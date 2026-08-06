A hosszú élettartamú 285 Ah-s akkumulátorral, a hozzá tartozó töltővel és számos hasznos és kényelmes felszerelési tulajdonsággal és funkcióval teljesen felszerelt BR 85/100 W Bp Pack Classic tolós, kísérős súrológépünk már a kezdetektől fogva kiemelkedik a többi közül. A 85 centiméteres munkaszélesség és a 100 literes tartálytérfogat akár 4800 négyzetméter/óra területteljesítményt tesz lehetővé. A nagy teljesítményű vontatóhajtás nemcsak a lejtőkön képes könnyedén megbirkózni, hanem fokozatmentesen állítható, akár 5 km/h szállítási és tisztítási sebességgel is. A különösen nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint például a hengerkefefejek és a facsarók, tömör, öntött alumíniumból készülnek, így a legkeményebb tisztítási feladatokhoz is használhatók. A felhasználóbarát és kényelmes részletek, mint például a kiváló áttekinthetőség, az egyszerű kezelhetőség és a beépített Home Base adapter, amely lehetővé teszi további tisztítóeszközök szállítását, teszik teljessé a BR 85/100 W Bp Pack Classic intelligens összkoncepcióját.