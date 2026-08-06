Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

A BD 70/75 W Classic Bp Pack tolós súrológép, amely lítium-ion akkumulátorral, alumínium facsaróval, 75 literes tartállyal és dupla tárcsás kefefejjel nyűgöz le.

A legjobb tisztítási teljesítmény és a maximálisan egyszerű használat kéz a kézben jár a BD 70/75 W Classic Bp Pack tolós súrológépünkkel, amelyet egy nagy teljesítményű 80 Ah lítium-ion akkumulátor működtet. Az állítható kefeérintkezési nyomással rendelkező, standard dupla tárcsás kefefej és a robusztus alumínium facsaró kiváló tisztítási eredményeket biztosít, míg az egyszerű kezelési koncepció maximális felhasználóbarát működést garantál. A beépített lítium-ion akkumulátor rendkívül magas ciklusstabilitásának köszönhetően bármikor lehetővé teszi a köztes töltést, így biztosítva a súrolószárító nagyfokú rendelkezésre állását a mindennapi munkavégzés során. Akár 50 Amper töltőáram is alkalmazható, ami mindössze 2 óra alatt történő gyorstöltést tesz lehetővé. A 75 literes tartályok teszik teljessé a kompakt, robusztus és nagyon jól manőverezhető BD 70/75 W Classic Bp Pack sikeres felszerelési koncepcióját.

Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
  • 4-6-szoros ciklusstabilitás az ólom-sav akkumulátorokhoz képest.
  • Gyors és közbenső töltés a hosszabb üzemidő és a nagyobb termelékenység érdekében.
  • Alacsony önkisülés a hosszú szünetek alatt.
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
  • Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
  • Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
  • A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
  • Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő
Kompakt és robusztus felépítés
  • Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
  • Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Igény szerint beállítható kefenyomás
  • Az érintkezési nyomás szükség szerint 30 és 50 kg között növelhető.
  • Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
  • Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 705
Szívás munkaszélessége (mm) 1030
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 75 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 3525
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2115
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 25,6 / 90
Akkumulátor üzemideje (h) max. 1,8
Akkumulátortöltési idő (h) 2
Menetsebesség (km/h) max. 5
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Fordulószélesség folyosón (mm) 1550
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,75
Zajszint (dB (A)) 63 - 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 1850
Megengedett össztömeg (kg) 325
Súly tartozékok nélkül (kg) 100
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1445 x 750 x 1065

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Gyorstöltő
  • Tartozék lehúzóval, ferde

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Alkalmazási területek
  • Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
  • Ideális épületüzemeltetési szolgáltatók számára, pl. sportcsarnokokban
Tartozékok
Tisztítószerek