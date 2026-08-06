Még nagy terekben is gyakran akadnak szűk helyek a zsúfoltság miatt. Ilyenkor mutatja meg igazán a BR 45/22 C Bp Pack súroló-szívógépünk a maga erejét. A KART (Kärcher Advanced Response Technology) technológiával ellátott, mindkét irányban 200°-ban elforgatható hengerkefe-fejjel és a nagy munkaszélességgel kivételesen könnyen manőverezhető – így ideális választás a nagyon zsúfolt területekhez. Ugyanakkor a kefe és a lehúzó mindig a haladási irányra merőlegesen helyezkedik el – a nagyobb területteljesítmény és az egyenletes tisztítási eredmény érdekében. A hagyományos ólomakkumulátorokhoz képest a beépített nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorok akár háromszor hosszabb élettartamot kínálnak. Ráadásul teljesen karbantartásmentesek. Az üzemidő tovább növelhető az innovatív eco!efficiency üzemmód használatával – amely a működési zajt is körülbelül 40 százalékkal csökkenti. Az opcionálisan elérhető HEPA szűrő megtisztítja a kilépő levegőt a szennyezett víztől, így a gép még szigorú higiéniai követelményeknek megfelelő területeken is használható.