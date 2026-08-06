Az ultrakompakt arányok, a 43 centiméteres munkaszélesség és a friss és a szennyezett víz számára kialakított két 25 literes tartály teszi ezt az akkumulátoros, kézi irányítású súroló-szívógépet, a 43/25 C Classic Bp Pack-et a tökéletes készülékké minden olyan helyen, ahol helyhiány miatt nem lehet nagyobb padlótisztító gépeket használni. Az épületgépészeti vállalkozók, a szállodák és éttermek, illetve a kisebb üzletek mind élvezhetik a gép által nyújtott olyan előnyöket, mint például a kiváló manőverezhetőséget, a könnyű rálátást a tisztítandó felületekre és a tárcsás kefefej halk működési zaját, ami ráadásul alkalmassá teszi ezt a súroló-szívógépet a nyitvatartási idő alatti használatra is. A nagy teljesítményű, karbantartásmentes, 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor akár kétórás használatra is elegendő energiával látja el a gépet, ez az akkumulátor pedig a hozzá tartozó töltővel bármikor feltölthető. Az akkumulátor ciklikus stabilitása akár négyszer nagyobb, mint a hagyományos savas bázisú ólom akkumulátoroké, ami azt jelenti, hogy a gép teljes élettartama alatt a gép használati költségei alacsonyabbak lesznek, ráadásul a 43/25 C Classic Bp Pack mindig készen áll a használatra.