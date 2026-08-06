Súroló-szívógép BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
BR 85/100 W Bp Pack Classic tologatható súrolószárítógép 85 cm munkaszélességgel és 100 literes tartályokkal, valamint 170 Ah-s akkumulátorral és a hozzá tartozó töltővel alapfelszereltségként.
Az erőteljes 170 Ah-s akkumulátorral, a hozzá tartozó töltővel, valamint számos hasznos és kényelmes felszerelési tulajdonsággal és funkcióval teljesen felszerelt BR 85/100 W Bp Pack Classic tolós, kísérős súrolópünk már a kezdetektől fogva tudja, hogyan kell lenyűgözni. A 85 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartálytérfogat akár 4800 négyzetméter/óra területteljesítményt tesz lehetővé. A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a hengerkefefejek és a facsarók, tömör, öntött alumíniumból készültek, így a legkeményebb tisztítási feladatokhoz is használhatók. A nagy teljesítményű vontatóhajtás fokozatmentesen állítható az akár 5 km/h szállítási és tisztítási sebességhez, és a lejtőkön is gond nélkül megbirkózik. A felhasználóbarát és kényelmes részletek, mint például a kiváló áttekinthetőség, az egyszerű kezelhetőség és a beépített Home Base adapter, amely lehetővé teszi további tisztítóeszközök szállítását, teszik teljessé a BR 85/100 W Bp Pack Classic intelligens összkoncepcióját.
Jellemzők és előnyök
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
- A színkódolt kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Átgondolt Home-Base rendszer
- Manuális tisztító-felszerelés, pl. kampó, tartály, felmosó, stb. elhelyezésének lehetősége.
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
- Kimagasló ár-érték arány.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1090
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|100 / 100
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 4250
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2550
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|49,5 / 155
|Zajszint (dB (A))
|63 - 65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2350
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|110
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1525 x 910 x 1065
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális karbantartó tisztításhoz lakossági területen, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelemben, iparban és repülőtereken.