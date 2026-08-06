Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp Pack

Teljesen hidraulikus ipari seprőgép, robusztus kivitelezéssel, a legnehezebb munkákhoz, pl. építési anyagokhoz és a fémiparban, öntödékben vagy más létesítményekben, ahol nagy mennyiségű szennyeződés van. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék

Az akkumulátoros KM 130/300 R Bp Pack három hátsókerék meghajtással rendelkezik, működése halk és kibocsátásmentes. A seprőlapát-elvvel a finom hulladék és a durva szennyeződés is biztonságosan felszívható. A szennyeződéstartály automatikusan bezáródik a szállítás során. A hengerkefe automatikusan alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez és szerszámok nélkül, gyorsan kicserélhető. Az áttervezett seprőrendszer csökkenti a kopást és a szakadást. Két vízszintesen beszerelt lapos redős szűrő biztosítja a tiszta levegőt, még nagy mennyiségű por esetén is. A szűrőtisztítás egyetlen gomb megnyomásával elvégezhető, a rendkívül hatékony dupla kaparókéssel. A szűrő könnyen hozzáférhető és szerszámok nélkül kicserélhető. Az alap funkciók kényelmesen kiválaszthatók egyetlen vezérlővel, az EASY Operation koncepciónak köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp Pack: Nagy teherbírású felépítmény
Nagy teherbírású felépítmény
Teljes acélkeret. Nem érzékeny, vízhűtéses ipari motorok. Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp Pack: Nagy teljesítményű szűrő hosszú élettartamért
Nagy teljesítményű szűrő hosszú élettartamért
Lapos redős szűrő 5,5 m2 szűrőfelülettel Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően A pormentes seprésért
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp Pack: Példásan kezelőbarát
Példásan kezelőbarát
Easy operációs kezelési elv Kényelmes be- és kiszállás. Rendkívül karbantartásbarát.
Különböző meghajtási módok
  • Elektromos meghajtás.
  • Dízelmotorok az ipari standardok szerint.
  • Folyékony gáz meghajtás beltéri és kültéri használatra.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/kW) 36 / 5
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 9100
Munkaszélesség (mm) 1000
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1300
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1550
Akkumulátorkapacitás (Ah) 360
Akkumulátorfeszültség (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2
Hulladéktartály (l) 300
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 7
Szűrőfelület (m²) 5,5
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 840
Súly, üzemkész (kg) 1300
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2040 x 1330 x 1430

A csomag tartalma

  • Kerekek, tömör gumi

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp Pack
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp Pack
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp Pack

Videók

Alkalmazási területek
  • Építőanyag feldolgozó üzemek
  • Fémöntő üzemek
  • Fémfeldolgozó üzemek
  • Raktárépületek
  • Építési területek
  • Vas- és acélfeldolgozás
  • Anyagfeldolgozó üzemek
Tartozékok