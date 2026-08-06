A nagy teljesítményű vontatóhajtás, amely segít a lejtőkön való könnyed felmászásban, a BD 80/100 W Classic Bp Pack gyalogos súrológépünk egyik legszembetűnőbb jellemzője. A toló- és akkumulátoros gép nagyon robusztus kialakítású. A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a facsaró és a tárcsás kefefej például masszív és strapabíró alumíniumból készültek. A kipróbált kezelési koncepció a fogantyú hátsó részén található rugós kapcsokkal, a kefe érintkezési nyomásának egyszerű, 40-ről 68 kilogrammra történő emelése a nagyon makacs szennyeződések vagy a salaktalanítás esetén, valamint a fokozatmentesen állítható, akár 5 km/h sebességű szállítási és tisztítási sebesség nagyon kényelmes a felhasználó számára. A nagy, 80 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartály hosszú és hatékony tisztítási alkalmazásokat és akár 4800 m²/óra területteljesítményt tesz lehetővé. Az új, nagy teljesítményű, 160 Ah-s lítium-ion akkumulátor rendkívül magas ciklusstabilitással és a közbenső töltés lehetőségével biztosítja a gép maximális rendelkezésre állását, és az 50 amperes töltőárammal az akkumulátor is lényegesen gyorsabban feltölthető.