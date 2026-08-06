Az akkumulátoros KM 130/300 R Bp Pack három hátsókerék meghajtással rendelkezik, működése halk és kibocsátásmentes. A seprőlapát-elvvel a finom hulladék és a durva szennyeződés is biztonságosan felszívható. A szennyeződéstartály automatikusan bezáródik a szállítás során. A hengerkefe automatikusan alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez és szerszámok nélkül, gyorsan kicserélhető. Az áttervezett seprőrendszer csökkenti a kopást és a szakadást. Két vízszintesen beszerelt lapos redős szűrő biztosítja a tiszta levegőt, még nagy mennyiségű por esetén is. A szűrőtisztítás egyetlen gomb megnyomásával elvégezhető, a rendkívül hatékony dupla kaparókéssel. A szűrő könnyen hozzáférhető és szerszámok nélkül kicserélhető. Az alap funkciók kényelmesen kiválaszthatók egyetlen vezérlővel, az EASY Operation koncepciónak köszönhetően.