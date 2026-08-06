Súroló-szívógép BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah

BR 85/100 W Bp Pack Classic tologatható súrolószárítógép 85 cm munkaszélességgel és 100 literes tartályokkal, valamint 170 Ah-s akkumulátorral és a hozzá tartozó töltővel alapfelszereltségként.

Az erőteljes 170 Ah-s akkumulátorral, a hozzá tartozó töltővel, valamint számos hasznos és kényelmes felszerelési tulajdonsággal és funkcióval teljesen felszerelt BR 85/100 W Bp Pack Classic tolós, kísérős súrolópünk már a kezdetektől fogva tudja, hogyan kell lenyűgözni. A 85 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartálytérfogat akár 4800 négyzetméter/óra területteljesítményt tesz lehetővé. A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a hengerkefefejek és a facsarók, tömör, öntött alumíniumból készültek, így a legkeményebb tisztítási feladatokhoz is használhatók. A nagy teljesítményű vontatóhajtás fokozatmentesen állítható az akár 5 km/h szállítási és tisztítási sebességhez, és a lejtőkön is gond nélkül megbirkózik. A felhasználóbarát és kényelmes részletek, mint például a kiváló áttekinthetőség, az egyszerű kezelhetőség és a beépített Home Base adapter, amely lehetővé teszi további tisztítóeszközök szállítását, teszik teljessé a BR 85/100 W Bp Pack Classic intelligens összkoncepcióját.

Jellemzők és előnyök
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
  • A színkódolt kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Átgondolt Home-Base rendszer
  • Manuális tisztító-felszerelés, pl. kampó, tartály, felmosó, stb. elhelyezésének lehetősége.
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
  • Kimagasló ár-érték arány.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4250
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2550
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (kg/g / cm²) 49,5 / 155
Zajszint (dB (A)) 63 - 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 2350
Súly tartozékok nélkül (kg) 110
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1525 x 910 x 1065

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális karbantartó tisztításhoz lakossági területen, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelemben, iparban és repülőtereken.
Tartozékok
Tisztítószerek