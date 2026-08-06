Súroló-szívógép BR 85/100 W Classic Bp
Hatékony, nagy teljesítményű és nagyon robusztus: az akkumulátoros BR 85/100 W Bp Classic gyalogos súrológép 85 cm munkaszélességgel és 100 literes tartálytérfogattal.
Az akkumulátoros BR 85/100 W Bp Classic tolós, kísérős súrológépünk egyik legszembetűnőbb jellemzője a kényelmes és erőteljes vontatóhajtás, amely még a lejtőkön való könnyű felmászást is segíti, és amely fokozatmentesen állítható az akár 5 km/h-s szállítási és tisztítási sebességhez. A felhasználók számára további kényelmes funkció a bevált kezelési koncepció a fogantyú hátulján található rugós klipsz és a Home Base adapter, amely lehetővé teszi a szükséges tisztítóeszközök szállítását. A nagy, 85 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartály hosszú és hatékony tisztítási alkalmazásokat tesz lehetővé, és akár 4800 négyzetméter/óra területteljesítményt biztosít. A BR 85/100 W Bp Classic optimálisan felkészült a kemény alkalmazásokhoz is. Például a nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a facsarók és a hengerkefefejek, tömör, öntött alumíniumból készülnek, és ezért jelentős terhelést bírnak el.
Jellemzők és előnyök
A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
- Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
- Szükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető.
- Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
- Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Hatékony és erős 300 W-os hajtómotor
- Segít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak.
- A menetsebesség egy jól elérhető forgó potenciométeren keresztül beállítható.
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
- A színkódolt kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Átgondolt Home-Base rendszer
- Manuális tisztító-felszerelés, pl. kampó, tartály, felmosó, stb. elhelyezésének lehetősége.
Olcsó gép a Classics termékcsaládból
- Kimagasló ár-érték arány.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1090
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|100 / 100
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 4250
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2550
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4,25
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|49,5 / 155
|Zajszint (dB (A))
|63 - 65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2350
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|110
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1525 x 910 x 1065
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális karbantartó tisztításhoz lakossági területen, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelemben, iparban és repülőtereken.