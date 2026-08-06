Seprő-porszívó KM 130/300 R LPG
LPG-gáz üzemű, teljesen hidraulikus ipari seprőgép háromkerekű hátsó meghajtással. Nehéz takarítási feladatokhoz ideális az építőanyag-gyárakban, a fémművekben, az öntödékben és más intenzív szennyeződéssel járó iparágakban.
A robusztus, teljesen hidraulikus és LPG-gáz üzemű KM 130/300 R LPG ipari seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas az extrém takarítási feladatok megoldásakor, például építőanyag-üzemekben, fémművekben, öntödékben és minden más intenzív szennyeződéssel járó iparágban. Hála a seprőlapát-elvnek, a készülék a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer a minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. A szennyeződéstartály szállítás közben automatikusan lezáródik. Két vízszintes lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. A hatékony szűrőtisztítás egy gombnyomással megoldható a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyedén hozzáférhető helyen van, és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén könnyedén elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetőek. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt, mielőtt a motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a készülék élettartamát.
Jellemzők és előnyök
Nagy teherbírású felépítmény
- Teljes acélkeret.
- Nem érzékeny, vízhűtéses ipari motorok.
- Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
Nagy teljesítményű szűrő hosszú élettartamért
- Lapos redős szűrő 5,5 m2 szűrőfelülettel
- Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően
- A pormentes seprésért
Példásan kezelőbarát
- Easy operációs kezelési elv
- Kényelmes be- és kiszállás.
- Rendkívül karbantartásbarát.
Klasszikus dízelmeghajtású verzió
- Egyszerű működtetés a fogantyú segítségével.
- Nagy zsebszűrő 7.8 m²-es szűrőfelülettel.
- Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
EASY Operation kezelési elv
- Legegyszerűbb kezelési mód.
- Rövid betanulási idő
- Megbízható védelem a hibás kezelés ellen
Harmonikaszűrő
- Komfortos kezelés és jó hozzáférhetőség
- Mosható poliészterből
- Magas élettartam
Flexibilis-Footprint-System
- Optimális seprési eredmények
- Csekély kefekopás
- Optimális illeszkedés különböző felületekhez
Hidraulikus magasürítés
- A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
- Magas tartály kiürítése 1.42 méterig.
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
- Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
- Lenyűgöző felszerelés (pl. kényelmi fülke, légkondicionálás, fűtés)
- Kérésre második oldalsó kefével.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|PB-gáz
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Kubota
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|17,5
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|13000
|Munkaszélesség (mm)
|1000
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1300
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1550
|Hulladéktartály (l)
|300
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|10
|Szűrőfelület (m²)
|5,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|925
|Súly, üzemkész (kg)
|900
|Csomagolási súly (kg)
|925
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
A csomag tartalma
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- Stabil ütköző
Alkalmazási területek
- Építőanyag feldolgozó üzemek
- Fémöntő üzemek
- Fémfeldolgozó üzemek
- Raktárépületek
- Építési területek
- Vas- és acélfeldolgozás
- Anyagfeldolgozó üzemek