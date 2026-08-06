Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Az akkumulátoros, kompakt BD 43/25 C Classic Bp Pack kézi irányítású súroló-szívógép 43 cm munkaszélességgel, 25 literes tartályokkal, tárcsás kefefejjel és 90 Ah-s Li-Ion akkumulátorral van felszerelve.
Az ultrakompakt arányok, a 43 centiméteres munkaszélesség és a friss és a szennyezett víz számára kialakított két 25 literes tartály teszi ezt az akkumulátoros, kézi irányítású súroló-szívógépet, a 43/25 C Classic Bp Pack-et a tökéletes készülékké minden olyan helyen, ahol helyhiány miatt nem lehet nagyobb padlótisztító gépeket használni. Az épületgépészeti vállalkozók, a szállodák és éttermek, illetve a kisebb üzletek mind élvezhetik a gép által nyújtott olyan előnyöket, mint például a kiváló manőverezhetőséget, a könnyű rálátást a tisztítandó felületekre és a tárcsás kefefej halk működési zaját, ami ráadásul alkalmassá teszi ezt a súroló-szívógépet a nyitvatartási idő alatti használatra is. A nagy teljesítményű, karbantartásmentes, 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor akár kétórás használatra is elegendő energiával látja el a gépet, ez az akkumulátor pedig a hozzá tartozó töltővel bármikor feltölthető. Az akkumulátor ciklikus stabilitása akár négyszer nagyobb, mint a hagyományos savas bázisú ólom akkumulátoroké, ami azt jelenti, hogy a gép teljes élettartama alatt a gép használati költségei alacsonyabbak lesznek, ráadásul a 43/25 C Classic Bp Pack mindig készen áll a használatra.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorHosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően. Karbantartásmentes akkumulátortechnológia.
Robusztus kialakításMindennapi használatra tervezett, masszív vezérlőelemek. Nagy megbízhatóság és tartósság.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetőenKönnyen navigálható vezérlőpanel, magától értetődő piktogramokkal ellátva. Biztonsági kapcsoló és mágnesszelep az automatikus vízleállításhoz. Könnyen kezelhető a színkódolt vezérlőelemeknek köszönhetően.
Hatékony 1-tárcsás technika
- Csendes és energiatakarékos tárcsakefe-fej.
- Alkalmas a zajérzékeny területeken történő tisztítási feladatok ellátására.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|430
|Szívás munkaszélessége (mm)
|750
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|25 / 25
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|1720
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|860
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 90
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,7
|Zajszint (dB (A))
|66
|Felvételi teljesítmény (W)
|1100
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|44
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1135 x 520 x 1025
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális megoldás épületgépészeti vállalkozók, szállodák és éttermek számára.
- Kisebb kiskereskedelmi egységek padlójának tisztítására is alkalmas.
- Kórházak és klinikák mindennapi tisztításához.