Súroló-szívógép BR 45/22 C BP Pack
Kiváló minőségű BR 45/22 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép. Forgó hengerkefefejjel és KART technológiával a maximális manőverezhetőség és a nagy területteljesítmény érdekében.
Még nagy terekben is gyakran akadnak szűk helyek a zsúfoltság miatt. Ilyenkor mutatja meg igazán a BR 45/22 C Bp Pack súroló-szívógépünk a maga erejét. A KART (Kärcher Advanced Response Technology) technológiával ellátott, mindkét irányban 200°-ban elforgatható hengerkefe-fejjel és a nagy munkaszélességgel kivételesen könnyen manőverezhető – így ideális választás a nagyon zsúfolt területekhez. Ugyanakkor a kefe és a lehúzó mindig a haladási irányra merőlegesen helyezkedik el – a nagyobb területteljesítmény és az egyenletes tisztítási eredmény érdekében. A hagyományos ólomakkumulátorokhoz képest a beépített nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorok akár háromszor hosszabb élettartamot kínálnak. Ráadásul teljesen karbantartásmentesek. Az üzemidő tovább növelhető az innovatív eco!efficiency üzemmód használatával – amely a működési zajt is körülbelül 40 százalékkal csökkenti. Az opcionálisan elérhető HEPA szűrő megtisztítja a kilépő levegőt a szennyezett víztől, így a gép még szigorú higiéniai követelményeknek megfelelő területeken is használható.
Jellemzők és előnyök
+/-200°-ban elforgatható kefefej KART technológiával a sarkokban való nagyobb kényelem érdekében
- Extrém fordulékony és hatékony - ideális erősen igénybevett helyekre.
- A kefe mindig merőleges a haladási irányra. A gumibetét minden sarokban megbízhatóan szívja fel a vizet.
- Ha szükséges, fordítva is tud tisztítani és porszívózni.
Nagy teljesítményű töltőkészülékkel
- Az akkumulátortöltő mindig kéznél van, bármikor tölthető.
- Az akkumulátortöltő automatikusan kikapcsol. Készenléti üzemmódban nincs energiafogyasztás.
Seprőfunkcióval
- Hatékony seprés, dörzsölés és porszívózás egyetlen lépésben.
- Még az apró köveket, fadarabokat és egyéb apró alkatrészeket is felszedi.
- Biztosítja a gumibetét optimális működését.
Kíváló teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
- Teljesen karbantartásmentes annak ellenére, hogy élettartama 3-szor hosszabb mint a hagyományos akkumulátoroké.
- Problémamentes köztes vagy részleges töltés igény szerint
- Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Erőforráskímélő, és az üzemidő is akár 50%-kal meghosszabbodik
- 40%-kal alacsonyabb zajszint
- Csökkentett CO2 kibocsájtás
Kompakt gép
- A faltól 90°-os szögben elmozdítható.
- A készüléken nincs kiálló rész.
- Egyszerű kezelés
Rendkívül könnyű
- Hosszabb úton is könnyen szállítható.
- Könnyebben szállítható járművekben.
Összecsukható kormány
- Kompakt a könnyű tárolásért.
- Akár kis járművekben is szállítható.
Állítható magasságú fogantyú
- Ergonomikus kialakítás: különböző felhasználói magasságokhoz illeszthető.
Hengertechnológia
- Magas érintkezési nyomás a makacs szennyeződések eltávolításához.
- Ideális rések és texturált felületek tisztítására.
- Egyenletes tisztítási eredmények
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|450
|Szívás munkaszélessége (mm)
|500
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|22 / 22
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|1800
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1260
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,2 / 30
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 3,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|750 - 1050
|Kefenyomás (g / cm²)
|100 - 150
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1118
|Vízfogyasztás (l/min)
|1
|Zajszint (dB (A))
|63
|Tápfeszültség (V)
|25,2
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 550
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|43
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|866 x 530 x 1061
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Hengerkefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szállító kerekek
- Szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Állítható felületi nyomás
Videók
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.