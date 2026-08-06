A B 50 W Bp kompakt súrolószárító különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a facsaró hosszú élettartamú öntött alumíniumból készült - a kiváló szívás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 60 tárcsás kefefej integrált seprőfunkcióval megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és a tiszta padlót. A 90 Ah lítium-ion akkumulátor a járóképes gépet energiával látja el, és hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gyorstöltési funkció csökkenti a felesleges töltési időt és a hosszú állásidőt. A sétahátú súrolószárító kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít. A kerékhajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer is segít a tisztítószerek pontos adagolásában - ezzel pénzt takarít meg és kíméli az erőforrásokat. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintkezésmentes tisztítását. Az univerzális tömlő és az automatikus feltöltési rendszer megkönnyíti a frissvíztartály egyszerű feltöltését bármely csapnál. Emellett a fejlett beállítások és információk könnyen elérhetők okostelefonjáról a "Machine connect" alkalmazásnak köszönhetően.