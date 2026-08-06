Súroló-szívógép BD 35/15 C Classic Bp Pack

A BD 35/15 C Classic súrolószárító kis helyekre ideális, rendkívüli sokoldalúsággal. Kiemelkedő manőverezhetősége és kompaktsága megkönnyíti a tisztítást, beépített akkumulátortöltővel.

A BD 35/15 C kompakt méretével és kiemelkedő jellemzőivel ez a gép kivételes rugalmasságot, könnyű használatot és hatékony tisztítási képességet kínál. A 35 cm-es kefefejjel felszerelt BD 35/15 C kiemelkedő tisztítási hatékonyságot és manőverezhetőséget biztosít. A kifejezetten kisebb helyekre tervezett BD 35/15 C tökéletes a szűk kanyarokban és a zsúfolt, bútorozott helyeken való navigáláshoz. 68 cm-es magasságával a legtöbb asztal és bútor alá elfér. A BD 35/15 C másik kényelmes tulajdonsága a beépített akkumulátortöltő. Ez lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a gépet bárhol töltse. A BD 35/15 C kompakt súrolószárítót a tartósságra és a megbízhatóságra tervezték. A robusztus kialakítás és a kiváló minőségű alkatrészek hosszú élettartamot biztosítanak még igényes környezetben is. A könnyen hozzáférhető kialakítás megkönnyíti a rutin karbantartási és tisztítási munkákat is, így azok gyorsan és egyszerűen elvégezhetők.

Jellemzők és előnyök
Fedélzeti töltő
  • Szélesfeszültségű töltő a kényelmes töltéshez bárhol
  • Széles feszültségtartománnyal kompatibilis
Kompakt méretek
  • Jó manőverezhetőség
  • Könnyen eltávolítható a faltól
  • Könnyű kezelés
Optimális felszívás.
  • A gumibetét a szűk sarkokban is megbízhatóan felszívja a vizet.
  • Azonnal megszárítja a padlót
Összecsukható és állítható kormány
  • Kompakt kialakítás, több helyet takarít meg a tárolás során
  • Könnyen szállítható, a legtöbb autóban elfér
  • Ergonómiailag állítható a különböző kezelőmagasságokhoz.
Állítható vízáramlási sebesség
  • Maximális vízhozam 1 l/perc
  • A padló típusától és szennyeződésétől függően állítható
Könnyen hozzáférhető kefefej
  • A kefe eltávolításához nincs szükség szerszámra
  • Könnyű karbantartás a munka után
Kivehető szennyezett víztartály
  • Egyszerű szervizelés
eco!efficiency üzemmód
  • Alacsonyabb energiafogyasztás
  • Alacsonyabb zajszint
  • Akár 25%-kal meghosszabbítja a munkaidőt
A vízellátás javítása
  • Megfelel az EU szabványnak
  • Az egyenletesebb vízelosztás javítja a tisztítási teljesítményt
Kijelző
  • A hibakódok és az állapot kijelzése megkönnyíti a szervizelést
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 350
Szívás munkaszélessége (mm) 470
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) max. 15 / max. 15
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 1400
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 700
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 12 / 38
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2
Akkumulátortöltési idő (h) névleges 10
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²) 25
Vízfogyasztás (l/min) max. 0,95
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 54
Méretek (H × Sz × M) (mm) 830 x 500 x 680

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szállító kerekek

Felszereltség

  • Szívóajak típusa: Linatex®
Súroló-szívógép BD 35/15 C Classic Bp Pack
Súroló-szívógép BD 35/15 C Classic Bp Pack

Videók

Alkalmazási területek
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