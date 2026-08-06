Súroló-szívógép BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Alapfelszereltségként 285 Ah teljesítményű akkumulátor és töltő: BR 85/100 W Bp Pack Classic sétáló súrológépünk 85 cm munkaszélességgel és 100 literes tartályokkal.

A hosszú élettartamú 285 Ah-s akkumulátorral, a hozzá tartozó töltővel és számos hasznos és kényelmes felszerelési tulajdonsággal és funkcióval teljesen felszerelt BR 85/100 W Bp Pack Classic tolós, kísérős súrológépünk már a kezdetektől fogva kiemelkedik a többi közül. A 85 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartálytérfogat akár 4800 négyzetméter/óra területteljesítményt tesz lehetővé. A nagy teljesítményű vontatóhajtás nemcsak a lejtőkön képes könnyedén megbirkózni, hanem fokozatmentesen állítható, akár 5 km/h szállítási és tisztítási sebességgel is. A különösen nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a hengerkefefejek és a facsarók, tömör, öntött alumíniumból készülnek, így a legkeményebb tisztítási feladatokhoz is használhatók. A felhasználóbarát és kényelmes részletek, mint például a kiváló áttekinthetőség, az egyszerű kezelhetőség és a beépített Home Base adapter, amely lehetővé teszi további tisztítóeszközök szállítását, teszik teljessé a BR 85/100 W Bp Pack Classic intelligens összkoncepcióját.

Jellemzők és előnyök
A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
  • Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
  • Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
  • Szükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető.
  • Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
  • Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Hatékony és erős 300 W-os hajtómotor
  • Segít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak.
  • A menetsebesség egy jól elérhető forgó potenciométeren keresztül beállítható.
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
  • A színkódolt kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Átgondolt Home-Base rendszer
  • Manuális tisztító-felszerelés, pl. kampó, tartály, felmosó, stb. elhelyezésének lehetősége.
Olcsó gép a Classics termékcsaládból
  • Kimagasló ár-érték arány.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4250
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2550
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 285
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4,25
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (kg/g / cm²) 49,5 / 155
Zajszint (dB (A)) 63 - 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 2350
Súly tartozékok nélkül (kg) 110
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1525 x 910 x 1065

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális karbantartó tisztításhoz lakossági területen, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelemben, iparban és repülőtereken.
Tartozékok
Tisztítószerek