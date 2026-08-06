Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li

Az akkumulátoros, kompakt BD 43/25 C Classic Bp Pack kézi irányítású súroló-szívógép 43 cm munkaszélességgel, 25 literes tartályokkal, tárcsás kefefejjel és 90 Ah-s Li-Ion akkumulátorral van felszerelve.

Az ultrakompakt arányok, a 43 centiméteres munkaszélesség és a friss és a szennyezett víz számára kialakított két 25 literes tartály teszi ezt az akkumulátoros, kézi irányítású súroló-szívógépet, a 43/25 C Classic Bp Pack-et a tökéletes készülékké minden olyan helyen, ahol helyhiány miatt nem lehet nagyobb padlótisztító gépeket használni. Az épületgépészeti vállalkozók, a szállodák és éttermek, illetve a kisebb üzletek mind élvezhetik a gép által nyújtott olyan előnyöket, mint például a kiváló manőverezhetőséget, a könnyű rálátást a tisztítandó felületekre és a tárcsás kefefej halk működési zaját, ami ráadásul alkalmassá teszi ezt a súroló-szívógépet a nyitvatartási idő alatti használatra is. A nagy teljesítményű, karbantartásmentes, 90 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor akár kétórás használatra is elegendő energiával látja el a gépet, ez az akkumulátor pedig a hozzá tartozó töltővel bármikor feltölthető. Az akkumulátor ciklikus stabilitása akár négyszer nagyobb, mint a hagyományos savas bázisú ólom akkumulátoroké, ami azt jelenti, hogy a gép teljes élettartama alatt a gép használati költségei alacsonyabbak lesznek, ráadásul a 43/25 C Classic Bp Pack mindig készen áll a használatra.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően. Karbantartásmentes akkumulátortechnológia.
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Robusztus kialakítás
Robusztus kialakítás
Mindennapi használatra tervezett, masszív vezérlőelemek. Nagy megbízhatóság és tartósság.
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Könnyen navigálható vezérlőpanel, magától értetődő piktogramokkal ellátva. Biztonsági kapcsoló és mágnesszelep az automatikus vízleállításhoz. Könnyen kezelhető a színkódolt vezérlőelemeknek köszönhetően.
Hatékony 1-tárcsás technika
  • Csendes és energiatakarékos tárcsakefe-fej.
  • Alkalmas a zajérzékeny területeken történő tisztítási feladatok ellátására.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 430
Szívás munkaszélessége (mm) 750
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 25 / 25
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 1720
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 860
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 90
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,7
Zajszint (dB (A)) 66
Felvételi teljesítmény (W) 1100
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 44
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1135 x 520 x 1025

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátortöltő
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális megoldás épületgépészeti vállalkozók, szállodák és éttermek számára.
  • Kisebb kiskereskedelmi egységek padlójának tisztítására is alkalmas.
  • Kórházak és klinikák mindennapi tisztításához.
Tartozékok
Tisztítószerek