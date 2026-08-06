Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
A BD 70/75 W Classic Bp Pack tolós súrológép, amely lítium-ion akkumulátorral, alumínium facsaróval, 75 literes tartállyal és dupla tárcsás kefefejjel nyűgöz le.
A legjobb tisztítási teljesítmény és a maximálisan egyszerű használat kéz a kézben jár a BD 70/75 W Classic Bp Pack tolós súrológépünkkel, amelyet egy nagy teljesítményű 80 Ah lítium-ion akkumulátor működtet. Az állítható kefeérintkezési nyomással rendelkező, standard dupla tárcsás kefefej és a robusztus alumínium facsaró kiváló tisztítási eredményeket biztosít, míg az egyszerű kezelési koncepció maximális felhasználóbarát működést garantál. A beépített lítium-ion akkumulátor rendkívül magas ciklusstabilitásának köszönhetően bármikor lehetővé teszi a köztes töltést, így biztosítva a súrolószárító nagyfokú rendelkezésre állását a mindennapi munkavégzés során. Akár 50 Amper töltőáram is alkalmazható, ami mindössze 2 óra alatt történő gyorstöltést tesz lehetővé. A 75 literes tartályok teszik teljessé a kompakt, robusztus és nagyon jól manőverezhető BD 70/75 W Classic Bp Pack sikeres felszerelési koncepcióját.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
- 4-6-szoros ciklusstabilitás az ólom-sav akkumulátorokhoz képest.
- Gyors és közbenső töltés a hosszabb üzemidő és a nagyobb termelékenység érdekében.
- Alacsony önkisülés a hosszú szünetek alatt.
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
- Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő
Kompakt és robusztus felépítés
- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Igény szerint beállítható kefenyomás
- Az érintkezési nyomás szükség szerint 30 és 50 kg között növelhető.
- Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
- Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|705
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1030
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|75 / 75
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3525
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2115
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,6 / 90
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 1,8
|Akkumulátortöltési idő (h)
|2
|Menetsebesség (km/h)
|max. 5
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1550
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,75
|Zajszint (dB (A))
|63 - 65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1850
|Megengedett össztömeg (kg)
|325
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|100
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1445 x 750 x 1065
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Gyorstöltő
- Tartozék lehúzóval, ferde
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Alkalmazási területek
- Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
- Ideális épületüzemeltetési szolgáltatók számára, pl. sportcsarnokokban