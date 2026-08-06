Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Az akkumulátoros, kompakt BD 43/25 C Classic Bp Pack kézi irányítású súroló-szívógép 43 cm munkaszélességgel, 25 literes tartályokkal, tárcsás kefefejjel és 90 Ah-s Li-Ion akkumulátorral van alapfelszereltségben felszerelve.
Erőteljes, kompakt, csendes: ez a 43/25 C Classic Bp Pack akkumulátoros kézi irányítású súroló-szívógép a Kärcher-től. Az alapfelszereltségként beépített, 90 Ah kapacitású, karbantartásmentes lítium-ion akkumulátor - a rendkívül energiatakarékos és csendes tárcsás kefefejjel kombinálva - akár két órán át tartó tisztításhoz is elegendő energiát biztosít. Nagyon magas ciklikus stabilitása miatt a mellékelt gyorstöltővel szükség szerint a bármennyire lemerült akkumulátor is, illetve vagy teljesen lemerült akkumulátor is feltölthető. A 43 centiméteres munkaszélességű kompakt kialakításának és a két 25 literes, a friss és a szennyezett vizet tároló tartályának köszönhetően ez a kisméretű padlótisztító gép maximális manőverezhetőséget biztosít, így ideális a nehezen hozzáférhető területeken való használatra is. Emiatt ideális az épületgépészeti vállalkozók számára, valamint a szállodák, éttermek, kis üzletek vagy klinikák mindennapi takarítására is.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorHosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően. Karbantartásmentes akkumulátortechnológia.
Robusztus kialakításMindennapi használatra tervezett, masszív vezérlőelemek. Nagy megbízhatóság és tartósság.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetőenKönnyen navigálható vezérlőpanel, magától értetődő piktogramokkal ellátva. Biztonsági kapcsoló és mágnesszelep az automatikus vízleállításhoz. Könnyen kezelhető a színkódolt vezérlőelemeknek köszönhetően.
Hatékony 1-tárcsás technika
- Csendes és energiatakarékos tárcsakefe-fej.
- Alkalmas a zajérzékeny területeken történő tisztítási feladatok ellátására.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|430
|Szívás munkaszélessége (mm)
|750
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|25 / 25
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|1720
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|860
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 90
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,7
|Zajszint (dB (A))
|66
|Felvételi teljesítmény (W)
|1100
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|44
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1135 x 520 x 1025
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális megoldás épületgépészeti vállalkozók, szállodák és éttermek számára.
- Kórházak és klinikák mindennapi tisztításához.
- Kisebb kiskereskedelmi egységek padlójának tisztítására is alkalmas.