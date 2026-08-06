Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC

A bőséges, 80 cm-es munkaszélesség és a 100 literes tartály térfogata hatékony és hosszú tisztítást garantál az akkumulátoros, BD 80/100 W Classic Bp Pack gyalogos súrológéppel.

A nagy teljesítményű vontatóhajtás, amely segít a lejtőkön való könnyed felmászásban, a BD 80/100 W Classic Bp Pack gyalogos súrológépünk egyik legszembetűnőbb jellemzője. A toló- és akkumulátoros gép nagyon robusztus kialakítású. A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a facsaró és a tárcsás kefefej például masszív és strapabíró alumíniumból készültek. A kipróbált kezelési koncepció a fogantyú hátsó részén található rugós kapcsokkal, a kefe érintkezési nyomásának egyszerű, 40-ről 68 kilogrammra történő emelése a nagyon makacs szennyeződések vagy a salaktalanítás esetén, valamint a fokozatmentesen állítható, akár 5 km/h sebességű szállítási és tisztítási sebesség nagyon kényelmes a felhasználó számára. A nagy, 80 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartály hosszú és hatékony tisztítási alkalmazásokat és akár 4800 m²/óra területteljesítményt tesz lehetővé. Az új, nagy teljesítményű, 160 Ah-s lítium-ion akkumulátor rendkívül magas ciklusstabilitással és a közbenső töltés lehetőségével biztosítja a gép maximális rendelkezésre állását, és az 50 amperes töltőárammal az akkumulátor is lényegesen gyorsabban feltölthető.

Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
  • 4-6-szoros ciklusstabilitás az ólom-sav akkumulátorokhoz képest.
  • Gyors és közbenső töltés a hosszabb üzemidő és a nagyobb termelékenység érdekében.
  • Alacsony önkisülés a hosszú szünetek alatt.
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
  • Szükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető.
  • Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
  • Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotor
  • Segít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak.
  • A menetsebesség egy jól elérhető forgó potenciométeren keresztül beállítható.
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
  • A színkódolt kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Átgondolt Home-Base rendszer
  • Manuális tisztító-felszerelés, pl. kampó, tartály, felmosó, stb. elhelyezésének lehetősége.
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
  • Kimagasló ár-érték arány.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 810
Szívás munkaszélessége (mm) 1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2400
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 25,6 / 180
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 4
Menetsebesség (km/h) max. 5
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Fordulószélesség folyosón (mm) 1650
Zajszint (dB (A)) 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 1900
Megengedett össztömeg (kg) 435
Súly tartozékok nélkül (kg) 110,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1500 x 835 x 1065

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Alkalmazási területek
  • Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
  • Ideális az ipari, illetve a közlekedési szektorban és a repülőtereken
  • Tökéletes a különféle tisztítási feladatok ellátására uszodákban, sportcsarnokokban és bevásárlóközpontokban is.
Tartozékok
Tisztítószerek