Súroló-szívógép BD 35/15 C Classic Bp Pack
A BD 35/15 C Classic súrolószárító kis helyekre ideális, rendkívüli sokoldalúsággal. Kiemelkedő manőverezhetősége és kompaktsága megkönnyíti a tisztítást, beépített akkumulátortöltővel.
A BD 35/15 C kompakt méretével és kiemelkedő jellemzőivel ez a gép kivételes rugalmasságot, könnyű használatot és hatékony tisztítási képességet kínál. A 35 cm-es kefefejjel felszerelt BD 35/15 C kiemelkedő tisztítási hatékonyságot és manőverezhetőséget biztosít. A kifejezetten kisebb helyekre tervezett BD 35/15 C tökéletes a szűk kanyarokban és a zsúfolt, bútorozott helyeken való navigáláshoz. 68 cm-es magasságával a legtöbb asztal és bútor alá elfér. A BD 35/15 C másik kényelmes tulajdonsága a beépített akkumulátortöltő. Ez lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a gépet bárhol töltse. A BD 35/15 C kompakt súrolószárítót a tartósságra és a megbízhatóságra tervezték. A robusztus kialakítás és a kiváló minőségű alkatrészek hosszú élettartamot biztosítanak még igényes környezetben is. A könnyen hozzáférhető kialakítás megkönnyíti a rutin karbantartási és tisztítási munkákat is, így azok gyorsan és egyszerűen elvégezhetők.
Jellemzők és előnyök
Fedélzeti töltő
- Szélesfeszültségű töltő a kényelmes töltéshez bárhol
- Széles feszültségtartománnyal kompatibilis
Kompakt méretek
- Jó manőverezhetőség
- Könnyen eltávolítható a faltól
- Könnyű kezelés
Optimális felszívás.
- A gumibetét a szűk sarkokban is megbízhatóan felszívja a vizet.
- Azonnal megszárítja a padlót
Összecsukható és állítható kormány
- Kompakt kialakítás, több helyet takarít meg a tárolás során
- Könnyen szállítható, a legtöbb autóban elfér
- Ergonómiailag állítható a különböző kezelőmagasságokhoz.
Állítható vízáramlási sebesség
- Maximális vízhozam 1 l/perc
- A padló típusától és szennyeződésétől függően állítható
Könnyen hozzáférhető kefefej
- A kefe eltávolításához nincs szükség szerszámra
- Könnyű karbantartás a munka után
Kivehető szennyezett víztartály
- Egyszerű szervizelés
eco!efficiency üzemmód
- Alacsonyabb energiafogyasztás
- Alacsonyabb zajszint
- Akár 25%-kal meghosszabbítja a munkaidőt
A vízellátás javítása
- Megfelel az EU szabványnak
- Az egyenletesebb vízelosztás javítja a tisztítási teljesítményt
Kijelző
- A hibakódok és az állapot kijelzése megkönnyíti a szervizelést
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|350
|Szívás munkaszélessége (mm)
|470
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|max. 15 / max. 15
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 1400
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|700
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|12 / 38
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Akkumulátortöltési idő (h)
|névleges 10
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²)
|25
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 0,95
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|54
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|830 x 500 x 680
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szállító kerekek
Felszereltség
- Szívóajak típusa: Linatex®
Videók
Alkalmazási területek
- BSC
- Kiskereskedelem
- Vendéglátás
- ReCa
- Közszolgálat
- Egészségügy
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