Súroló-szívógép BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU

BR 75/75 W Classic Bp kísérős súrológép 75 literes tartályokkal és dupla hengeres kefefejjel. Nagyon könnyen kezelhető és számos különböző alkalmazáshoz alkalmas.

Egyszerű koncepció, könnyű használat, könnyű karbantartás: Akkumulátoros BR 75/75 W Classic Bp kísérős súrológépünk rendkívül felhasználóbarát, és kiváló tisztítási teljesítményt nyújt számos különböző felhasználási területen. Ez többek között a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhető, mint például a kéthengeres kefefejnek és a tartós alumínium facsarónak. A robusztus gép, amely nagy, 75 literes tartálya ellenére is rendkívül kompakt, rendkívül jól manőverezhető, és ideális a hosszú tisztítási feladatokhoz.

Jellemzők és előnyök
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
  • Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
  • Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
  • A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
  • Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő
Kompakt és robusztus felépítés
  • Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
  • Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Igény szerint beállítható kefenyomás
  • Az érintkezési nyomás szükség szerint 30-ról 50 kilogrammra növelhető.
  • Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
  • Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 1030
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 75 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 3750
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2250
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) max. 5
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (kg/g / cm²) 40,5 / 145
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,75
Zajszint (dB (A)) 65 - 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 2050
Súly tartozékok nélkül (kg) 100
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1520 x 810 x 1065

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
  • Ideális a repülőtereken, az iparban és a közlekedési ágazatban végzett takarításhoz
  • Jól alkalmazható épületgépészeti vállalkozók számára, pl. sportcsarnokokban.
Tartozékok
Tisztítószerek