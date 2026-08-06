Kiváló tisztítási teljesítmény, széles körű alkalmazás és nagyon egyszerű kezelés mellett: A BR 75/75 W Classic Bp kísérős súrológépünk lenyűgöző a mindennapi használat során, legyen szó karbantartásról vagy mélytisztításról. Ez többek között a dupla hengeres kefefejnek és a kiváló minőségű alumíniumból készült robusztus facsarónak köszönhető. A nagyon kompakt kialakítás az okosan beépített 75 literes tartályokkal nagyon jól manőverezhető és rugalmas kezelhetőséget tesz lehetővé, miközben elegendő tartalékot kínál a kiterjedt padlótisztítási műveletekhez.