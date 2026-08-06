Seprő-porszívó KM 130/300 R LPG

LPG-gáz üzemű, teljesen hidraulikus ipari seprőgép háromkerekű hátsó meghajtással. Nehéz takarítási feladatokhoz ideális az építőanyag-gyárakban, a fémművekben, az öntödékben és más intenzív szennyeződéssel járó iparágakban.

A robusztus, teljesen hidraulikus és LPG-gáz üzemű KM 130/300 R LPG ipari seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas az extrém takarítási feladatok megoldásakor, például építőanyag-üzemekben, fémművekben, öntödékben és minden más intenzív szennyeződéssel járó iparágban. Hála a seprőlapát-elvnek, a készülék a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer a minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. A szennyeződéstartály szállítás közben automatikusan lezáródik. Két vízszintes lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. A hatékony szűrőtisztítás egy gombnyomással megoldható a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyedén hozzáférhető helyen van, és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén könnyedén elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetőek. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt, mielőtt a motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a készülék élettartamát.

Jellemzők és előnyök
Nagy teherbírású felépítmény
  • Teljes acélkeret.
  • Nem érzékeny, vízhűtéses ipari motorok.
  • Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
Nagy teljesítményű szűrő hosszú élettartamért
  • Lapos redős szűrő 5,5 m2 szűrőfelülettel
  • Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően
  • A pormentes seprésért
Példásan kezelőbarát
  • Easy operációs kezelési elv
  • Kényelmes be- és kiszállás.
  • Rendkívül karbantartásbarát.
Klasszikus dízelmeghajtású verzió
  • Egyszerű működtetés a fogantyú segítségével.
  • Nagy zsebszűrő 7.8 m²-es szűrőfelülettel.
  • Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
EASY Operation kezelési elv
  • Legegyszerűbb kezelési mód.
  • Rövid betanulási idő
  • Megbízható védelem a hibás kezelés ellen
Harmonikaszűrő
  • Komfortos kezelés és jó hozzáférhetőség
  • Mosható poliészterből
  • Magas élettartam
Flexibilis-Footprint-System
  • Optimális seprési eredmények
  • Csekély kefekopás
  • Optimális illeszkedés különböző felületekhez
Hidraulikus magasürítés
  • A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
  • Magas tartály kiürítése 1.42 méterig.
Seprőlapát-elv
  • A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
  • Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • Lenyűgöző felszerelés (pl. kényelmi fülke, légkondicionálás, fűtés)
  • Kérésre második oldalsó kefével.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja PB-gáz
Vonóhajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Kubota
Meghajtásteljesítmény (kW) 17,5
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 13000
Munkaszélesség (mm) 1000
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1300
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1550
Hulladéktartály (l) 300
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 10
Szűrőfelület (m²) 5,5
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 925
Súly, üzemkész (kg) 900
Csomagolási súly (kg) 925
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2040 x 1330 x 1430

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • Stabil ütköző
Seprő-porszívó KM 130/300 R LPG
Seprő-porszívó KM 130/300 R LPG
Seprő-porszívó KM 130/300 R LPG
Alkalmazási területek
  • Építőanyag feldolgozó üzemek
  • Fémöntő üzemek
  • Fémfeldolgozó üzemek
  • Raktárépületek
  • Építési területek
  • Vas- és acélfeldolgozás
  • Anyagfeldolgozó üzemek
Tartozékok