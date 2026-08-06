A BD 35/15 C kompakt méretével és kiemelkedő jellemzőivel ez a gép kivételes rugalmasságot, könnyű használatot és hatékony tisztítási képességet kínál. A 35 cm-es kefefejjel felszerelt BD 35/15 C kiemelkedő tisztítási hatékonyságot és manőverezhetőséget biztosít. A kifejezetten kisebb helyekre tervezett BD 35/15 C tökéletes a szűk kanyarokban és a zsúfolt, bútorozott helyeken való navigáláshoz. 68 cm-es magasságával a legtöbb asztal és bútor alá elfér. A BD 35/15 C másik kényelmes tulajdonsága a beépített akkumulátortöltő. Ez lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a gépet bárhol töltse. A BD 35/15 C kompakt súrolószárítót a tartósságra és a megbízhatóságra tervezték. A robusztus kialakítás és a kiváló minőségű alkatrészek hosszú élettartamot biztosítanak még igényes környezetben is. A könnyen hozzáférhető kialakítás megkönnyíti a rutin karbantartási és tisztítási munkákat is, így azok gyorsan és egyszerűen elvégezhetők.