Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
A bőséges, 80 cm-es munkaszélesség és a 100 literes tartály térfogata hatékony és hosszú tisztítást garantál az akkumulátoros, BD 80/100 W Classic Bp Pack gyalogos súrológéppel.
A nagy teljesítményű vontatóhajtás, amely segít a lejtőkön való könnyed felmászásban, a BD 80/100 W Classic Bp Pack gyalogos súrológépünk egyik legszembetűnőbb jellemzője. A toló- és akkumulátoros gép nagyon robusztus kialakítású. A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a facsaró és a tárcsás kefefej például masszív és strapabíró alumíniumból készültek. A kipróbált kezelési koncepció a fogantyú hátsó részén található rugós kapcsokkal, a kefe érintkezési nyomásának egyszerű, 40-ről 68 kilogrammra történő emelése a nagyon makacs szennyeződések vagy a salaktalanítás esetén, valamint a fokozatmentesen állítható, akár 5 km/h sebességű szállítási és tisztítási sebesség nagyon kényelmes a felhasználó számára. A nagy, 80 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartály hosszú és hatékony tisztítási alkalmazásokat és akár 4800 m²/óra területteljesítményt tesz lehetővé. Az új, nagy teljesítményű, 160 Ah-s lítium-ion akkumulátor rendkívül magas ciklusstabilitással és a közbenső töltés lehetőségével biztosítja a gép maximális rendelkezésre állását, és az 50 amperes töltőárammal az akkumulátor is lényegesen gyorsabban feltölthető.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
- 4-6-szoros ciklusstabilitás az ólom-sav akkumulátorokhoz képest.
- Gyors és közbenső töltés a hosszabb üzemidő és a nagyobb termelékenység érdekében.
- Alacsony önkisülés a hosszú szünetek alatt.
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
- Szükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető.
- Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
- Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotor
- Segít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak.
- A menetsebesség egy jól elérhető forgó potenciométeren keresztül beállítható.
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
- A színkódolt kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Átgondolt Home-Base rendszer
- Manuális tisztító-felszerelés, pl. kampó, tartály, felmosó, stb. elhelyezésének lehetősége.
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
- Kimagasló ár-érték arány.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|810
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1090
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|100 / 100
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 4000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2400
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,6 / 180
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 4
|Menetsebesség (km/h)
|max. 5
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1650
|Zajszint (dB (A))
|65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1900
|Megengedett össztömeg (kg)
|435
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|110,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1500 x 835 x 1065
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Alkalmazási területek
- Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
- Ideális az ipari, illetve a közlekedési szektorban és a repülőtereken
- Tökéletes a különféle tisztítási feladatok ellátására uszodákban, sportcsarnokokban és bevásárlóközpontokban is.