Az akkumulátoros BR 85/100 W Bp Classic tolós, kísérős súrológépünk egyik legszembetűnőbb jellemzője a kényelmes és erőteljes vontatóhajtás, amely még a lejtőkön való könnyű felmászást is segíti, és amely fokozatmentesen állítható az akár 5 km/h-s szállítási és tisztítási sebességhez. A felhasználók számára további kényelmes funkció a bevált kezelési koncepció a fogantyú hátulján található rugós klipsz és a Home Base adapter, amely lehetővé teszi a szükséges tisztítóeszközök szállítását. A nagy, 85 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartály hosszú és hatékony tisztítási alkalmazásokat tesz lehetővé, és akár 4800 négyzetméter/óra területteljesítményt biztosít. A BR 85/100 W Bp Classic optimálisan felkészült a kemény alkalmazásokhoz is. Például a nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a facsarók és a hengerkefefejek, tömör, öntött alumíniumból készülnek, és ezért jelentős terhelést bírnak el.