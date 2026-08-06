Egyszerű koncepció, könnyű használat, könnyű karbantartás: Akkumulátoros BR 75/75 W Classic Bp kísérős súrológépünk rendkívül felhasználóbarát, és kiváló tisztítási teljesítményt nyújt számos különböző felhasználási területen. Ez többek között a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhető, mint például a kéthengeres kefefejnek és a tartós alumínium facsarónak. A robusztus gép, amely nagy, 75 literes tartálya ellenére is rendkívül kompakt, rendkívül jól manőverezhető, és ideális a hosszú tisztítási feladatokhoz.