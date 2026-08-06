A legjobb tisztítási teljesítmény és a maximálisan egyszerű használat kéz a kézben jár a BD 70/75 W Classic Bp Pack tolós súrológépünkkel, amelyet egy nagy teljesítményű 80 Ah lítium-ion akkumulátor működtet. Az állítható kefeérintkezési nyomással rendelkező, standard dupla tárcsás kefefej és a robusztus alumínium facsaró kiváló tisztítási eredményeket biztosít, míg az egyszerű kezelési koncepció maximális felhasználóbarát működést garantál. A beépített lítium-ion akkumulátor rendkívül magas ciklusstabilitásának köszönhetően bármikor lehetővé teszi a köztes töltést, így biztosítva a súrolószárító nagyfokú rendelkezésre állását a mindennapi munkavégzés során. Akár 50 Amper töltőáram is alkalmazható, ami mindössze 2 óra alatt történő gyorstöltést tesz lehetővé. A 75 literes tartályok teszik teljessé a kompakt, robusztus és nagyon jól manőverezhető BD 70/75 W Classic Bp Pack sikeres felszerelési koncepcióját.