Súroló-szívógép BR 85/100 W Classic Bp

Hatékony, nagy teljesítményű és nagyon robusztus: az akkumulátoros BR 85/100 W Bp Classic gyalogos súrológép 85 cm munkaszélességgel és 100 literes tartálytérfogattal.

Az akkumulátoros BR 85/100 W Bp Classic tolós, kísérős súrológépünk egyik legszembetűnőbb jellemzője a kényelmes és erőteljes vontatóhajtás, amely még a lejtőkön való könnyű felmászást is segíti, és amely fokozatmentesen állítható az akár 5 km/h-s szállítási és tisztítási sebességhez. A felhasználók számára további kényelmes funkció a bevált kezelési koncepció a fogantyú hátulján található rugós klipsz és a Home Base adapter, amely lehetővé teszi a szükséges tisztítóeszközök szállítását. A nagy, 85 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartály hosszú és hatékony tisztítási alkalmazásokat tesz lehetővé, és akár 4800 négyzetméter/óra területteljesítményt biztosít. A BR 85/100 W Bp Classic optimálisan felkészült a kemény alkalmazásokhoz is. Például a nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a facsarók és a hengerkefefejek, tömör, öntött alumíniumból készülnek, és ezért jelentős terhelést bírnak el.

Jellemzők és előnyök
A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
  • Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
  • Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
  • Szükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető.
  • Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
  • Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Hatékony és erős 300 W-os hajtómotor
  • Segít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak.
  • A menetsebesség egy jól elérhető forgó potenciométeren keresztül beállítható.
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
  • A színkódolt kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Átgondolt Home-Base rendszer
  • Manuális tisztító-felszerelés, pl. kampó, tartály, felmosó, stb. elhelyezésének lehetősége.
Olcsó gép a Classics termékcsaládból
  • Kimagasló ár-érték arány.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4250
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2550
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4,25
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (kg/g / cm²) 49,5 / 155
Zajszint (dB (A)) 63 - 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 2350
Súly tartozékok nélkül (kg) 110
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1525 x 910 x 1065

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BR 85/100 W Classic Bp

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális karbantartó tisztításhoz lakossági területen, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelemben, iparban és repülőtereken.
Tartozékok
Tisztítószerek