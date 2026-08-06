Súroló-szívógép BR 45/22 C BP Pack

Kiváló minőségű BR 45/22 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép. Forgó hengerkefefejjel és KART technológiával a maximális manőverezhetőség és a nagy területteljesítmény érdekében.

Még nagy terekben is gyakran akadnak szűk helyek a zsúfoltság miatt. Ilyenkor mutatja meg igazán a BR 45/22 C Bp Pack súroló-szívógépünk a maga erejét. A KART (Kärcher Advanced Response Technology) technológiával ellátott, mindkét irányban 200°-ban elforgatható hengerkefe-fejjel és a nagy munkaszélességgel kivételesen könnyen manőverezhető – így ideális választás a nagyon zsúfolt területekhez. Ugyanakkor a kefe és a lehúzó mindig a haladási irányra merőlegesen helyezkedik el – a nagyobb területteljesítmény és az egyenletes tisztítási eredmény érdekében. A hagyományos ólomakkumulátorokhoz képest a beépített nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorok akár háromszor hosszabb élettartamot kínálnak. Ráadásul teljesen karbantartásmentesek. Az üzemidő tovább növelhető az innovatív eco!efficiency üzemmód használatával – amely a működési zajt is körülbelül 40 százalékkal csökkenti. Az opcionálisan elérhető HEPA szűrő megtisztítja a kilépő levegőt a szennyezett víztől, így a gép még szigorú higiéniai követelményeknek megfelelő területeken is használható.

Jellemzők és előnyök
+/-200°-ban elforgatható kefefej KART technológiával a sarkokban való nagyobb kényelem érdekében
  • Extrém fordulékony és hatékony - ideális erősen igénybevett helyekre.
  • A kefe mindig merőleges a haladási irányra. A gumibetét minden sarokban megbízhatóan szívja fel a vizet.
  • Ha szükséges, fordítva is tud tisztítani és porszívózni.
Nagy teljesítményű töltőkészülékkel
  • Az akkumulátortöltő mindig kéznél van, bármikor tölthető.
  • Az akkumulátortöltő automatikusan kikapcsol. Készenléti üzemmódban nincs energiafogyasztás.
Seprőfunkcióval
  • Hatékony seprés, dörzsölés és porszívózás egyetlen lépésben.
  • Még az apró köveket, fadarabokat és egyéb apró alkatrészeket is felszedi.
  • Biztosítja a gumibetét optimális működését.
Kíváló teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
  • Teljesen karbantartásmentes annak ellenére, hogy élettartama 3-szor hosszabb mint a hagyományos akkumulátoroké.
  • Problémamentes köztes vagy részleges töltés igény szerint
  • Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Erőforráskímélő, és az üzemidő is akár 50%-kal meghosszabbodik
  • 40%-kal alacsonyabb zajszint
  • Csökkentett CO2 kibocsájtás
Kompakt gép
  • A faltól 90°-os szögben elmozdítható.
  • A készüléken nincs kiálló rész.
  • Egyszerű kezelés
Rendkívül könnyű
  • Hosszabb úton is könnyen szállítható.
  • Könnyebben szállítható járművekben.
Összecsukható kormány
  • Kompakt a könnyű tárolásért.
  • Akár kis járművekben is szállítható.
Állítható magasságú fogantyú
  • Ergonomikus kialakítás: különböző felhasználói magasságokhoz illeszthető.
Hengertechnológia
  • Magas érintkezési nyomás a makacs szennyeződések eltávolításához.
  • Ideális rések és texturált felületek tisztítására.
  • Egyenletes tisztítási eredmények
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 450
Szívás munkaszélessége (mm) 500
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 22 / 22
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 1800
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1260
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 25,2 / 30
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 3,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 750 - 1050
Kefenyomás (g / cm²) 100 - 150
Fordulószélesség folyosón (mm) 1118
Vízfogyasztás (l/min) 1
Zajszint (dB (A)) 63
Tápfeszültség (V) 25,2
Felvételi teljesítmény (W) ig 550
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 43
Méretek (H × Sz × M) (mm) 866 x 530 x 1061

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Hengerkefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szállító kerekek
  • Szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható felületi nyomás
Súroló-szívógép BR 45/22 C BP Pack
Súroló-szívógép BR 45/22 C BP Pack
Súroló-szívógép BR 45/22 C BP Pack
Súroló-szívógép BR 45/22 C BP Pack
Súroló-szívógép BR 45/22 C BP Pack

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