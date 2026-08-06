Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp Pack
Teljesen hidraulikus ipari seprőgép, robusztus kivitelezéssel, a legnehezebb munkákhoz, pl. építési anyagokhoz és a fémiparban, öntödékben vagy más létesítményekben, ahol nagy mennyiségű szennyeződés van. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék
Az akkumulátoros KM 130/300 R Bp Pack három hátsókerék meghajtással rendelkezik, működése halk és kibocsátásmentes. A seprőlapát-elvvel a finom hulladék és a durva szennyeződés is biztonságosan felszívható. A szennyeződéstartály automatikusan bezáródik a szállítás során. A hengerkefe automatikusan alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez és szerszámok nélkül, gyorsan kicserélhető. Az áttervezett seprőrendszer csökkenti a kopást és a szakadást. Két vízszintesen beszerelt lapos redős szűrő biztosítja a tiszta levegőt, még nagy mennyiségű por esetén is. A szűrőtisztítás egyetlen gomb megnyomásával elvégezhető, a rendkívül hatékony dupla kaparókéssel. A szűrő könnyen hozzáférhető és szerszámok nélkül kicserélhető. Az alap funkciók kényelmesen kiválaszthatók egyetlen vezérlővel, az EASY Operation koncepciónak köszönhetően.
Jellemzők és előnyök
Nagy teherbírású felépítményTeljes acélkeret. Nem érzékeny, vízhűtéses ipari motorok. Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
Nagy teljesítményű szűrő hosszú élettartamértLapos redős szűrő 5,5 m2 szűrőfelülettel Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően A pormentes seprésért
Példásan kezelőbarátEasy operációs kezelési elv Kényelmes be- és kiszállás. Rendkívül karbantartásbarát.
Különböző meghajtási módok
- Elektromos meghajtás.
- Dízelmotorok az ipari standardok szerint.
- Folyékony gáz meghajtás beltéri és kültéri használatra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|36 / 5
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|9100
|Munkaszélesség (mm)
|1000
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1300
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1550
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|360
|Akkumulátorfeszültség (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Hulladéktartály (l)
|300
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|7
|Szűrőfelület (m²)
|5,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|840
|Súly, üzemkész (kg)
|1300
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
A csomag tartalma
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
Videók
Alkalmazási területek
- Építőanyag feldolgozó üzemek
- Fémöntő üzemek
- Fémfeldolgozó üzemek
- Raktárépületek
- Építési területek
- Vas- és acélfeldolgozás
- Anyagfeldolgozó üzemek