Súroló-szívógép BR 75/75 W Classic Bp*EU
Sokoldalú BR 75/75 W Classic Bp kísérős súrológép 75 literes tartályokkal, dupla hengeres kefefejjel és nagyon egyszerű kezelési és karbantartási koncepcióval.
Kiváló tisztítási teljesítmény, széles körű alkalmazás és nagyon egyszerű kezelés mellett: A BR 75/75 W Classic Bp kísérős súrológépünk lenyűgöző a mindennapi használat során, legyen szó karbantartásról vagy mélytisztításról. Ez többek között a dupla hengeres kefefejnek és a kiváló minőségű alumíniumból készült robusztus facsarónak köszönhető. A nagyon kompakt kialakítás az okosan beépített 75 literes tartályokkal nagyon jól manőverezhető és rugalmas kezelhetőséget tesz lehetővé, miközben elegendő tartalékot kínál a kiterjedt padlótisztítási műveletekhez.
Jellemzők és előnyök
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
- Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő
Kompakt és robusztus felépítés
- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Igény szerint beállítható kefenyomás
- Az érintkezési nyomás szükség szerint 30-ról 50 kilogrammra növelhető.
- Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
- Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1030
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|75 / 75
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3750
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2250
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Menetsebesség (km/h)
|max. 5
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|40,5 / 145
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,75
|Zajszint (dB (A))
|65 - 65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2050
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|100
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1520 x 810 x 1065
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
- Ideális a repülőtereken, az iparban és a közlekedési ágazatban végzett takarításhoz
- Jól alkalmazható épületgépészeti vállalkozók számára, pl. sportcsarnokokban.