Seprő-porszívó KM 130/300 RI Bp
A KM 130/300 R I Bp ipari seprőgép a robusztus felépítést az egyszerű kezeléssel és az erőteljes sepréssel ötvözi – az igényes alkalmazásokhoz bel- és kültéren egyaránt.
Robusztus, strapabíró és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy mennyiségű szennyeződés és por található bel- és kültéren: a Kärcher KM 130/300 R I Bp ipari seprőgépe. A nagy hulladéktároló és az erős motor akár 3,5 órás tisztítási műveleteket tesz lehetővé, míg az erős fém védőkeret és a könnyű kar működtetése tökéletesen illeszkedik az ipari körülmények nehéz körülményeihez. Az alapfelszereltségekkel, köztük a rendkívül hatékony zsebszűrő rendszerrel és az opcionális oldalkefe sebességszabályozásával a hulladék hatékony adagolása érdekében a seprőhengerre minimális poreloszlás mellett, a KM 130/300 R I Bp gyakorlatilag pormentes seprést garantál még rendkívül poros környezetben is. A felhasználóbarát kialakítás egy kényelmes ülést, praktikus tárolórekeszeket és az aktuális működési állapotot jelző LED-es jelzőlámpákat is tartalmaz. A defektbiztos teljesgumi kerekek, a LED-es első lámpák és a figyelmeztető jelzőlámpa a közvetlen munkakörnyezet biztonságát szolgálja. Más rendelkezésre álló rögzítőkészletek tovább növelik a biztonságot, és a gépet tisztítási szakemberré teszik. Az akkumulátor és a töltő nem része a szállítási terjedelemnek.
Jellemzők és előnyök
Egyszerű, robusztus kar működésA kényelem érdekében minden fontos funkció karokkal működtethető. Az üzemállapot LED jelzőfényei. Kényelmes 1 pedálos működtetés váltókapcsolóval az előre- és hátramenethez.
Hidraulikus magasürítésA hulladék biztonságosan, könnyen és az azzal érintkezés nélkül kiüríthető. Egyszerű rendszer a konténer ürítésére akár 1,40 m magasságig.
Opcionális oldalkefe sebességszabályozásOptimális adagolórendszer, amely a hulladékot a seprőhengerre irányítja. Hatékonyan csökkenti a por eloszlását seprés közben. Lényegesen kisebb porhatás a felhasználó számára.
Felhasználóbarát ergonomikus kialakítás
- A komfortülés a felhasználó magasságának megfelelően állítható.
- Fáradásmentes munkavégzést tesz lehetővé, szükség esetén akár hosszú ideig is.
- A vezérlőelemek könnyű hozzáférhetősége a nyugodt munkakörnyezet érdekében.
Nagy felületű zsebszűrő
- A nagy szűrőfelület alacsonyan tartja a porszintet seprés közben.
- Praktikus szűrőtisztítás vibrációs motorral.
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
- Nagyon kevés karbantartást igényel, időt és pénzt takarít meg.
- Kopásmentes hajtástechnika.
- Rendkívül tartós még kemény munkakörülmények között is.
Nagyon könnyű szervizelés
- Könnyen hozzáférhető zsebszűrő rendszer.
- Kevés karbantartást igénylő technológia teljesen hidraulikus hajtással és elektronika nélkül.
Hidraulikus hátsókerék-hajtás tömörgumi gumikkal
- Könnyen manőverezhető még szűk helyeken is.
- Tömör gumiból készült defektálló abroncsok, így az éles tárgyak nem okoznak gondot.
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|36 / 4
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|10400
|Munkaszélesség (mm)
|1000
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1300
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1550
|Akkumulátorfeszültség (V)
|36
|Hulladéktartály (l)
|300
|Emelkedési képesség (%)
|14
|Munkasebesség (km/h)
|8
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|840
|Súly, üzemkész (kg)
|1300
|Csomagolási súly (kg)
|840
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Automatikus szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
Videók
Alkalmazási területek
- Építőanyag feldolgozó üzemek
- Fémöntő üzemek
- Fémfeldolgozó üzemek
- Raktárépületek
- Építési területek
- Vas- és acélfeldolgozás
- Anyagfeldolgozó üzemek