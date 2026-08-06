Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp
Ideális a kis területeken végzett higiénikus, mindennapos tisztításhoz és padlófertőtlenítéshez: A Kärcher kompakt BR 30/1 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép mikroszálas hengeres technológiával van ellátva.
Az új, ultrakompakt BR 30/1 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép ideális választás minden típusú kemény padlóburkolat higiénikus tisztításához, beleértve a járólapokat, illetve a csúszásmentes padlóburkolatokat is. A kézi padlótisztítással összehasonlítva a mikroszálas hengeres technológia akár 20 százalékkal jobb tisztítási eredményt és akár 60 százalékkal gyorsabb száradási időt garantál. A Kärcher Battery Universe nagy teljesítményű 18 voltos lítium-ion akkumulátorával működő BR 30/1 C Bp Pack ideális megoldás kisebb területek mindennapos tisztítására irodákban, üzletekben, orvosi rendelőkben, recepciókon, szállodákban és éttermekben, vagy akár étkezdékben, iskolákban és kórházakban is. Ráadásul a Kärcher RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használva a készülék ideális a különféle padlófelületek fertőtlenítésére is.
Jellemzők és előnyök
Kiváló tisztítási eredményekAkár 20%-kal jobb eredmény a kézi padlótisztításhoz képest. A szennyezett víz, a tisztítószerek, a durva szennyeződések és a szőrszálak alapos eltávolítása. Javítja a takarítás minőségét és a higiéniai szintet is.
Gyors száradási időAkár 60%-kal gyorsabb száradási idő a kézi padlótisztításhoz képest. A rövid száradási idő csökkenti a nedves padlókon előforduló elcsúszás veszélyét. A rövidebb tisztítási idő nagyobb hatékonyságot és alacsonyabb költségeket is jelent.
Magas szintű higiéniaA szennyezett víz, a tisztítószerek, a durva szennyeződések és a szőrszálak alapos eltávolítása. Higiénikus takarítási folyamat a fokozott munkabiztonság érdekében. Alacsonyabb a keresztszennyeződés és a kórokozók átvitelének kockázata.
Parkolóállás parkolótámasszal
- A parkolóállásban nincs érintkezés a nedves görgők és a padló között.
- Gyorsan száradó hengerek.
Lítium-ion pótakkumulátor
- Kompatibilis a Kärcher Battery Universe 18 V-os akkumulátorplatformjának gépeivel.
- Hosszú élettartam és üzemidő, rövid töltési idő, illetve időközi töltési képesség.
- Akár 25%-kal hatékonyabb, mint a vezetékes gépek.
Integrált elősöprési funkció hajfelszedő kefével
- Kevésbé, illetve esetenként egyáltalán nem szükséges a portörlés és a porszívózás.
- Akár 50%-kal is lecsökkentheti a takarítási időt.
- Akár 50%-kal is csökkentheti a teljes üzemeltetési és tisztítási költségeket.
Kompakt, extra robusztus kialakítás
- Kiváló minőségű, tartós, fémből készült alkatrészek.
- A nagy teljesítmény és alacsony karbantartási költségek érdekében.
Alkalmas padlófertőtlenítéshez is, amennyiben az RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használja.
- Csökkenti, illetve megakadályozza a kórokozók, köztük a SARS-CoV-2 átvitelét.
- Higiénikus és tiszta környezetet teremt.
- A magas szintű munkahelyi higiénia csökkenti a betegséggel összefüggő távollétek miatt kieső munkanapok számát.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|300
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|1 / 0,7
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|200
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 45
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|500 - 650
|Kefenyomás (g / cm²)
|40
|Vízfogyasztás (ml/perc)
|30
|Zajszint (dB (A))
|max. 55
|Felvételi teljesítmény (W)
|70
|Megengedett össztömeg (kg)
|11
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|6,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|340 x 305 x 1200
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Hengerkefe: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális megoldás az irodákban, orvosi rendelőkben, recepciókon, szállodákban és éttermekben való használatra.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Használata ideális irodákban, kiskereskedelmi létesítményekben, szállodákban, étkezdékben, rendelőkben, ügyvédi irodákban, kórházakban és iskolákban való takarításra.
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