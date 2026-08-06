Az erőteljes 170 Ah-s akkumulátorral, a hozzá tartozó töltővel, valamint számos hasznos és kényelmes felszerelési tulajdonsággal és funkcióval teljesen felszerelt BR 85/100 W Bp Pack Classic tolós, kísérős súrolópünk már a kezdetektől fogva tudja, hogyan kell lenyűgözni. A 85 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartálytérfogat akár 4800 négyzetméter/óra területteljesítményt tesz lehetővé. A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a hengerkefefejek és a facsarók, tömör, öntött alumíniumból készültek, így a legkeményebb tisztítási feladatokhoz is használhatók. A nagy teljesítményű vontatóhajtás fokozatmentesen állítható az akár 5 km/h szállítási és tisztítási sebességhez, és a lejtőkön is gond nélkül megbirkózik. A felhasználóbarát és kényelmes részletek, mint például a kiváló áttekinthetőség, az egyszerű kezelhetőség és a beépített Home Base adapter, amely lehetővé teszi további tisztítóeszközök szállítását, teszik teljessé a BR 85/100 W Bp Pack Classic intelligens összkoncepcióját.