemzők és előnyök
50 A gyorstöltő lítium-ion akkumulátorokhoz
- Mindössze két óra alatt teljesen feltöltődik.
- A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
- Funkciók és információk kibővített köre.
- Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
- A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
- Robusztus és strapabíró alkatrészek.
- Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 60 dupla tárcsás kefefej
- Nagy és hatékony munkaszélesség.
- Jobb termelékenység és gyorsabb tisztítás.
Eco!Flow rendszer
- Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Új, integrált "DOSE" tisztítószer-adagoló rendszer
- Pontos tisztítószer-adagolás.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények és hatékony költségmegtakarítás.
- A tisztítószerek érintkezésmentes cseréje a zárt körfolyamatú rendszernek köszönhetően.
Automatikus tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
- Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
- A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
- Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|600
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3600
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2160
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,6 / 90
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|150
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|25 / 25
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,6
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|241
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|168,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1280 x 636 x 1082
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Gyorstöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- DOSE
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- applikációval történő működtetés
- Auto-Fill
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- sebességfüggő vízadagolással
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél