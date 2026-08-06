Erőteljes, kompakt, csendes: ez a 43/25 C Classic Bp Pack akkumulátoros kézi irányítású súroló-szívógép a Kärcher-től. Az alapfelszereltségként beépített, 90 Ah kapacitású, karbantartásmentes lítium-ion akkumulátor - a rendkívül energiatakarékos és csendes tárcsás kefefejjel kombinálva - akár két órán át tartó tisztításhoz is elegendő energiát biztosít. Nagyon magas ciklikus stabilitása miatt a mellékelt gyorstöltővel szükség szerint a bármennyire lemerült akkumulátor is, illetve vagy teljesen lemerült akkumulátor is feltölthető. A 43 centiméteres munkaszélességű kompakt kialakításának és a két 25 literes, a friss és a szennyezett vizet tároló tartályának köszönhetően ez a kisméretű padlótisztító gép maximális manőverezhetőséget biztosít, így ideális a nehezen hozzáférhető területeken való használatra is. Emiatt ideális az épületgépészeti vállalkozók számára, valamint a szállodák, éttermek, kis üzletek vagy klinikák mindennapi takarítására is.